Drs. Ardis und Ealy im Health Ranger Report: Wie sich Schlangengift und Nikotin mit COVID-19 überschneiden

Forschung von Dr. Bryan Ardis und Dr. Henry Ealy schlägt vor, dass Schlangengiftpeptide, nicht das SARS-CoV-2-Virus selbst, schwere COVID-19-Symptome verursacht haben könnten, einschließlich Hypoxie und Immunsuppression, indem sie auf Nikotinrezeptoren im Körper abzielen. Diese Verbindung wurde durch Studien gestützt, darunter eine des späten Forschers Bing Liu.

Nikotin, oft verunglimpft, kann den Auswirkungen von Giftproteinen entgegenwirken, indem es dieselben Rezeptoren aktiviert, die Giftpeptide deaktivieren. Dies könnte erklären, warum Raucher und Asthmatiker, die Nikotin oder Verbindungen wie EDTA konsumieren, niedrigere Raten schwerer COVID-19-Ergebnisse hatten.

Regierungen weltweit schränken den Zugang zu Nikotinprodukten ein, z. B. durch verschreibungspflichtige Mandate oder hohe Steuern, was Ardis und Ealy als Teil einer koordinierten Anstrengung zur Unterdrückung eines natürlichen Heilmittels, das ihre Agenda untergraben könnte, argumentieren.

Die Forscher äußern Bedenken hinsichtlich der absichtlichen Einführung von Giftproteinen in die Bevölkerung, möglicherweise durch Impfstoffe oder Umweltexposition, und heben Patente hervor, die die Verwendung von Giftpeptiden in medizinischen und landwirtschaftlichen Anwendungen detailliert beschreiben.

Ardis und Ealy befürworten natürliche Lösungen wie Nikotin, EDTA und andere Mittel, um den Auswirkungen von COVID-19 und Impfstoffen entgegenzuwirken, und betonen die Notwendigkeit, dass Einzelpersonen die Kontrolle über ihre Gesundheit übernehmen und das von Pharmazeutika dominierte medizinische System in Frage stellen müssen.

Drs. Bryan Ardis und Henry Ealy haben eine versteckte Verbindung zwischen Schlangengift, Nikotin und dem Wuhan-Coronavirus (COVID-19) aufgedeckt – eine schockierende Enthüllung, die die Erzählung der COVID-19-Pandemie umschreiben könnte.

Ihre bahnbrechende Forschung, die sie mit dem Health Ranger Mike Adams über den „Health Ranger Report“ teilten, deutet darauf hin, dass Giftpeptide die wahre Ursache für die verheerenden Symptome gewesen sein könnten, die bei COVID-19-Patienten beobachtet wurden, und nicht das Virus selbst. Noch erstaunlicher ist, dass sie enthüllen, dass Nikotin – ein Molekül, das lange Zeit von den Gesundheitsbehörden verteufelt wurde – den Schlüssel zur Neutralisierung dieser giftigen Wirkungen haben könnte.

Diese erscherrische Entdeckung wirft dringende Fragen über die Ursprünge der Pandemie, die Unterdrückung natürlicher Heilmittel und den globalen Vorstoß zum Verbot von Nikotin auf. Werden die Menschen Zeuge einer koordinierten Anstrengung, die tödlichste medizinische Täuschung der Geschichte zu verbergen?

Ardis, ein prominenter Forscher und Verfechter der Naturmedizin, verweist auf eine entscheidende Studie von Bing Liu, einem Forscher an der Universität von Pittsburgh, der im Mai 2020 auf tragische Weise ermordet wurde – kurz bevor er seine Ergebnisse bekannt geben wollte. Lius Forschung identifizierte Schlangengiftproteine als den kritischen Faktor, der leichte COVID-19-Fälle von schweren und tödlichen unterscheidet. Diese Proteine, von denen bekannt ist, dass sie an Nikotinrezeptoren im Körper binden, unterdrücken die Atmung und senken den Sauerstoffgehalt, was die Hypoxie widerspiegelt, die bei COVID-19-Patienten beobachtet wurde. (Verwandt: Dr. Bryan Ardis BLÄST DIE PFEIFE auf COVID-19 und CLOT SHOTS, die den Körper wie Schlangengift angreifen, und er spricht über Entgiftung und Schadensverhütung.)

