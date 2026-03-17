EIFERSUCHTS-DRAMA IM WALD! TEENAGER SOLL JUNGE FRAU MIT AST ERSCHLAGEN HABEN

Ein grausamer Fund erschüttert Mannheim: In einem Waldstück nahe dem beliebten Ausflugsziel Karlstern wird am frühen Morgen eine junge Frau tot entdeckt. Die Polizei bestätigt, dass es sich um eine Neunzehnjährige handelt. Was zunächst wie ein rätselhafter Todesfall wirkte, entwickelt sich binnen Stunden zu einem erschütternden Gewaltverbrechen. Die Ermittler schlagen Alarm, sichern Spuren und sperren das Gebiet weiträumig ab. Schnell wird klar: Hier hat sich ein brutales Drama abgespielt.

Mit Hochdruck nimmt eine große Sonderkommission die Arbeit auf. Dutzende Ermittler verfolgen jede Spur – und stoßen noch am selben Abend auf einen dringend Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen Jugendlichen, der dem Opfer offenbar sehr nahe stand. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen beide über längere Zeit eine Beziehung geführt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich die beiden am Abend zuvor gemeinsam in das Waldgebiet begeben hatten. Dort soll es zur tödlichen Eskalation gekommen sein.

Die Tat selbst ist an Brutalität kaum zu überbieten: Der Jugendliche soll mit bloßen Händen und mutmaßlich mit einem Ast auf die junge Frau eingeschlagen haben. Hinweise deuten auf ein mögliches Eifersuchtsmotiv hin, doch die Ermittler halten sich mit endgültigen Aussagen zurück. Ein Gericht hat inzwischen Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen, der Teenager sitzt in Untersuchungshaft. Die Fragen bleiben – warum musste die junge Frau sterben, und was geschah wirklich in jener Nacht im Wald von Mannheim?

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