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Düsseldorf – Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt im Zusammenhang mit einer Modelagentur wegen belästigenden Verhaltens. Eine 21-jährige Frau hat dem WDR geschildert, der Chef der Agentur habe sie nach einem Fotoshooting mehrfach vergewaltigt. Zuvor hatte bereits eine 15-Jährige wegen sexueller Belästigung Anzeige erstattet. Weitere Einzelheiten nannte die Behörde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Stand: 10:50 Uhr MEZ

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigte dem WDR am Donnerstag Ermittlungen wegen belästigenden Verhaltens im Zusammenhang mit einer Modelagentur in der Stadt. Weitere Details wollte sie nicht nennen. Auf Anfrage von t-online sagte die Behörde auch nicht, ob sich das Verfahren auf einen oder beide bekannt gewordenen Fälle bezieht und gegen wen konkret ermittelt wird. Eine förmliche Pressemitteilung der Justiz oder der Polizei liegt dazu bislang nicht vor. Die Düsseldorfer Polizei verwies t-online an die Staatsanwaltschaft. Namen der Betroffenen, des Beschuldigten und der Agentur werden hier nicht genannt.

Eine 21-jährige Frau schilderte dem WDR am Donnerstag, sie sei vor gut einer Woche für ein Fotoshooting in die Agentur gekommen. Nach den ersten Aufnahmen soll es vom Chef der Agentur zu mehreren schweren sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen gekommen sein. Ob die junge Frau bereits Strafanzeige erstattet hat, hat die Staatsanwaltschaft öffentlich nicht bestätigt. Die Vorwürfe sind damit zunächst ihre Schilderung gegenüber dem Sender, kein gerichtliches Urteil.

Bereits zuvor hatte die Rheinische Post über eine 15-Jährige berichtet, die nach einem Modeltraining Strafanzeige wegen sexueller Belästigung gegen den Agentur-Chef erstattet habe. Beim ersten Termin sei die Mutter noch dabei gewesen, zum Training habe kein Elternteil mehr mitkommen dürfen. Laut der Zeitung soll der Geschäftsführer die Jugendliche dabei unter anderem aufgefordert haben, in Unterwäsche vor ihm zu laufen, und sie berührt haben; eine Äußerung, das Vorgehen sei nichts Ungewöhnliches, liege der Redaktion demnach schriftlich vor. Nach Informationen der Rheinischen Post wurden die Räume der Agentur am 17. November durchsucht, inzwischen hätten weitere Personen Anzeige erstattet. Der Beschuldigte lässt über seinen Anwalt mitteilen, sich nicht zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Schwere Vorwürfe müssen aufgeklärt werden, nicht in der Schlagzeile entschieden. Eine Anzeige ist kein Urteil, eine Schilderung gegenüber einem Sender ebenfalls nicht. Erst die Ermittlungen können klären, was geschehen ist.

KOMMENTAR / MEINUNG: Besonders heikel wird es, wenn Minderjährige ohne Begleitung in eine Situation geraten, die sie als bedrängend beschreiben. Wer mit Jugendlichen arbeitet, trägt Verantwortung. Die Justiz muss das zügig prüfen, ohne den Fall öffentlich vorwegzunehmen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen schweigt, ist kein Freibrief für Spekulationen. Bis zu einem rechtskräftigen Abschluss bleibt der Beschuldigte unschuldig. Das schützt die Betroffenen nicht weniger als den Angezeigten.

Die Unschuldsvermutung gilt. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

WDR – 21-Jährige wirft Modelagentur sexuelle Übergriffe vor, 26.11.2026: https://www1.wdr.de/nrw/duesseldorf/vorwuerfe-modelagentur-duesseldorf-100.html

Rheinische Post – 15-Jährige wirft Agentur-Chef sexuelle Belästigung vor, 23.11.2026: https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/duesseldorf-15-jaehrige-wirft-agentur-chef-sexuelle-belaestigung-vor_aid-158408915

t-online – Schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Chef einer Modelagentur, 27.11.2026: https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_101549196/duesseldorf-schwere-missbrauchsvorwuerfe-gegen-chef-einer-modelagentur.html

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