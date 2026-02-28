+++ EILMELDUNG +++ KRIEGS-ALARM AUS WASHINGTON! TRUMP STARTET GROSSOFFENSIVE GEGEN IRAN – „WIR ZERSTÖREN IHRE RAKETEN!“

Washington – Die Welt hält den Atem an! US-Präsident Donald Trump verkündet eine „große Kampfoperation“ gegen den Iran – und sendet die Botschaft direkt über seine Plattform Truth Social in die Welt hinaus. Kurz zuvor erschüttern Explosionen die iranische Hauptstadt Teheran. Der Ton ist scharf, die Worte sind unmissverständlich: Ziel sei es, „unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime“ auszuschalten. Trump spricht von Schutz für das amerikanische Volk – und greift das Mullah-Regime frontal an. Er nennt es eine „bösartige Gruppe aus harten, schrecklichen Menschen“ und macht klar: Jetzt wird gehandelt!

Der Präsident wirft dem Iran vor, Langstreckenraketen zu entwickeln, die nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch Verbündete bedrohen könnten. Seine Drohung ist drastisch: Man werde die Raketen zerstören und die gesamte Raketenindustrie dem Boden gleichmachen. Auch die Marine des Landes steht laut Trump im Visier. Und ein weiteres Ziel formuliert er mit aller Deutlichkeit: Der Iran dürfe niemals in den Besitz einer Atombombe gelangen. Die Botschaft aus Washington ist klar – militärische Stärke statt diplomatischer Zurückhaltung. Die internationale Gemeinschaft blickt nervös auf die Entwicklung, während die Lage im Nahen Osten immer weiter eskaliert.

Doch Trump richtet sich nicht nur an Generäle und Strategen – sondern direkt an das iranische Volk. In seinem Appell fordert er die Menschen auf, „die Macht in eurer Regierung zu übernehmen – sie steht euch zu“. Er verspricht ihnen Freiheit und eine neue Zukunft ohne Unterdrückung. Es ist ein politischer Paukenschlag mit globaler Sprengkraft. Während Kampfjets starten und die Spannungen steigen, bleibt eine Frage offen: Steht die Welt am Beginn eines neuen Flächenbrands – oder ist dies der Auftakt zu einem historischen Umbruch im Iran?

