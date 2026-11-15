Symbolfoto – Bild KI-generiert

Düsseldorf – Konsequenz aus einer spektakulären Flucht! Nach der gewaltsamen Befreiung eines Häftlings vor einer Radiologiepraxis in Essen will Nordrhein-Westfalen ein eigenes MRT-Gerät für das Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg anmieten. Im Landeshaushalt 2027 sind dafür nachträglich 750.000 Euro eingeplant, sagte Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) der dpa. BILD titelt am 15. November um 08:55 Uhr, das Gefängnis „bekommt MRT für 750.000 Euro“. Tatsächlich geht es um eine Miete, nicht um einen Kauf, und die 900 Termine im Jahr sind laut Ministerium das Einsparpotenzial, kein bisheriger Ist-Wert. Stand: 10:21 Uhr MEZ.

Was hat der Minister gesagt? Nach übereinstimmenden Berichten von WDR, WELT und WAZ auf Basis der dpa sagte Limbach: „Wir ziehen direkte Konsequenzen aus der Gefangenenbefreiung in Essen: Mit einem eigenen MRT-Gerät im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg können wir künftig auf eine erhebliche Zahl an Ausführungen in externe Arztpraxen und Kliniken verzichten.“ Und weiter: „Jede Ausführung, die nicht stattfindet, ist ein Sicherheitsrisiko weniger – für die Bevölkerung und die Bediensteten. Das ist eine Investition in die moderne Sicherheitsarchitektur im nordrhein-westfälischen Vollzug.“ Damit ist klar: Die Flucht ist nach den Worten des Ministers tatsächlich der Auslöser für die Anschaffung. In diesem Punkt liegt BILD richtig.

Bei den Zahlen gibt es Unterschiede. Laut WDR rechnet das Justizministerium damit, dass durch das eigene Gerät „bis zu 900 Termine jährlich“ entfallen können, für die Gefangene bisher in externe Praxen gefahren werden mussten. WELT und WAZ formulieren gleichlautend, man könne sich mit dem Gerät „bis zu 900 Termine pro Jahr“ sparen. BILD macht daraus: Es habe „bisher rund 900 Termine jährlich“ gegeben, bei denen Gefangene zu MRT-Untersuchungen gebracht werden mussten. Aus einer Obergrenze des Einsparpotenzials wird so eine feste Zahl bisheriger Fahrten. Eine amtliche Statistik, wie viele MRT-Ausführungen es zuletzt tatsächlich gab, haben wir nicht gefunden. BILD fügt hinzu: „Jeder einzelne eine potenzielle Fluchtmöglichkeit.“ Das ist eine redaktionelle Zuspitzung.

Auch bei den 750.000 Euro lohnt der genaue Blick. Laut WDR, WELT und WAZ will das Land das Gerät „anmieten“; im Haushalt für 2027 seien dafür nachträglich 750.000 Euro bereitgestellt beziehungsweise eingeplant worden. BILD schreibt im Text zwar ebenfalls von Anmietung, die Überschrift „Gefängnis bekommt MRT für 750.000 Euro“ legt aber einen Kaufpreis nahe. Ob die Summe eine Jahresmiete ist, ob sie Einbau, Strahlenschutz, Personal und Wartung umfasst und für welchen Zeitraum der Mietvertrag laufen soll, ist öffentlich nicht bekannt. Eine Aufschlüsselung im Haushaltsplan oder in einer Landtagsdrucksache konnten wir bis Sonntagvormittag nicht finden.

Ebenso offen ist die Gegenrechnung. Jede Ausführung eines Gefangenen bindet in der Regel mindestens zwei Justizbedienstete, dazu Fahrzeug und Zeit. Wie viel das Land bisher für Bewachung und Transport bei externen MRT-Untersuchungen ausgegeben hat und was die Praxen dafür abgerechnet haben, hat das Ministerium nach den vorliegenden Berichten nicht beziffert. Ob sich das Gerät also auch finanziell rechnet oder vor allem aus Sicherheitsgründen angeschafft wird, lässt sich derzeit nicht sagen. Limbach begründet es ausdrücklich mit Sicherheit, nicht mit Einsparungen.

