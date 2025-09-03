E-SCOOTER-KILLER AUF DER FLUCHT!Rentner (74) stirbt nach Crash – Polizei jagt Jugendlichen mit „südländischem Phänotyp“!

Ein tragischer Zwischenfall erschüttert die Innenstadt: Ein 74-jähriger Rentner ist nach einem Zusammenstoß mit zwei E-Scooter-Fahrern ums Leben gekommen. Die beiden Jugendlichen sollen den Mann auf dem Gehweg regelrecht gerammt haben – anstatt zu helfen, flüchteten sie laut Augenzeugen.

Die Tat ereignete sich am späten Samstagnachmittag in einem belebten Bereich der Fußgängerzone. Laut Polizeiangaben wurde der Senior nach dem Aufprall schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag.

Die Polizei hat eine öffentliche Fahndung eingeleitet. Gesucht wird ein Jugendlicher mit „südländischem Phänotyp“, etwa 16 bis 18 Jahre alt, dunkle Kleidung, kurze Haare. Er wurde zuletzt mit einem weiteren Jugendlichen gesehen, vermutlich seinem Begleiter. Beide flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

„Es ist unfassbar, dass jemand nach so einem Unfall einfach abhaut“, sagt eine erschütterte Zeugin. Der Vorfall sorgt auch politisch für Debatten über die Sicherheit im öffentlichen Raum und den Umgang mit E-Scootern in Innenstädten.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas beobachtet hat oder Informationen zu den flüchtigen Jugendlichen geben kann, soll sich bei der nächsten Dienststelle melden.

Hinweis: Eine Obduktion soll nun klären, ob der Tod des Rentners direkt durch den Zusammenprall verursacht wurde. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.