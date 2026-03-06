DRAMA UM DIE HOFFNUNGS-KLAPPE: DAS GEHEIMNIS DES TOTEN JUNGEN!

Stille, Tränen und pure Verzweiflung im Leipziger Norden. Wo eigentlich das Leben gerettet werden soll, stießen Klinik-Mitarbeiter auf eine grauenvolle Entdeckung, die selbst hartgesottenen Polizisten den Atem raubt. Ein kleiner Junge, gerade erst auf der Welt, lag leblos in der Babyklappe des St. Georg Klinikums – dort, wo Mütter in Not ihre Neugeborenen eigentlich in die schützenden Hände der Medizin geben sollen.

Die Kriminalpolizei steht vor einem riesigen Rätsel und einer Mauer des Schweigens. Während die Gerichtsmedizin fieberhaft nach der Ursache für das Ende des kurzen Lebens sucht, ermittelt die Mordkommission in alle Richtungen. Bisher gibt es keine Anzeichen für äußere Verletzungen, doch die bange Frage bleibt: War das kleine Herz bereits stehen geblieben, bevor es in das Wärmebettchen gelegt wurde, oder ist hier ein schreckliches Verbrechen geschehen?

Nun bittet die Kripo die gesamte Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach der unbekannten Mutter. Gesucht werden Zeugen, denen eine Frau aufgefallen ist, die zwar hochschwanger war, nun aber ohne Kind lebt. Jeder Hinweis aus dem Umfeld könnte entscheidend sein, um das Schicksal des Babys zu klären und Licht in die dunkle Nacht zu bringen, in der die Hoffnung in der kleinen Klappe des traditionsreichen Krankenhauses für immer erlosch.

