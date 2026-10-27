EASYJET-SKANDAL AM BER! FLUGZEUG KOMMT OHNE EINZIGEN KOFFER AUS NEAPEL IN BERLIN AN – PASSAGIERE FASSUNGSLOS! TREIBSTOFFMANGEL, SERVICE-CHAOS UND VIER TAGE WARTEN AUF DAS GEPÄCK!

Berlin/Neapel – WAS FÜR EIN REISE-IRRSINN! Das Flugzeug landet, die Passagiere steigen aus, doch von ihren Koffern fehlt jede Spur! Was sich am Flughafen Berlin-Brandenburg abgespielt hat, klingt wie eine unglaubliche Geschichte aus dem Tollhaus der europäischen Luftfahrt. Ein vollbesetzter Ferienflieger der Billigfluggesellschaft Easyjet bringt seine Passagiere aus dem italienischen Neapel sicher nach Berlin – aber sämtliche aufgegebenen Gepäckstücke bleiben einfach in Italien zurück! Kein einziger Koffer befindet sich im Frachtraum! Der Grund für diese außergewöhnliche Entscheidung: Treibstoffmangel und eine daraus resultierende Gewichtsbeschränkung. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, dem 22. Oktober 2026, auf dem Easyjet-Flug EJU5054 von Neapel nach Berlin. Die Maschine sollte ursprünglich bereits gegen 22.35 Uhr am Hauptstadtflughafen BER eintreffen, landete nach den vorliegenden Flugaufzeichnungen jedoch erst gegen 23.19 Uhr. Was für die Reisenden zunächst wie das gewöhnliche Ende eines Fluges aussah, entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem handfesten Gepäck-Desaster. Während die Passagiere erleichtert die Maschine verließen und sich auf den Heimweg freuten, ahnte offenbar kaum jemand, dass ihr Reisegepäck überhaupt nicht mitgeflogen war. Kleidung, persönliche Gegenstände, Urlaubsmitbringsel und sämtliche weiteren Dinge in den aufgegebenen Koffern befanden sich weiterhin am Abflughafen in Süditalien. Statt ihre Koffer entgegenzunehmen und nach Hause zu fahren, sollten sich die Fluggäste wenig später mit einer Situation konfrontiert sehen, die für erhebliche Verärgerung sorgte. Denn wer einen Flug einschließlich aufgegebenen Gepäcks bucht, erwartet selbstverständlich, dass seine persönlichen Sachen gemeinsam mit ihm am Zielort eintreffen. Dass eine Fluggesellschaft aus betrieblichen Gründen sämtliche Koffer zurücklassen muss, dürfte für viele Reisende nahezu unvorstellbar sein. Besonders brisant ist dabei die Frage, weshalb die Betroffenen offenbar erst nach der Landung von der außergewöhnlichen Maßnahme erfuhren. Während Easyjet später auf die problematische Treibstoffversorgung verwies, standen die Fluggäste in Berlin zunächst völlig ahnungslos vor einem Gepäckband, das ihnen keine einzige Reisetasche liefern konnte. Ein Flug ohne Koffer, eine nächtliche Ankunft mit Verspätung und zunächst keine verständliche Erklärung – für die Betroffenen wurde aus dem Ende ihrer Reise eine Geduldsprobe. Der Fall wirft deshalb nicht nur Fragen zur Organisation der Fluggesellschaft auf, sondern vor allem zum Umgang mit zahlenden Kunden, wenn im internationalen Luftverkehr etwas gründlich schiefläuft.

FASSUNGSLOSE PASSAGIERE AM GEPÄCKBAND – KEIN EASYJET-MITARBEITER IN SICHT UND STATT HILFE NUR EIN ZETTEL MIT QR-CODE! Besonders eindringlich schilderte der aus Eichwalde stammende Passagier Benjamin Hammerschmidt gegenüber der „Märkischen Oderzeitung“, was sich nach der nächtlichen Landung am BER abspielte. Gemeinsam mit den anderen Reisenden wartete er auf sein aufgegebenes Gepäck. Auf der elektronischen Anzeige des Gepäckbandes stand bereits das englische Wort „completed“, also abgeschlossen. Normalerweise bedeutet eine solche Mitteilung, dass die Gepäckausgabe beendet ist. Doch wo waren die Koffer? Die Menschen warteten weiter, blickten auf das leere Band und hofften offenbar, dass ihre Sachen doch noch auftauchen würden. Erst nach ungefähr 15 Minuten wurde nach Hammerschmidts Schilderung deutlich, dass die Passagiere vergeblich warteten: Es befand sich tatsächlich kein einziges aufgegebenes Gepäckstück an Bord des Easyjet-Flugzeugs. Die gesamte Gepäckladung war in Neapel geblieben! Doch damit begann der Ärger erst richtig. Wer nun erwartete, dass ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft die gestrandeten Gepäckbesitzer persönlich über die Situation informieren, den weiteren Ablauf erklären und bei der Suche nach einer Lösung helfen würde, wurde nach Angaben des Passagiers enttäuscht. Am entsprechenden Schalter sei kein Easyjet-Mitarbeiter anzutreffen gewesen. Statt einer persönlichen Betreuung erhielten die Betroffenen einen Zettel mit einem QR-Code. Diesen sollten sie mit ihrem Smartphone einscannen, um anschließend über ein Onlineverfahren ihre vermissten Koffer zu melden. Eine digitale Verlustmeldung statt unmittelbarer Hilfe vor Ort! Gerade für ältere Fluggäste entwickelte sich dieses Verfahren nach den Beobachtungen Hammerschmidts zu einer zusätzlichen Belastung. Nicht jeder Reisende ist mit QR-Codes, digitalen Formularen, Smartphone-Anwendungen und Online-Kundendiensten vertraut. Wer technische Schwierigkeiten hat oder nach einer anstrengenden Reise einfach nur nach Hause möchte, steht dann vor dem nächsten Problem. Hammerschmidt berichtete darüber hinaus von Schwierigkeiten bei der telefonischen Kontaktaufnahme mit Easyjet. Die veröffentlichte deutsche Telefonnummer habe zunächst nicht funktioniert. Die Fluggesellschaft erklärte später, dass bei Anrufen aus Deutschland die Ländervorwahl manuell entfernt werden müsse. Auch die digitale Gepäcksuche über die App und den Live-Chat erwies sich nach seiner Darstellung als mühsam. Eine angezeigte Vorgangsnummer sei wieder verschwunden, sodass er den Vorgang erneut durchführen und sich die Nummer schließlich selbst notieren musste. Für die Betroffenen bedeutete das: Nicht nur die Koffer waren verschwunden, auch die Suche nach verlässlichen Informationen wurde zum nervenaufreibenden Hindernislauf. Gerade in einer solchen Ausnahmesituation müsste eine Fluggesellschaft eigentlich zeigen, wie gut ihr Kundenservice tatsächlich funktioniert. Doch die Schilderungen aus Berlin vermitteln ein anderes Bild: ratlose Fluggäste, ein leeres Gepäckband, Schwierigkeiten mit der Erreichbarkeit und eine umständliche Onlineabwicklung. Ob sämtliche Passagiere dieselben Erfahrungen machten, ist nicht bekannt. Die Beschwerden des betroffenen Ehepaares zeigen allerdings deutlich, wie belastend die Folgen einer solchen Entscheidung für Reisende sein können.

