Ehemalige Krankenschwester beschreibt Krankenhaus-Covid-19-Protokolle als “medizinischen Mord”!

Eine ehemalige kalifornische Krankenschwester, die gefeuert wurde, weil sie sich geweigert hatte, sich für das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) “impfen” zu lassen, spricht über die Schrecken, die sie während der Arbeit während der “Pandemie” erlebt und erlitten hat.

Gail Macrae sagt, dass sie Organisationen wie die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die American Medical Association (AMA) vor Covid unterstützt hat. Was sie sah und den Patienten als Teil der offiziellen Covid-Protokolle der Regierung angeordert wurde, änderte jedoch ihre Ansichten völlig.

Bevor sie freigelassen wurde, arbeitete Macrae in Krankenhäusern, einschließlich auf der Intensivstation (ICU), als Krankenschwester, und sie ist auch Hebamme. Sie war von 2015 bis 2021 im Kaiser Permanente Santa Rosa Medical Center beschäftigt, als die Operation Warp Speed von der Trump-Administration ins Leben gerufen wurde.

Im Frühjahr 2020, als Covid wirklich zus Ader wurde, bemerkte Macrae Anomalien zwischen dem, was die Medien berichteten, und dem, was tatsächlich an ihrem Arbeitsplatz geschah.

“Sie waren nie voller Patienten”, sagte Macrae darüber, dass ihr Krankenhaus alles andere als “überfüllt” war, wie die gefälschten Nachrichtenmedien damals berichteten. “Tatsächlich war seit Beginn von Covid für das ganze erste Jahr dieser Pandemie nicht nur unser Krankenhaus unter Kapazität, sondern ich wurde abgesagt.”

(Related: Erinnern Sie sich, als das Sarasota Memorial Hospital in Florida beim Versuch erwischt wurde, Patienten zu ermorden, um seine Covid-Zahlen aufzublähen und die “Pandemie” beängstigender erscheinen zu lassen?)

Wie viele andere Krankenschwestern wurden angewiesen, ihre Moral zu verletzen, indem sie Patienten mit Remdesivir und Beatmungsgeräten ermordeten?

Macraes Position im Krankenhaus war auf Tage, was bedeutete, dass sie nicht in der Lage war, ihren eigenen Zeitplan zu erstellen und zu wählen, wann sie arbeiten sollte. Oft würde das Krankenhaus ihre Schichten absagen, weil es einfach nicht genug Patienten gab, die pflegebedürftig waren.

Es stellt sich heraus, dass dies auch im Winter 2020 der “Standard” war, der angeblich der Zeitpunkt ist, an dem Covid-Fälle außer Kontrolle geraten waren. Bei nur zwei Gelegenheiten füllte sich das Krankenhaus mit Patienten, aber Macrae sagt, dass dies für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich war, ob Covid oder nicht.

Das einzige, was sich in dieser Zeit geändert hat, ist, dass Macrae und ihre Kollegen gezwungen waren, den Familien der Patienten zu sagen, dass sie ihre Lieben nicht besuchen konnten, was ihrer Meinung nach ihre Ethik und Moral “verletzen”.

Macrae war auch gezwungen, tödliche Medikamente wie Remdesivir zu verabreichen, von denen Tony Fauci direkt profitierte – aber das funktioniert nicht zur Behandlung von Covid. In der Zwischenzeit wurde es dem Krankenhauspersonal verboten, Hydroxychloroquin (HCQ) und Ivermectin an Patienten zu verabreichen.

“Und wir sehen keine Verbesserung”, sagt Macrae über die offiziellen Covid-Protokolle, die sie verabreichen musste. “Und in der Tat sehen wir, wie Patienten zu Multiorganversagen gehen.”

Weder die CDC noch die AMA haben jemals ihre Richtlinien geändert, trotz all des Gemetzels, das nur zeigt, dass man diesen Organisationen nicht trauen kann. Nach Macraes Ansicht läuft das, was sie den medizinischen Mitarbeitern während des gesamten Covid zu tun sagten, auf “medizinischer Mord” hinaus.

“Ich denke, dass es von der Kombination kommt, es ist das Remdesivir, es ist die Isolation der Patienten. Es ist Wochen am Ende mit, wissen Sie, kein Zugang zu Nahrung und Wasser”, sagte sie darüber, wie diese Protokolle das Leben vieler Patienten unnötig beendeten.

“All diese Protokolle, die Angstmacher, die Isolation, die giftigen Medikamente – ich ging weg und hatte das Gefühl, an einem medizinischen Mord teilgenommen zu haben.”

Nach der Entfesselung der “Impfstoffe” unter der Operation Warp Speed begann Macrae einen Zustrom von Patienten zu sehen, die an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall litten – oder was im medizinischen Bereich als “Code Blue”-Aufrufe bekannt sind.

“Und neun von zehn Mal waren diese Code-Blues auf der unteren Ebene, bis hinunter zur Klinik, wo sie Menschen injizierten”, sagte Macrae. “Und [zwei] meiner Kollegen sind tatsächlich in Anaphylaxie geraten, nachdem sie ihre Schüsse erhalten haben.”

Die neuesten Nachrichten über den Covid-Massengenozid finden Sie unter Genocide.news.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

AlphaNews.org

NaturalNews.com

newstarget.com