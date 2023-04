Ehemaliger Beamter aus der Obama-Ära nennt Joe Biden einen Kriminellen und sagt, er habe Beweise dafür, dass die erste Familie von China kompromittiert wurde

Die Familie Biden sieht sich Vorwürfen eines ehemaligen Beamten der Obama-Administration gegenüber, der behauptet, dass Joe Biden, als Vizepräsident war, in ein “Kickback-Programm” im Zusammenhang mit den Auslandsgeschäften seines Sohnes Hunter Biden verwickelt war, so die Berichte dieser Woche.

Mike McCormick, ein ehemaliger Stenograph des Weißen Hauses, der 15 Jahre lang diente, behauptete in der Fox News-Show “Fox & Friends First”, dass er bereit sei, unter Eid vor der Bundesjury auszusagen, die Bidens Sohn, Hunter Bidens Übersee-Geschäftsgeschäfte, untersucht. McCormick beschuldigte auch das FBI, ihn zu ignorieren, trotz seiner Bereitschaft, Zeugenaussagen zu geben, berichtete Fox News.

“Im Februar ging ich zum FBI und reichte einen ihrer Tipps auf ihrer Website ein. Wenn du das tust und sie anlügst, gehst du ins Gefängnis. Ich lüge nicht. Ich sage die Wahrheit, und ich gehe nicht ins Gefängnis”, sagte er. “Joe Biden ist ein Krimineller. Er führte Fehlbehung im Amt durch, um seine Familie zu bereichern. Jake Sullivan ist ein Verschwörer darin, und es gibt noch mehr… Obama-Beamte, die daran beteiligt sind, glaube ich”.

McCormick, der von 2011 bis 2017 mit Biden zusammengearbeitet hat, erzählte von einem Gespräch, das er mit dem Vizepräsidenten, seinem Assistenten Jake Sullivan und der Presse über Air Force Two vor einer Reise nach Kiew, Ukraine, am 21. April 2014, hörte, bemerkte Fox News.

Laut der New York Post skizzierte Sullivan, der derzeitige nationale Sicherheitsberater, Bidens Prioritäten für seine Reise in die Ukraine in einem Transkript des Weißen Hauses, das US-Investitionen in den ukrainischen Energiesektor nur wenige Tage nach dem Beitritt von Burisma in den Vorstand von Burisma enthielt.

“Monate später und lange nach der Reise stellte der Kongress 50 Millionen Dollar für den ukrainischen Energiemarkt zur Verfügung”, sagte die Nachrichtenagentur.

“Ich sitze da hinten mit einem Tonbandgerät. Jake Sullivan kommt zurück und jemand fragt nach Fracking. Seine Antwort ist, nun, wir bringen viel amerikanische Hilfe für Fracking mit. Burisma war der direkte Nutznießer dieses Frackings, und das habe ich aufgezeichnet, und das steht in einem Transkript des Weißen Hauses”, sagte der ehemalige Stenograph.

“In der Abschrift wissen Sie nicht, wer Jake Sullivan ist. Es ist ein hochrangiger Verwaltungsbeamter. Ich bin der Zeuge, der sagt, dass Jake Sullivan der Typ ist, der es gesagt hat, und er sollte untersucht werden, weil zu der Zeit Hunter Biden im Vorstand von Burisma war und Joe Biden amerikanische Steuergelder bringt, um dieses Unternehmen und sich selbst und seine Familie zu bereichern”, fügte er hinzu.

Laut McCormick trat Hunter Biden nur drei Tage vor Joe Bidens Reise in die Ukraine dem Vorstand von Burisma bei. Er behauptete, dass die Zeitleiste zeigt, dass Biden amerikanisches Geld ins Ausland schickte, um sich und seine Familie zu “bereichern”.

“Wenn David Weiss (der Staatsanwalt im Fall Hunter Biden) mich nicht vor seine Grand Jury haben kann, um zu erklären, was ich als Zeuge weiß, ist das eine betrügerische Grand Jury”, bemerkte McCormack weiter. “Es ist eine betrügerische Verwendung des amerikanischen Justizsystems, um die Verbrechen von Barack Obama und Joe Biden im Amt zu vertuschen”.

McCormick hat zusätzlich behauptet, Informationen zu besitzen, die Präsident Biden und andere Beamte direkt in das einbeziehen, was er als Einfluss-Speing-Programm behauptet.

“Wenn ich dort reingehen würde, würde ich ihnen sagen, dass Barack Obama als Zeuge gerufen werden soll, weil er Teil der Verschwörung ist. Er ist ein Ex-Präsident. Er muss antworten, wer dafür verantwortlich war und Joe Biden in diese Rolle gebracht hat? Wusste Barack Obama davon?” McCormick bemerkte im Interview.

“Es gibt Beweise, die ich am 16. April gesehen und in meinen Substack gelegt habe, also zwei Tage bevor Hunter beitritt, ist Joe Biden mit Hunter im Westflügel. Sie haben ein Treffen, und dann später am Abend verbringt Joe Biden einen Tag in der Limousine auf der Rückseite von Barack Obamas Limousine im Westen Pennsylvanias”, bemerkte er weiter.

