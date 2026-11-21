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Düsseldorf – Die Warenhauskette Galeria steckt erneut in einem Insolvenzverfahren, und die BILD legt eine interne Buchungsliste vor, auf der offene Beträge von rund 180 Millionen Euro stehen sollen. Das Blatt spricht von einer „geheimen Gläubigerliste“ und titelt, bei diesen Firmen stehe Galeria „in der Kreide“. Beides trägt so nicht ohne Einschränkung: Es handelt sich nach der eigenen Auswertung der BILD um Buchhaltungssalden vom 24. Oktober, nicht um abschließend anerkannte Insolvenzforderungen. Amtlich fest steht etwas anderes: Die GALERIA S.à r.l. & Co. KG hat am 2. Oktober 2026 beim Amtsgericht Düsseldorf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt; das Gericht ordnete am selben Tag ein vorläufiges Verfahren an und bestellte Rechtsanwalt Dr. Frank Kebekus zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Das Verfahren selbst ist nach den vorliegenden Bekanntmachungen noch nicht eröffnet.

Die BILD veröffentlichte den Text von Jasper Bitter und Jan W. Schäfer am Samstag, dem 21. November 2026, um 12.03 Uhr. Eine vergleichbare Originalauswertung von Handelsblatt, WirtschaftsWoche oder Lebensmittel Zeitung zu genau dieser Liste war in den geprüften Quellen nicht auffindbar. Andere Medien, etwa der Berliner Kurier, stützen sich ausdrücklich auf die BILD. Die Angaben zu Namen und Einzelbeträgen werden hier deshalb der BILD zugeschrieben und nicht als gerichtsfest wiederholt. Eine öffentliche Gläubigertabelle des Insolvenzgerichts zu diesem Verfahren liegt schon deshalb nicht vor, weil das Verfahren noch im Eröffnungsstadium ist; die förmliche Anmeldung und Prüfung von Forderungen beginnt üblicherweise erst nach der Eröffnung.

Was das Gericht öffentlich angeordnet hat, ist eindeutig. Laut Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 2. Oktober 2026, 16.39 Uhr, Aktenzeichen 502 IN 258/26, geht es um das Vermögen der im Handelsregister Düsseldorf unter HRA 28440 eingetragenen GALERIA S.à r.l. & Co. KG mit Sitz in der Völklinger Straße 4 in Düsseldorf. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Frank Kebekus, Ehrenhof 3, Düsseldorf, bestellt. Verfügungen der Schuldnerin sind nur noch mit seiner Zustimmung wirksam. Drittschuldner dürfen nicht mehr an die Gesellschaft zahlen; der vorläufige Verwalter darf Konten und Forderungen einziehen. Zwangsvollstreckungen in bewegliches Vermögen sind einstweilen gestoppt. Die Bekanntmachung erschien auf dem Portal Insolvenzbekanntmachungen.de und ist unter anderem in einer Dokumentation der amtlichen Bekanntmachung im Wortlaut festgehalten. Es ist der vierte Insolvenzantrag in sechs Jahren – nach 2020, 2022 und 2024 –, formaljuristisch aber der erste der neuen Gesellschaft: Der Geschäftsbetrieb wurde nach der vorigen Insolvenz auf diesen Rechtsträger übertragen. Die ältere Galeria Karstadt Kaufhof GmbH lag nach Berichten der Tagesschau weiter in der Planüberwachung beim Amtsgericht Essen.

Nach dieser internen Liste, die die BILD auf 46 Seiten und mehr als 2200 Buchungskonten beziffert, summieren sich offene Salden auf rund 180 Millionen Euro. Die Summe setzt sich dem Blatt zufolge so zusammen: rund 56 Millionen Euro für Warenlieferungen, rund 54 Millionen Euro für sogenannte Depotgeschäfte, rund 36 Millionen Euro für sonstige Kosten und rund 33 Millionen Euro für Mieten. Das ergibt rechnerisch 179 Millionen Euro und damit die gerundeten 180 Millionen. Bei Depotgeschäften stellen Hersteller Ware in den Häusern bereit und werden erst bezahlt, wenn ein Kunde kauft; das Eigentum bleibt typischerweise beim Lieferanten. Genau deshalb waren nach der Antragstellung in Filialen Regale mit Flatterband gesperrt, wie die Tagesschau beschrieb: Lieferanten wollten verhindern, dass ihre Ware verkauft wird, ohne dass Geld ankommt. Schon dieser Block von 54 Millionen Euro ist also nicht einfach „Schulden in der Kreide“, sondern zu einem erheblichen Teil ein Rückabwicklungs- und Herausgabethema.

