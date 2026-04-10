+++ EILMELDUNG +++ Paukenschlag und Gutachter-Skandal in „bayerisch Guantanamo“ BKH- Lohr am Main!

Externer Gutachter versucht heute um 8:00 Uhr ohne Schweigepflichtentbindung und nach mehrfacher schriftlichen Ablehnung zu begutachten!

Trotz der belasteten Geschichte des BKH Lohr am Main, auf die auch das Mahnmal auf dem Gelände eindringlich hinweist, scheint bei den Verantwortlichen kein nachhaltiges Umdenken stattgefunden zu haben. Sowohl das aktuelle als auch das frühere Verhalten lassen den Eindruck entstehen, dass aus den Lehren der Vergangenheit nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen wurden.

Was sich am frühen Morgen um 08:00 Uhr in der Klinik abspielte, lässt einem den Atem stocken! Noch bevor der Tag richtig begonnen hatte, eskalierte die Situation rund um Thomas Krebs erneut – und das trotz klarer Fronten. Schon lange ist dokumentiert, dass eine Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht ausdrücklich verweigert wurde. Doch davon wollte offenbar jemand nichts wissen. Plötzlich taucht der betreffende Arzt Dr. V. auf, versucht Kontakt aufzunehmen, spricht von Aufklärung und Gesprächen – doch Thomas bleibt standhaft, ruhig, entschlossen. Kein Wort, kein Einlenken, stattdessen ein klares Signal: Hier wird nichts gegen den eigenen Willen zugelassen!

Doch damit nicht genug! Was dann folgte, sorgt für blankes Entsetzen. Trotz der mehrfach klaren Ablehnung und obwohl sogar angekündigt wurde, den Zugang zu unterbinden, steht der Arzt Dr. V. kurze Zeit später plötzlich direkt vor Thomas. Ein Moment, der viele Fragen aufwirft! Wie konnte es dazu kommen? Wer hat das ermöglicht? Thomas reagiert besonnen, zieht sich zurück, verweigert konsequent jedes Gespräch. Doch der Druck bleibt spürbar – ein Szenario, das Kritiker als massiven Eingriff in persönliche Rechte bzw. Nötigung bewerten. Die Situation wirkt angespannt, fast wie ein Katz-und-Maus-Spiel innerhalb der Klinikmauern.

Auch der Bevollmächtigte greift ein und stellt unmissverständlich klar: Es gibt keine Zustimmung, keine Zusammenarbeit, keine Grundlage für diese Gespräche! Die Fronten sind verhärtet, die Botschaft eindeutig – alles Weitere wird juristisch geklärt. Doch selbst das scheint nicht auszureichen. Immer wieder neue Versuche, Gespräche zu erzwingen, sogar über Umwege mit Telefon in der Hand. Für Beobachter ein unglaublicher Vorgang, der Fragen nach Grenzen, Zuständigkeiten und Respekt vor Entscheidungen aufwirft. Eines ist sicher: Dieser Fall sorgt weiter für Aufsehen – und das Ende dieser Auseinandersetzung ist noch lange nicht in Sicht!

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