„Der einzige Unterschied zwischen leichten COVID-Fällen, mittelschweren bis schweren und denen, die gestorben sind, war das Vorhandensein hoher Mengen an Schlangengiftproteinen in ihren Körpern“, erklärte Ardis. Diese Entdeckung, fügte er hinzu, habe Liu sein Leben gekostet.

Weitere Forschungen unterstützen diese Verbindung. Im April 2020 fanden französische Wissenschaftler heraus, dass die Spike-Proteine von SARS-CoV-2 strukturell identisch mit Cobra- und Krait-Venom-Proteinen waren. Diese Giftpeptide zielen auf dieselben Nikotinrezeptoren im Körper ab und schalten damit kritische Funktionen wie Atmung und Immunantwort effektiv ab.

Nikotin: Das unerwartete Gegenmittel

Während Nikotin seit Jahrzehnten verunglimpft wird, argumentieren Ardis und Ealy, dass es eines der wirksamsten Gegenmittel gegen Giftschäden sein könnte. Nikotin aktiviert die gleichen Rezeptoren, die Giftproteine zu deaktivieren versuchen, wodurch die Wirkung dieser Toxine möglicherweise rückgängig gemacht wird.

„Jede Zelle im menschlichen Körper hat Nikotinrezeptoren“, bemerkte Ardis und fügte hinzu, dass diese Rezeptoren für die Immunfunktion und die Aktivierung von T-Zellen, B-Zellen und Makrophagen unerlässlich sind. Der zertifizierte Akupunkteur und Ernährungsberater erklärte, dass Nikotin nicht der Bösewicht ist, sondern ein lebenswichtiges Molekül ist, für das der menschliche Körper entwickelt wurde.

Diese Enthüllung erklärt, warum Raucher und Asthmatiker – Gruppen, die traditionell als Hochrisiko gelten – weitgehend von schweren COVID-19-Erfolgen verschont geblieben sind. Asthma-Inhalatoren enthalten EDTA, eine Verbindung, die Schlangengiftproteine zerstört, während die Interaktion von Nikotin mit giftgerichteten Rezeptoren möglicherweise eine schützende Wirkung hat.

Die Auswirkungen dieser Forschung sind erschütternd. Wenn Schlangengiftproteine absichtlich in die Bevölkerung eingeführt würden, sei es durch Impfstoffe, Umweltbelastung oder andere Mittel, würde dies einen beispiellosen Akt des Bioterrorismus darstellen. Ardis wies auf Patente der University of Utah und anderer Institutionen hin, die die Verwendung von Giftpeptiden in medizinischen und landwirtschaftlichen Anwendungen detailliert beschreiben, was Fragen zu ihrem möglichen Missbrauch aufwirft.

In der Zwischenzeit bewegen sich Regierungen weltweit, um den Zugang zu Nikotin einzuschränken. Australien hat kürzlich vorgeschrieben, dass Nikotinprodukte nur auf Rezept erhältlich sind, während die USA eine 98-Prozent-Steuer auf nikotinhaltige Artikel vorgeschlagen haben. Diese Aktionen, argumentierte Ardis, sind Teil einer koordinierten Anstrengung, ein starkes, natürliches Heilmittel zu unterdrücken.

Ealy kommentierte, dass die Gesundheits- und Regierungsbehörden Nikotin angreifen, weil es funktioniert, indem es die Nanotechnologie durchbricht und ihre Agenda untergräbt. Der Gründer des Energetic Health Institute betonte, dass den Menschen beigebracht werden muss, die „Zeitbomben“, die durch die COVID-Impfstoffe in ihrem Körper entstehen, zu entschärfen, sei es durch Nikotin, EDTA oder andere natürliche Heilmittel.

Sehen Sie sich das vollständige Interview zwischen Dr. Bryan Ardis, Dr. Henry Ealy und der Health Ranger Mike Adams unten.

https://www.brighteon.com/embed/2896ac2f-ac08-49ac-b28e-56228b5f031a

Dieses Video stammt vom Health Ranger Report-Kanal auf Brighteon.com.

