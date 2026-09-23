EI, EI, EI – WAS IST DENN DA LOS? Eierlikör hat mehr Prozente als die CDU – und hat dazu auch noch Eier!

Satire

Deutschland reibt sich verwundert die Augen: Während in politischen Hinterzimmern gerechnet, beraten, beschwichtigt und die nächste Strategie zur Rettung der eigenen Beliebtheit aus dem Hut gezaubert wird, steht im heimischen Getränkeschrank plötzlich ein unerwarteter Konkurrent bereit. Gelb, cremig, süß – und offenbar mit Eigenschaften ausgestattet, von denen manche Parteizentrale derzeit nur träumen kann. Der Eierlikör! Er braucht keine Strategieklausur, keinen Parteitag, keinen Kommunikationsberater und keine minutenlange Erklärung darüber, warum das, was gestern noch ausgeschlossen wurde, heute plötzlich alternativlos sein soll. Er steht einfach da, trägt seine Prozente offen auf dem Etikett und macht kein Geheimnis daraus, was in ihm steckt. Genau darin liegt der Kern dieser bissigen Satire: Während Politik häufig versucht, schlechte Stimmung mit schönen Worten zu überdecken, ist der Eierlikör gnadenlos transparent. Was draufsteht, ist drin. Kein Wähler muss erst ein hundert Seiten starkes Wahlprogramm lesen, keine Talkshow verfolgen und keine Pressekonferenz abwarten, um herauszufinden, was er bekommt. Beim Eierlikör reicht ein Blick auf die Flasche. Und dann kommt auch noch der zweite Teil des Wortspiels, der politisch besonders weh tun soll: Er hat nicht nur Prozente, sondern auch Eier. Natürlich ist das keine wissenschaftliche Untersuchung über politische Entschlossenheit und erst recht keine echte Wahlprognose, sondern klassische Stammtischsatire mit maximaler Übertreibung. Doch genau deshalb funktioniert der Spruch so gut. Er komprimiert Frust über politische Vorsicht, endlose Abstimmungen und den Eindruck mangelnder Konsequenz in einen einzigen frechen Satz. Wo Politiker stundenlang darüber reden, wie entschlossen sie handeln wollen, benötigt der Eierlikör keine Rede. Er steht im Regal, schweigt – und gewinnt zumindest den satirischen Vergleich schon durch seine Zutatenliste.

In der fiktiven Republik der Getränkeregale würde die CDU damit plötzlich vor einem völlig neuen Problem stehen: Der politische Gegner käme nicht aus Berlin, München oder Düsseldorf, sondern aus der Spirituosenabteilung. Dort gäbe es keine Flügelkämpfe, keine Regionalkonferenzen und keine endlosen Interviews darüber, ob eine Aussage nun genau so gemeint gewesen sei oder vielleicht doch ganz anders. Die Flasche Eierlikör würde sich einfach vor die Kameras stellen – zumindest bildlich gesprochen – und erklären: Ich habe Prozente, ich habe Eier, und über den Rest reden wir nach dem Kaffee. Für Satiriker wäre das natürlich ein Fest. Man stelle sich die Schlagzeilen vor: Krisensitzung im Konrad-Adenauer-Haus, weil der Getränkemarkt plötzlich stärkere Werte präsentiert. Arbeitsgruppen müssten klären, wie man verlorene Eierkompetenz zurückgewinnt. Kommunikationsstrategen würden vermutlich empfehlen, künftig häufiger klare Kante zu zeigen, während irgendein Parteifunktionär davor warnt, die wichtige Zielgruppe der Sahnelikörfreunde zu verschrecken. Am Ende gäbe es womöglich einen Arbeitskreis zur Frage, ob Eier überhaupt noch zeitgemäß seien. Genau diese absurde Überzeichnung macht politische Satire aus. Sie nimmt reale Mechanismen politischer Kommunikation – Vorsicht, Strategie, Kompromisse, Umfragen, Imagepflege – und stellt ihnen etwas maximal Banales gegenüber. Der Eierlikör wird dabei zum Symbol für Klarheit: Er verspricht nichts, was er nicht liefern kann. Er kandidiert für nichts. Er fordert keine Stimme. Und trotzdem wirkt er in dieser Karikatur fast schon beneidenswert selbstbewusst. Er muss keine historische Verantwortung beschwören, keine Trendwende ankündigen und keine Geschlossenheit demonstrieren. Er besitzt schlicht seine Eigenschaften und steht dazu. Dass ausgerechnet ein süßer Likör damit zum satirischen Maßstab politischer Standfestigkeit wird, ist natürlich völlig grotesk – aber genau diese Groteske trifft den Nerv des Witzes.

Und so bleibt am Ende das große satirische Bild vom Eierlikör, der gemütlich im Glas sitzt, während die politische Konkurrenz hektisch versucht, ihre Botschaft neu zu sortieren. Kein Wahlkampfbus, kein Social-Media-Team, kein Hochglanzplakat – nur eine Flasche und ein Spruch, der härter einschlägt als so manche politische Rede: Eierlikör hat mehr Prozente als die CDU und hat dazu auch noch Eier. Als politische Analyse wäre das selbstverständlich ungeeignet, als Boulevard-Satire dagegen ist es beinahe perfekt. Denn Satire lebt nicht davon, fair abzuwägen oder Parteiprogramme vollständig zu vergleichen. Sie lebt von Übertreibung, Verdichtung und dem frechen Bild, das sofort im Kopf bleibt. Genau deshalb könnte dieser Satz auf einem Stammtisch fallen, auf einem Karnevalswagen stehen oder als bissige Karikatur über soziale Netzwerke wandern. Die Pointe richtet sich nicht gegen einzelne Menschen, sondern gegen das Bild einer Politik, die aus Sicht ihrer Kritiker manchmal zu viel erklärt und zu wenig entscheidet. Ob diese Kritik berechtigt ist, muss jeder selbst beurteilen. Der Eierlikör jedenfalls mischt sich nicht ein. Er verlangt keinen Koalitionsvertrag, keine Vertrauensfrage und keine Sondersitzung. Er wartet einfach darauf, eingeschenkt zu werden. Vielleicht ist genau das sein größter Vorteil im satirischen Vergleich: Während Parteien um Zustimmung kämpfen, muss der Likör nur eines schaffen – schmecken. Und sollte irgendwann tatsächlich jemand auf die Idee kommen, eine Partei mit einem Eierlikör zu vergleichen, dann wäre wenigstens eines garantiert: Die politische Debatte hätte endlich wieder eine Pointe, die man sich merken kann.

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