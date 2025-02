+++ Eilmeldung +++ Terroranschlag in München? Auto rast in Demonstranten, 15 Verletzte!

Tragischer Vorfall in München: Auto fährt in Menschengruppe – Mehrere Verletzte

München, 13. Februar 2025 – Ein schockierender Vorfall ereignete sich am in München, als ein Auto in eine Menschengruppe raste und dabei mehrere Personen verletzte. Die Polizei und Rettungskräfte waren schnell vor Ort, um die Situation zu bewältigen und die Verletzten zu versorgen.

Der Vorfall

Am Donnerstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich der Unfall in der Nähe einer belebten Fußgängerzone. Zeugen berichteten, dass ein 47-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug, einem silbernen Mini, mit hoher Geschwindigkeit in die Gruppe von Passanten fuhr. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar, jedoch wird vermutet, dass der Fahrer möglicherweise absichtlich in die Menschenmenge gelenkt hat.

Verletzte und Rettungsmaßnahmen

Insgesamt wurden 15 Personen verletzt, darunter zwei schwer. Die Verletzten wurden umgehend in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, wo sie medizinisch versorgt werden. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet, um die Hintergründe des Vorfalls zu ermitteln. „Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst und werden alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen“, erklärte ein Polizeisprecher.

Reaktionen aus der Bevölkerung

Die Nachricht von diesem Vorfall hat in der Münchener Bevölkerung für Bestürzung gesorgt. Viele Menschen äußerten ihre Sorgen über die Sicherheit in der Stadt. „Es ist erschreckend, dass so etwas in unserer Nachbarschaft passieren kann“, sagte eine Anwohnerin. „Wir müssen alles tun, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.“

Fazit

Dieser Vorfall wirft erneut Fragen zur Sicherheit im öffentlichen Raum auf. Die Münchener Polizei appelliert an die Bürger, wachsam zu sein und verdächtige Aktivitäten sofort zu melden. Die Ermittlungen dauern an, und die Behörden hoffen, bald mehr Klarheit über die Motive des Fahrers zu erhalten. (Bild.de)

https://twitter.com/DirkBrandes74/status/1889979168785612842