DIE UNGLAUBLICHE ERKLÄRUNG: TREIBSTOFFMANGEL WEGEN EINES STREIKS IN NEAPEL – UND DESHALB MUSSTEN ALLE KOFFER AM BODEN BLEIBEN! Auf Nachfrage bestätigte Easyjet den ungewöhnlichen Vorfall und erklärte, dass die Beförderung des aufgegebenen Gepäcks aufgrund einer betrieblichen Gewichtsbeschränkung nicht möglich gewesen sei. Hintergrund sei ein Engpass bei der Treibstoffversorgung gewesen, der nach Angaben der Fluggesellschaft durch einen Streik in Neapel verursacht worden sei. Die Maschine konnte demnach nicht unter den ursprünglich vorgesehenen Bedingungen betankt beziehungsweise beladen werden. Um die erforderlichen betrieblichen Gewichtsvorgaben einzuhalten, mussten die Koffer zurückbleiben. Ein technischer Sicherheitsmangel des Flugzeugs ist damit nicht belegt; die Maschine erreichte Berlin sicher. Trotzdem bleibt eine entscheidende Frage: Wie konnte es geschehen, dass Passagiere offenbar ohne rechtzeitige und ausreichende Information an ihrem Ziel ankamen, obwohl ihr gesamtes aufgegebenes Gepäck bewusst am Abflugort zurückgelassen worden war? Der Treibstoffengpass mag die außergewöhnliche Entscheidung erklären, doch er beantwortet noch lange nicht sämtliche Fragen zur Betreuung und Information der Kunden. Nach Angaben von Easyjet wurden die zurückgelassenen Gepäckstücke anschließend nach Berlin transportiert. Dort sollte ein beauftragter Dienstleister die Koffer den jeweiligen Passagieren zuordnen und ihre Auslieferung organisieren. Für Benjamin Hammerschmidt und seine Ehefrau bedeutete das allerdings mehrere Tage voller Ungewissheit. Erst vier Tage nach dem Flug erhielten sie ihre Koffer schließlich zu Hause zurück. Vier Tage, in denen die beiden auf ihre persönlichen Sachen warten mussten, obwohl sie selbst längst wieder in Deutschland angekommen waren. Die Fluggesellschaft entschuldigte sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Doch reicht eine Entschuldigung aus, wenn zahlende Reisende ohne ihre persönlichen Gegenstände ankommen und anschließend selbst herausfinden müssen, wo sich das Gepäck befindet und wann es endlich zugestellt wird? Der Vorfall zeigt auf erschreckende Weise, wie schnell aus einem betrieblichen Versorgungsproblem ein massives Ärgernis für unbeteiligte Kunden werden kann. Dass ein Streik Auswirkungen auf den Flugverkehr hat, ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Dass ein Ferienflieger jedoch sämtliche aufgegebenen Koffer zurücklässt und die Passagiere dies nach ihren Schilderungen erst vor einem leeren Gepäckband erfahren, ist eine ganz andere Dimension. Easyjet muss sich deshalb die Frage gefallen lassen, weshalb die Reisenden nicht früher und verständlicher informiert wurden und warum vor Ort offenbar keine ausreichende persönliche Unterstützung zur Verfügung stand. Auch die schwierige Erreichbarkeit des Kundendienstes wirft Fragen auf. Wer als Fluggesellschaft Geld für die Beförderung von Gepäck verlangt, trägt schließlich Verantwortung für dessen ordnungsgemäße Behandlung und muss bei Problemen für nachvollziehbare Abläufe sorgen. Der Neapel-Berlin-Flug könnte deshalb für die Airline zu einem besonders unangenehmen Beispiel dafür werden, wie aus einem Versorgungsengpass ein erheblicher Imageschaden entstehen kann. Am Ende bleibt ein bitterer Eindruck: Die Passagiere waren längst zu Hause, während ihre Koffer noch tagelang unterwegs waren. Easyjet hat die Maschine sicher nach Berlin gebracht – beim Gepäcktransport und bei der Kundenkommunikation gab es dagegen erhebliche Probleme. Ein Flug, den die betroffenen Reisenden wohl so schnell nicht vergessen werden!

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