Nun zur Flucht selbst, für die es eine Primärquelle gibt. Laut Pressemitteilung der Polizei Essen vom 14. Oktober befreiten an diesem Mittag zwei bislang unbekannte Männer einen Häftling, der von zwei Justizbeamten zu einem Arztbesuch in der Essener Innenstadt begleitet wurde. „Gegen 12:44 Uhr alarmierten Mitarbeiter einer Arztpraxis am Kennedyplatz die Polizei“, heißt es dort. Die beiden Männer griffen demnach die Justizbeamten an, anschließend flüchteten alle drei. Die Beamten blieben laut Polizei unverletzt. Eine Bewaffnung der Täter könne „derzeit nicht ausgeschlossen werden“. Der Gesuchte flüchtete laut Fahndungsseite von Staatsanwaltschaft und Polizei auf einem E-Scooter. Ein verdächtiger Gegenstand unter einem Auto in der Nähe stellte sich als ungefährlich heraus.

Den Häftling selbst nennen wir nicht beim Namen. Er ist 34 Jahre alt und deutscher Staatsangehöriger, so die Polizei. Staatsanwaltschaft und Polizei Essen fahnden öffentlich nach ihm, mit Foto und Namen; wer Hinweise hat, soll sich an die Polizei wenden und den Mann nicht ansprechen. BILD veröffentlicht den vollen Namen in Bildunterschrift und Text und schreibt, er sei „wegen Drogenhandels und schwerer Körperverletzung zu insgesamt 17 Jahren Haft verurteilt worden“. Das ist verkürzt. Nach dem Text einer Kleinen Anfrage im Landtag NRW wurde er im Februar zu zwölf Jahren und sechs Monaten und im April zu weiteren vier Jahren und sechs Monaten verurteilt; beide Urteile seien zum Zeitpunkt der Befreiung noch nicht rechtskräftig gewesen. WDR, WELT und WAZ sprechen entsprechend von einem Untersuchungshäftling. Für ihn gilt deshalb, was die Urteile angeht, weiter die Unschuldsvermutung.

Wo genau sich die Befreiung abspielte, ist leicht unterschiedlich beschrieben. BILD schreibt vom Treppenhaus, WELT und WAZ vom Hausflur einer radiologischen Praxis. Laut der Kleinen Anfrage wurden die Justizbeamten überwältigt, entwaffnet und gefesselt; es werde vermutet, dass die Täter mindestens eine Schusswaffe erbeutet hätten. Diese Angaben stammen aus der Fragestellung eines Abgeordneten, die sich auf Medienberichte stützt, nicht aus einer Antwort der Landesregierung. Die WAZ berichtet zudem, die Fußfessel des Mannes habe kein individuelles Schloss gehabt und hätte theoretisch mit einem günstig im Internet erhältlichen Schlüssel geöffnet werden können; ob das so geschah, sei Teil der Ermittlungen.

Laut WDR war die Untersuchung vom Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg angeordnet worden, weil es dort bisher kein MRT-Gerät gibt. Der Arztbesuch sei erst einen Tag zuvor angeordnet worden. BILD schreibt, der Häftling habe erst am Vorabend von dem Termin erfahren und seine Befreier seien „offenbar gut vorbereitet“ gewesen. Wie die Komplizen von Zeit und Ort erfahren haben, ist bislang ungeklärt. Die NRW-Justiz versucht nach WDR-Angaben weiterhin, die Umstände aufzuklären; der Rechtsausschuss des Landtags hat sich in einer Sondersitzung mit dem Fall befasst.

