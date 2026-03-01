+++ EILMELDUNG +++ RAKETEN-ALARM ÜBER EUROPA! IRAN FEUERT – BRITEN-STÜTZPUNKT AUF ZYPERN IM VISIER!

🚨 BREAKING: FIRST IRANIAN MISSILES TOWARD EUROPE

The UK says Iran fired two missiles toward Cyprus, where British forces are stationed.



Krieg ist in Europa angekommen!

Europa hält den Atem an! Was bislang wie ein ferner Flächenbrand im Nahen Osten wirkte, rückt plötzlich bedrohlich nah an unseren Kontinent heran. Die Plattform „Mossad Commentary“ meldet eine dramatische Entwicklung: Erste iranische Raketen sollen in Richtung Zypern abgefeuert worden sein – dorthin, wo britische Streitkräfte stationiert sind. London bestätigt, dass Geschosse auf den Mittelmeerraum zielten. Damit ist der Krieg nicht mehr nur eine Schlagzeile aus der Ferne – er klopft an Europas Tür!

Zypern gilt seit Jahren als strategischer Dreh- und Angelpunkt westlicher Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer. Die britischen Basen auf der Insel spielen eine Schlüsselrolle bei Aufklärung und Logistik in Krisenzeiten. Sollte sich der Angriff bestätigen, wäre das eine gefährliche Eskalation mit Sprengkraft für ganz Europa. Sicherheitsexperten warnen seit Monaten vor einer Ausweitung des Konflikts. Jetzt scheint das Szenario Realität zu werden: Raketen über dem Mittelmeer, Alarm in den Hauptstädten, Krisensitzungen hinter verschlossenen Türen.

Was bedeutet das für Europa? Wird aus einem regionalen Flächenbrand ein Flächenbrand mit direkter Beteiligung westlicher Staaten? Die politische Lage ist angespannt wie selten zuvor. Während Regierungen beschwichtigen, wächst die Sorge in der Bevölkerung. Militärbeobachter sprechen von einer neuen Qualität der Konfrontation. Klar ist: Sollte ein NATO-Partner direkt betroffen sein, könnte das weitreichende Folgen haben. Europa steht vor einer Bewährungsprobe – und die Welt schaut gebannt auf das Mittelmeer.

