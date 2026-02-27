E-POLIZEI FLOPPT! INNENMINISTER ZIEHT DEN STECKER – STREIFENWAGEN ZU LAHM, AKKU ZU SCHWACH!

In der Alpenrepublik endet ein Prestigeprojekt mit einem Paukenschlag! Seit dem Start des Projekts TRON sollte getestet werden, ob Elektroautos den harten Alltag auf Streife meistern können. Jetzt ist Schluss: Innenminister Gerhard Karnerzieht die Reißleine und beendet das Experiment. Die nüchterne Erkenntnis: Für den echten Polizeieinsatz sind die Stromer nur eingeschränkt geeignet. Was als modernes Signal für Klimaschutz und Fortschritt gedacht war, wird nun zum Dämpfer für die E-Mobilität im Blaulicht-Betrieb. Laut einem Bericht des Kurier soll das Projekt auslaufen – die Beamten bleiben vorerst bei Diesel und Benzin.

Dabei klang alles so vielversprechend: Elektro-Modelle wie VW ID.3 und VW ID.4 gingen in den Streifendienst, sogar ein Porsche Taycan durfte zeigen, was er kann. Doch aus dem Praxistest wurde schnell Ernüchterung. Die Polizeigewerkschaft FSG übte massive Kritik: Zu wenig Platz für Ausrüstung, Technik mit Tücken, Touch-Bedienung statt robuster Knöpfe – und bei hohen Geschwindigkeiten ist Schluss. Für Verfolgungsfahrten seien die Fahrzeuge kaum geeignet, die Bremsen für rasante Einsätze nicht ausgelegt. Wenn es ernst wird, zählt jede Sekunde – und genau da hapert es offenbar.

Das größte Problem aber rollt unsichtbar mit: die Reichweite. Für eine komplette Schicht müsse das Fahrzeug teils gewechselt werden, weil der Akku schlappmacht. Als zusätzliches Fahrzeug akzeptabel, als vollwertiger Ersatz ungeeignet – so fällt das Fazit aus. Innenminister Karner räumt ein, dass der Verbrenner im operativen Dienst bislang nicht ersetzt werden könne. Immerhin: Als Botenfahrzeug taugt der Stromer offenbar. Doch bis Technik und Batterieleistung wirklich einsatzreif sind, bleibt die Polizei im Nachbarland beim Altbewährten. Die Hoffnung ruht auf künftigen Innovationen – doch auf Streife zählt heute, nicht morgen.