Eine kleine Unstimmigkeit gibt es auch in den amtlichen Angaben. Auf der Fahndungsseite heißt es, der Mann sei während eines Transports „von der Justizvollzugsanstalt Essen in eine Essener Klinik“ befreit worden. Nach einem Bericht des Regionalportals Rundblick Unna war er jedoch bereits am 21. September aus der JVA Essen in das Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg verlegt worden; von dort sei die externe Untersuchung angeordnet worden. Auch der WDR schreibt, Fröndenberg habe die Untersuchung angeordnet. Ob der Transport am Tattag in Fröndenberg oder in Essen begann, geht aus den öffentlichen Quellen nicht eindeutig hervor. Für die Bewertung der MRT-Pläne ist entscheidend: Das zentrale Gefängniskrankenhaus des Landes verfügt bislang über kein eigenes MRT, und genau deshalb kam es überhaupt zu der Fahrt nach Essen. Das Justizvollzugskrankenhaus versorgt Gefangene aus Anstalten in ganz Nordrhein-Westfalen; ein eigenes Gerät dort würde also landesweit wirken, nicht nur für eine einzelne JVA.

BILD berichtet außerdem, die Behörden ermittelten gegen einen JVA-Bediensteten, der im Trakt des Häftlings gearbeitet habe und unter Korruptionsverdacht stehe; ob er bei der Befreiung half, sei unklar. Eine Bestätigung von Staatsanwaltschaft oder Justizministerium dazu haben wir in den geprüften Quellen nicht gefunden. Für den Bediensteten gilt die Unschuldsvermutung uneingeschränkt; ein Zusammenhang mit der Flucht ist nicht belegt.

Was bedeutet das MRT für den Vollzug? Ein eigenes Gerät im Gefängniskrankenhaus würde einen Teil der Fahrten überflüssig machen, aber nicht alle. Andere Untersuchungen, Operationen und Facharzttermine finden weiterhin außerhalb statt. Die Frage, wie Ausführungen insgesamt sicherer werden, etwa durch kurzfristigere Terminvergabe, mehr Begleitpersonal oder bessere Fesseln, bleibt damit bestehen. Das MRT ist eine Antwort auf einen konkreten Fall, keine Gesamtlösung. Wann das Gerät tatsächlich in Betrieb geht, hat das Ministerium nach den vorliegenden Berichten nicht mitgeteilt; eingeplant ist das Geld erst im Haushalt für das kommende Jahr.

KOMMENTAR / MEINUNG: Es ist richtig, dass das Land aus der Flucht Konsequenzen zieht. Wenn Gefangene für Routineuntersuchungen quer durch das Land gefahren werden müssen, entstehen Lücken, und genau eine solche wurde ausgenutzt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Trotzdem sollten Schlagzeilen nicht mehr versprechen, als die Fakten hergeben. Eine Miete ist kein Kaufpreis, und eine Obergrenze ist kein Ist-Wert. Wer über Steuergeld berichtet, sollte genau sagen, wofür es ausgegeben wird.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die größere Frage bleibt unbeantwortet: Wie konnten Komplizen so genau wissen, wann und wo der Mann sein würde? Solange das nicht geklärt ist, hilft auch das modernste Gerät nur begrenzt.

Was meinen Sie: Ist ein eigenes MRT für das Gefängniskrankenhaus die richtige Antwort? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Polizei Essen: Unbekannte befreien Häftling bei Arztbesuch – Fotofahndung (14.10.2026): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/6371275

WDR: Eigenes MRT für JVA-Insassen in NRW – für 750.000 Euro (Limbach-Zitate nach dpa): https://www1.wdr.de/politik/politik-in-nrw/gefaengnis-flucht-ausbruch-mrt-froendenberg-100.amp

BILD: Weil Häftling flüchtete: Gefängnis bekommt MRT für 750.000 Euro (15.11.2026, 08:55 Uhr): https://www.bild.de/news/inland/weil-haeftling-fluechtete-gefaengnis-bekommt-mrt-fuer-750-000-euro-6af953f09849eea0701e33a1

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