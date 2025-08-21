+++ Eilmeldung +++ Festnahme in Italien: Ukrainer als mutmaßlicher Nord-Stream-Angreifer identifiziert #NordStream

Die Ermittlungen zum Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines haben eine überraschende Wendung genommen: In Italien ist ein ukrainischer Staatsbürger festgenommen worden, der im Verdacht steht, an der Sabotage beteiligt gewesen zu sein. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden soll der Mann bereits seit Monaten international gesucht worden sein. Sicherheitskräfte nahmen ihn demnach in einer Küstenstadt fest, als er sich mit gefälschten Papieren aufhielt. Die Festnahme erfolgte auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls, der von deutschen Ermittlern beantragt worden war.

Die Nord-Stream-Anschläge im September 2022 hatten weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Unterseeische Explosionen zerstörten mehrere Stränge der Gaspipeline, die von Russland nach Deutschland verlaufen. Seitdem wird über die Urheber der Tat spekuliert, die sowohl enorme geopolitische als auch wirtschaftliche Folgen hatte. Während Moskau den Westen beschuldigte, verwiesen westliche Dienste auf mögliche ukrainische Verbindungen. Offizielle Beweise wurden bislang jedoch nicht vorgelegt, weshalb die Ermittlungen international besonders heikel sind.

Nach Medienberichten soll der nun in Italien festgenommene Ukrainer in enger Verbindung zu einer Gruppe stehen, die bereits länger im Fokus der Ermittler steht. Es soll sich dabei um ein Team handeln, das unter falscher Flagge und mit professioneller Ausrüstung operierte. Ob der Mann tatsächlich eine führende Rolle bei der Sabotage spielte oder nur logistische Unterstützung leistete, ist derzeit unklar. Deutsche Behörden haben bereits die Auslieferung beantragt, während sich Italien auf eine rechtliche Prüfung vorbereitet.

Politisch sorgt die Festnahme für neue Spannungen. Während Vertreter in Berlin und Brüssel von einem „wichtigen Durchbruch“ sprechen, warnt Kiew vor vorschnellen Schlüssen und betont, die Ukraine habe mit den Anschlägen nichts zu tun. Moskau hingegen sieht sich in seinen Vorwürfen bestätigt und fordert internationale Konsequenzen. Experten rechnen damit, dass die Festnahme den Druck auf die europäischen Regierungen erhöht, die Ermittlungen transparenter zu machen und Ergebnisse klarer zu kommunizieren.

Ob die Festnahme letztlich zur Aufklärung des Nord-Stream-Anschlags beiträgt oder nur eine weitere Episode im geopolitischen Machtkampf bleibt, ist offen. Klar ist jedoch: Mit dem Zugriff in Italien gewinnt eine der spektakulärsten Kriminalgeschichten der letzten Jahre eine neue Dynamik – und rückt die Frage nach den Hintermännern stärker denn je ins Zentrum der Aufmerksamkeit.