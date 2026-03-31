Rettungs-Show für die Kameras – doch das wahre Monster lauert in der Tiefe!

Ganz Deutschland zittert mit dem kleinen Wal Timmy, der in der Ostsee um sein Überleben kämpft. Während die Kameras rund um die Uhr draufhalten und Retter in glänzenden Anzügen den Helden spielen, verschweigen die TV-Stationen die grausame Wahrheit hinter dem Schicksal des Meeresriesen. Man gibt dem Tier einen niedlichen Namen und inszeniert ein rührendes Drama, als wäre seine Strandung ein unvorhersehbares Unglück der Natur. In Wahrheit wurde Timmy jedoch von einer unsichtbaren Gefahr in den fast sicheren Tod getrieben, die unsere Ozeane längst in einen riesigen Schrottplatz verwandelt hat. Die Medien feiern die vorsichtige Euphorie der Einsatzkräfte, während sie die dunkle Seite der Medaille komplett ausblenden: Den rücksichtslosen Raubbau der Industriefischerei, der unsere Meere systematisch zerstört.

Die Netz-Mafia macht Jagd auf unsere Meeres-Giganten!

In Timmys Maul kleben immer noch die zerfetzten Reste eines sogenannten Geisternetzes, doch diese Schock-Nachricht wird in den Berichten nur ganz am Rande erwähnt. Diese tödlichen Fallen sind kein Versehen, sondern das blutige Abfallprodukt einer Industrie, die den Hals nicht voll genug bekommt. Kilometerlange Netze und Leinen treiben herrenlos durch die Wellen, verfangen sich in Flossen und ersticken alles, was ihnen in den Weg kommt. Während wir uns über ein Einzelschicksal den Kopf zerbrechen, wächst der Müllberg unter Wasser unaufhörlich weiter. Es ist ein skrupelloses System aus Gier und Entsorgung, das die Erde theoretisch vielfach mit Plastikfäden umspannen könnte und dabei jedes Jahr unzählige Lebewesen in den qualvollen Erstickungstod reißt.

Hunger-Trip in die Ostsee: Warum Timmy wirklich sterben muss!

Der wahre Grund für das Verschwinden der Wale aus ihren Revieren ist der blanke Hunger, denn die großen Fischereiflotten fischen die Ozeane gnadenlos leer. Wenn die Speisekammer im tiefen Wasser leer ist, werden die verzweifelten Tiere zu riskanten Routen gezwungen und landen in flachen Gewässern, die für sie zur tödlichen Falle werden. Doch statt über den Wahnsinn der Überfischung und das Massensterben von Haien und anderen Arten zu sprechen, servieren uns die Nachrichten lieber die rührselige Geschichte vom Wal mit Polizeischutz. Es ist eine gezielte Ablenkung von den wirtschaftlichen Interessen der Großkonzerne, die unsere Natur für den schnellen Profit opfern. Solange wir nur auf die Rettungsboote starren und nicht auf die riesigen Trawler, die den Lebensraum vernichten, bleibt jede Hilfe für Timmy nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

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