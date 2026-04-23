DRAMA UM PSYCHIATRIE-OPFER THOMAS KREBS! DARF ER SEINE STERBENDE MUTTER NIE MEHR WIEDERSEHEN? 

Schock-Nachricht aus dem bayerischen „Guantanamo“ Lohr am Main! Während Thomas Krebs hinter den dicken Mauern der Forensik schmort, kämpft seine geliebte Mutter im Krankenhaus um ihr Leben. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, ein Kampf gegen die gnadenlose Bürokratie und ein Familiendrama, das ganz Deutschland den Atem stocken lässt.

Der helle Wahnsinn in Unterfranken erreicht einen neuen, grausamen Höhepunkt. Mitten in der Nacht schrillten die Sirenen, als der Rettungsdienst die völlig entkräftete Frau aus ihrem gewohnten Umfeld riss und in die Notaufnahme raste. Während die Ärzte nun um jede Sekunde ringen, bleibt ihr Sohn in der Horror-Klinik isoliert, ohne zu wissen, ob er die Frau, die ihm das Leben schenkte, jemals wieder in die Arme schließen kann. Die Angst sitzt tief, dass die Mauern des Maßregelvollzugs zur unüberwindbaren Barriere für einen letzten, tränenreichen Abschied werden.

Bisher zeigten sich die Verantwortlichen in Lohr am Main hart wie Stein und blockten jeden Annäherungsversuch der verzweifelten Eltern konsequent ab. Mit Begründungen, die jedem gesunden Menschenverstand spotten, wurde der Kontakt zwischen dem mutmaßlich zu Unrecht festgehaltenen Mann und seinen Angehörigen immer wieder unterbunden. Es stellt sich die bittere Frage, ob die Klinik-Leitung die moralische Schuld trägt, wenn ein Sohn am Ende vor verschlossenen Türen steht, während das Herz seiner Mutter für immer aufhört zu schlagen. Dieses unmenschliche Besuchsverbot droht nun in einer menschlichen Katastrophe zu enden, die man selbst seinem schlimmsten Feind nicht wünschen würde.

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