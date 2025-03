+++ Eilmeldung +++ SEK erschießt Mann aus Afghanistan nach Messerattacke in Schönebeck!

in

Schönebeck – Am frühen Morgen des 7. März 2025 erschoss ein Spezialeinsatzkommando (SEK) in Schönebeck einen 26-jährigen Afghanen, der zuvor einen Deutschen und Polizisten mit einem Messer bedroht hatte. Der Vorfall ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus, nachdem Anwohner Alarm schlugen. Trotz Aufforderungen ließ der Mann die Waffe nicht fallen, worauf das SEK tödlich schoss. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg ermittelt zur Verhältnismäßigkeit des Einsatzes. Der Fall sorgt für Entsetzen und neue Debatten über Polizeigewalt.