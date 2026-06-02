DRAMA IN LOHR: Gericht gibt Thomas Krebs recht – doch für seinen Vater könnte es zu spät sein

​ Redaktion F-News2. Juni 2026

Wie Pressecop24 berichtet, sorgt der Fall des Maßregelvollzugspatienten Thomas Krebs erneut für Entsetzen. Ausgerechnet an dem Tag, an dem ihn ein Gerichtsbeschluss erreicht haben soll, der die Verweigerung eines Besuchs bei seinen Eltern als rechtswidrig bewertet, überschlagen sich die Ereignisse: Nur wenige Stunden später musste sein Vater nach Angaben aus dem Umfeld der Familie notfallmäßig in eine Klinik eingeliefert werden. Sein Zustand soll lebensbedrohlich sein.

Für die Angehörigen ist das kaum zu ertragen. Denn nach Angaben von Krebs und seiner Anwältin wurden Anträge auf Besuche bei den Eltern über längere Zeit hinweg immer wieder abgelehnt. Nun steht die bedrückende Frage im Raum, ob ein rechtzeitig genehmigter Besuch möglicherweise noch möglich gewesen wäre.

Der Fall entwickelt sich zunehmend zu einem Symbol für die Kritik am deutschen Maßregelvollzug. Während Behörden und Einrichtungen auf Vorschriften, Gutachten und Zuständigkeiten verweisen, sehen Unterstützer von Krebs ein Systemversagen. Wenn Gerichte im Nachhinein staatliche Entscheidungen beanstanden, stellt sich zwangsläufig die Frage, warum solche Fehler überhaupt passieren konnten.

Besonders brisant: Die juristische Auseinandersetzung wird nun von einer menschlichen Tragödie überschattet. Während Akten geprüft, Beschlüsse verfasst und Zuständigkeiten diskutiert werden, kämpft offenbar ein Familienvater um sein Leben. Für die Betroffenen dürfte das weit mehr wiegen als jede spätere juristische Aufarbeitung.

Der Fall Lohr zeigt einmal mehr, wie gravierend behördliche Entscheidungen in das Leben von Menschen eingreifen können. Wo Gerichte rechtswidriges Handeln feststellen und familiäre Schicksale auf dem Spiel stehen, reicht ein Verweis auf Verfahren und Zuständigkeiten kaum aus. Die Öffentlichkeit hat Anspruch auf vollständige Transparenz.

Quelle: https://f-news.net/drama-in-lohr-gericht-gibt-thomas-krebs-recht-doch-fuer-seinen-vater-koennte-es-zu-spaet-sein/