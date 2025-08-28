EILMELDUNG: Schüsse auf Argentiniens Präsident Milei bei Wahlkampfveranstaltung!

Buenos Aires – Schockmoment in Argentinien: Bei einer Wahlkampfveranstaltung ist es zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Augenzeugenberichten zufolge fielen mehrere Schüsse, als Präsident Javier Milei die Bühne betrat. Sicherheitskräfte reagierten blitzschnell und evakuierten den umstrittenen Präsidenten unter höchster Alarmstufe.

Über die genauen Umstände herrscht derzeit noch Unklarheit. Erste Informationen deuten darauf hin, dass mindestens ein Schütze festgenommen wurde. Ob Milei selbst verletzt wurde, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Die Polizei hat das Gelände weiträumig abgeriegelt, Spezialkräfte durchkämmen die Umgebung.

Der libertäre Staatschef war in den vergangenen Monaten immer wieder Ziel politischer Angriffe und Drohungen, insbesondere wegen seiner radikalen Reformpläne und dem harten Sparkurs.

Regierungssprecher sprachen in einer ersten Stellungnahme von einem „mutmaßlichen Attentatsversuch“.

Die Lage ist weiterhin unübersichtlich. Lokale Medien berichten von Panik unter den Anwesenden – Menschen rannten in alle Richtungen, Schüsse hallten durch die Straßen.