An der Spitze der von der BILD zusammengefassten Konten steht demnach der chinesische Kaschmirhersteller Inner Mongolia King Deer mit knapp vier Millionen Euro, genauer 3.980.433 Euro. Es folgen Coty Beauty Germany mit 3.592.064 Euro, der Gebäudedienstleister CBRE GWS IFM Industrie mit 2.354.001 Euro und der Brax-Hersteller Leineweber mit 2.259.477 Euro. Weitere von der BILD genannte Millionenpositionen sind unter anderem der IT-Dienstleister Ctac Belgium, die Modemarke Opus, L’Oréal Deutschland, die Stadtwerke Herne, die Berufsgenossenschaft BGHW, Rituals Cosmetics Germany und Groupe SEB WMF Consumer. Auch Vermietergesellschaften tauchen auf, darunter 134 Invest zum Haus am Berliner Alexanderplatz, BraWo Invest Schuhstraße in Braunschweig sowie Gesellschaften zu Häusern in Hamburg und an der Frankfurter Zeil. Die BILD weist selbst in einer Fußnote darauf hin: Mehrfachkonten wurden zusammengefasst, und die Beträge sind Buchhaltungssalden, keine abschließend anerkannten Insolvenzforderungen. Manche Unternehmen seien gegen Ausfälle versichert oder könnten Ware zurückfordern. Wie viel Geld tatsächlich verloren geht, sei offen.

Die Formulierung, Galeria stehe bei diesen Firmen „in der Kreide“, ist deshalb eine Zuspitzung der BILD, keine festgestellte Forderungstabelle. Eine offene Buchungszeile kann eine fällige Rechnung sein, eine noch nicht fällige Position, eine konzerninterne Verrechnung, eine bereits besicherte oder versicherte Forderung oder – bei Depotware – ein Anspruch auf Herausgabe statt auf Geld. Erst nach der Eröffnung des Verfahrens, nach Anmeldung und Prüfung durch den Verwalter, steht fest, welche Summe als Insolvenzforderung gilt. Die 180 Millionen Euro sind nach der BILD-Lesart eine Gesamtschau offener Buchungssalden, aufgeteilt in die genannten vier Gruppen, nicht die vom Gericht festgestellte Gläubigermasse und nicht automatisch der Betrag, der am Ende ausfällt.

Wie bitter frühere Verfahren für Gläubiger ausgingen, ist dagegen besser belegt. Im Schutzschirm 2020 wurden nach übereinstimmenden Berichten mehr als zwei Milliarden Euro an Verbindlichkeiten gestrichen. Im zweiten Verfahren, beantragt Ende Oktober 2022, stimmten die Gläubiger Ende März 2023 einem Insolvenzplan zu; bis zur Aufhebung durch das Amtsgericht Essen Ende Mai 2023 hatten sie auf mehr als 1,3 Milliarden Euro verzichtet. Die BILD verkürzt das auf „2023“. Im dritten Verfahren 2024 wurden Forderungen von 886,1 Millionen Euro angemeldet; zurückfließen sollten höchstens rund 22,5 Millionen Euro, also etwa 2,5 bis drei Prozent. Die BILD nennt 886 Millionen Euro und rund 2,5 Prozent und rechnet vor: Aus 100.000 Euro würden 2500 Euro. Die Richtung stimmt, die genaue Spanne liegt nach zeitgenössischen Berichten etwas breiter.

Hinzu kommt eine Rangfolge, die die BILD in ihrem Listentext kaum ausbreitet. Bereits im Juni 2026 erhielt Galeria eine Kreditlinie von bis zu 160 Millionen Euro der US-Gesellschaft Gordon Brothers, abgesichert und an einen Sanierungsplan geknüpft. In der aktuellen Insolvenz dient ein solches Massedarlehen typischerweise dazu, den Betrieb am Laufen zu halten; der Kreditgeber wird vorrangig aus der Masse bedient. Erst danach können ungesicherte Lieferanten, Vermieter und andere Gläubiger mit einer Quote rechnen. Der Berliner Kurier weist auf genau diesen Vorrang hin. Auf der BILD-Liste erscheint zudem GBE Deutschland mit 1.071.000 Euro, von der BILD als Unternehmen aus dem Umfeld von Gordon Brothers bezeichnet. Das ist eine Buchungszeile, kein Beleg über die Höhe des Massedarlehens. Für viele der genannten Lieferanten bedeutet der Vorrang aber: Selbst wenn die Salden später anerkannt werden, stehen sie nicht an der Spitze der Schlange.

