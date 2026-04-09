+++ EILMELDUNG +++ FLUCHT-DRAMA UM NEONAZI Marla-Svenja Liebich nach langer Flucht gefasst!

Schönbach – Spektakuläre Wende nach monatelanger Flucht! Deutschlands bekanntester Rechtsextremist, der sich ins Ausland abgesetzt hatte, ist jetzt gefasst worden. Versteckt, getarnt und kaum wiederzuerkennen, klickten schließlich doch die Handschellen. In Männerkleidung und mit Glatze versuchte der Gesuchte offenbar, den Fahndern zu entkommen – doch die Ermittler waren ihm längst dicht auf den Fersen. Der Zugriff erfolgte blitzschnell, ein letzter Fluchtversuch scheiterte kläglich. Damit endet ein Katz-und-Maus-Spiel, das die Behörden über Monate hinweg beschäftigt hatte.

Hinter den Kulissen lief eine grenzüberschreitende Jagd auf Hochtouren. Deutsche Ermittler arbeiteten eng mit tschechischen Behörden zusammen, verfolgten Spuren, werteten Hinweise aus und führten verdeckte Maßnahmen durch. Schließlich führte alles zu dem entscheidenden Zugriff im Grenzgebiet. Jetzt beginnt der nächste Akt: Die Justiz bereitet die Überstellung nach Deutschland vor. Doch das Verfahren könnte sich hinziehen – ein bürokratischer Kraftakt, während der Fall politisch und gesellschaftlich weiter für Zündstoff sorgt.

Besonders brisant: Der Verurteilte hatte zuvor das neue Selbstbestimmungsgesetz genutzt, um seinen Namen und sein Geschlecht zu ändern – und forderte daraufhin eine Unterbringung im Frauengefängnis. Die Justiz gab dem zunächst nach, doch zum Haftantritt erschien der Verurteilte einfach nicht. Stattdessen tauchte er unter und entzog sich der Strafe. Zuletzt sorgten weitere Identitätsangaben für Verwirrung. Jetzt aber ist klar: Die Flucht ist vorbei. Und der Fall wirft erneut explosive Fragen auf – über Gesetze, ihre Grenzen und darüber, wie weit ein Staat gehen darf, bevor er die Kontrolle verliert.

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