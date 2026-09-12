E-BIKE-KLAU ESKALIERT IN BOZEN! POLIZEI SCHNAPPT VORBESTRAFTEN FACHARBEITER AUS TUNESIEN – DANN GREIFT ER DIE BEAMTEN AN!

Bozen – Dreister Fahrraddiebstahl, schnelle Fahndung und schließlich ein handfester Angriff auf die Polizei: In der Südtiroler Landeshauptstadt ist ein mutmaßlicher Rad-Dieb nach dem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes festgenommen worden. Nach den vorliegenden Angaben soll der junge Mann beim Einkaufszentrum Twenty zugeschlagen und dort ein teures Elektrofahrrad entwendet haben. Doch offenbar hatte er nicht damit gerechnet, dass sein Vorgehen von der Videoüberwachung festgehalten wurde. Die Ermittler sichteten die Aufnahmen und konnten den Verdächtigen nach Angaben zum Fall identifizieren, weil er den Behörden bereits bekannt und vorbestraft gewesen sein soll. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen zwanzigjährigen Tunesier. Damit nahm die Fahndung nach dem gestohlenen Fahrrad schnell Fahrt auf, während der rechtmäßige Besitzer zunächst ohne sein wertvolles E-Bike dastand.

Nur kurze Zeit später kam es dann zum Zugriff. Polizeibeamte entdeckten den zwanzigjährigen Tunesier in der Romstraße – und dort soll er ausgerechnet mit dem zuvor beim Einkaufszentrum Twenty gestohlenen E-Bike unterwegs gewesen sein. Für die Ermittler war der Fall damit offenbar noch längst nicht beendet, denn bei der Kontrolle soll die Situation plötzlich eskaliert sein. Nach den Angaben griff der junge Mann die einschreitenden Beamten an. Aus dem mutmaßlichen Fahrraddiebstahl wurde damit innerhalb kürzester Zeit ein Polizeieinsatz mit körperlicher Auseinandersetzung. Die Einsatzkräfte überwältigten den Verdächtigen schließlich und nahmen ihn fest. Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie entscheidend Videoaufnahmen bei der Aufklärung von Eigentumsdelikten sein können: Vom Diebstahl über die Identifizierung bis zur Festnahme verging offenbar nur kurze Zeit.

Für den Besitzer des gestohlenen E-Bikes endete die Geschichte dagegen mit einer guten Nachricht. Das Fahrrad konnte von der Polizei sichergestellt werden und wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen an seinen rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Der zwanzigjährige Tunesier muss sich nun wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe verantworten. Im Raum stehen dabei nach den geschilderten Ereignissen nicht nur der Diebstahl des hochwertigen E-Bikes, sondern auch der Angriff auf die Polizeibeamten während der Kontrolle in der Romstraße. Was als vermeintlich schneller Fahrraddiebstahl am Einkaufszentrum Twenty begann, endete somit mit einer Festnahme auf offener Straße und der Rückgabe der Beute an ihren Besitzer.

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