Egelsbach: Flaschenwurf auf Linienbus!

(jm) Nach einem Flaschenwurf am Dienstagvormittag auf einen vorbeifahrenden Linienbus im Kurt-Schuhmacher-Ring sucht die Polizei einen 25 bis 30 Jahre alten und 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann mit schlanker Statur und dunklem Bart sowie weitere Zeugen. Zuvor befuhr der Linienbus OF 73 gegen 11.25 Uhr den Kurt-Schumacher-Ring, als in Höhe der Hausnummer 3 der Unbekannte eine gefüllte Plastikflasche gegen die Tür des Linienbusses warf. Hierdurch soll sich der Fahrer erschreckt und abgebremst haben. Eine 80-jährige Businsassin fiel daraufhin von ihrem Sitz und verletzte sich am Knie. Der Flaschenwerfer mit dunklen lockigen Haaren und einem ungepflegten Erscheinungsbild lief in Richtung Morgensternstraße davon. Er war bekleidet mit einer dunklen vermutlich roten Jacke und Jeans. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht weitere Zeugen, die Hinweise geben können. Diese melden sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizei in Langen.

Polizeipräsidium Südosthessen