Der Geschäftsbetrieb in den derzeit 83 Warenhäusern läuft vorerst weiter. Die Bundesagentur für Arbeit bewilligte Insolvenzgeld; zunächst für 9650 Beschäftigte der Warenhäuser, bei insgesamt 11.250 Menschen im Unternehmen, sofern man die später beantragten Verfahren der Lebensmittelabteilungen und Restaurants einbezieht. Die Löhne für Oktober, November und Dezember sollten so gesichert werden. Kebekus nannte die Zustimmung zur Vorfinanzierung eine wichtige Voraussetzung, um das Weihnachtsgeschäft operativ zu halten. Zugleich stehen die Standorte auf dem Prüfstand. Laut einer Unternehmensmitteilung, die in einem aktuellen Bericht des Handelsblatts am 20. November wiedergegeben wurde, sollen die Häuser am Berliner Kurfürstendamm, an der Kölner Hohe Straße und am Münchner Rotkreuzplatz 2027 schließen; betroffen seien rund 400 Beschäftigte. Die Mietverträge liefen im Frühjahr 2027 aus. Alle übrigen Filialen werden auf Rentabilität geprüft. Der vorläufige Verwalter wollte den Stand des Verfahrens am 23. November im Gläubigerausschuss darstellen; möglichst bis Ende Dezember soll ein neuer Eigentümer gefunden werden. Bis dahin trägt das Insolvenzgeld die Löhne, danach muss das Unternehmen oder ein Investor zahlen. In einem früheren Bericht über die erneute Galeria-Insolvenz haben wir den vierten Antrag und die politische Debatte um wiederholte Rettungen bereits eingeordnet.

KOMMENTAR / MEINUNG: „In der Kreide stehen“ klingt nach einer fertigen Schuld und einer geheimen Anklage. Eine interne Buchungsliste ist aber zuerst einmal das, was ein Unternehmen selbst in seinen Konten stehen hat – nicht das, was ein Gericht später feststellt. Wer aus Salden schon Verluste macht, spielt den Lieferanten Angst ein und entlastet nebenbei jene, die das Geschäftsmodell vier Mal in Folge nicht in den Griff bekommen haben.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wieder ein Antrag, wieder ein vorläufiger Verwalter, wieder Insolvenzgeld, wieder die Hoffnung auf einen Käufer vor dem Jahresende. Die Rechnung für diesen Kreislauf zahlen nicht die Berater, sondern Belegschaften, Innenstädte und am Ende oft die Gläubiger, die schon in den früheren Verfahren auf Milliarden verzichtet haben. Eine Politik, die Warenhäuser immer wieder als Standortanker rettet, ohne das Modell zu ändern, verlängert die Unsicherheit, statt sie zu beenden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Besonders bitter ist die Lage für jene, die Ware auf Depot in die Häuser gestellt oder Strom, Reinigung und Ladenfläche geliefert haben. Ein vorrangiges Massedarlehen sichert den Betrieb – und schiebt ungesicherte Partner nach hinten. Wer in solchen Zeiten nur die nächste Überschrift sucht, verschleiert, dass nicht jede offene Zeile in der Buchhaltung schon verlorenes Geld ist, der Schaden für viele Firmen aber trotzdem real werden kann.

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Quellen:

Amtsgericht Düsseldorf, Beschluss vom 02.10.2026, Az. 502 IN 258/26, veröffentlicht über Insolvenzbekanntmachungen.de, Wortlaut dokumentiert u. a. bei Insolvenzlage: https://insolvenzlage.de/insolvenz/galeria-s-a-r-l-co-kg-5676

Handelsblatt / dpa: Galeria schließt drei Filialen – 400 Beschäftigte betroffen, 20.11.2026: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/einzelhandel-galeria-schliesst-drei-filialen-400-beschaeftigte-betroffen/100271525.html

BILD: Galeria-Insolvenz: Geheime Gläubigerliste zeigt 180 Millionen Euro, 21.11.2026: https://www.bild.de/politik/inland/galeria-insolvenz-geheime-glaeubigerliste-zeigt-180-millionen-euro-6b00693bb237b5b41c9a2e4a

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