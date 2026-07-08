+++ EILMELDUNG +++ Trump bombt Iran in die Knie: Neue US-Angriffe gestartet – Friedensabkommen tot, Drohung mit Vernichtung von Kraftwerken und der Öl-Insel!

In der späten Nacht hat das US-Regionalkommando im Nahen Osten, bekannt als CENTCOM, die Welt mit einer dramatischen Mitteilung aufgeschreckt und bekannt gegeben, dass die Vereinigten Staaten neue Angriffe auf den Iran begonnen haben. Auf direkte Anweisung des Oberbefehlshabers haben die Streitkräfte des Zentralkommandos weitere Schläge gegen den Iran ausgeführt, um dessen Fähigkeit, die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu gefährden, weiter und nachhaltig zu schwächen. In der offiziellen Erklärung auf dem Nachrichtendienst X wird unmissverständlich klar gemacht, dass die Vereinigten Staaten den Iran für die jüngsten ungerechtfertigten Angriffe auf Handelsschiffe und zivile Besatzungen verantwortlich halten, die sich frei und ungestört auf dieser lebenswichtigen internationalen Wasserstraße bewegen durften. Diese Erklärung kam wie ein Donnerschlag und versetzt die gesamte Region und die Welt in höchste Alarmbereitschaft, denn sie zeigt, dass Amerika nicht länger zusehen will, wie der Iran internationale Schifffahrtswege bedroht und damit den globalen Handel in Gefahr bringt. Die Botschaft ist klar und kompromisslos: Der Iran wird für seine Aggressionen zur Rechenschaft gezogen, und die USA sind entschlossen, diese Bedrohung mit aller gebotenen Härte einzudämmen, bevor sie noch weiter eskaliert. Jeder Satz der Militärmitteilung atmet Entschlossenheit und signalisiert, dass man bereit ist, die Fähigkeiten des Iran gezielt zu zerstören, damit Schiffe wieder sicher und frei durch die enge Passage fahren können, ohne Angst vor Angriffen haben zu müssen.Schon zuvor hatte US-Präsident Donald Trump beim Nato-Gipfel in der Türkei das Rahmenabkommen mit dem Iran für eine Beendigung des Krieges praktisch für gescheitert erklärt und damit die Tür zu weiteren militärischen Schritten weit aufgestoßen.

In scharfen Worten drohte er mit massiven Angriffen auf zivile Infrastruktur in der Islamischen Republik sowie mit der Einnahme der für die iranische Ölindustrie extrem wichtigen Insel Charg, über die die allermeisten iranischen Rohölexporte laufen. Der Präsident machte deutlich, dass die USA, falls sie dazu gezwungen werden, nicht zögern werden, die iranischen Kraftwerke und Meerwasserentsalzungsanlagen komplett zu zerstören, was eine direkte und existenzielle Bedrohung für weite Teile der Zivilbevölkerung darstellen würde. Diese Ansagen beim Gipfel haben die ohnehin angespannte Lage dramatisch verschärft und zeigen, dass Trump kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um die Verteidigung amerikanischer und internationaler Interessen geht. Die Drohung mit der Besetzung der Öl-Insel und der Zerstörung lebenswichtiger ziviler Anlagen lässt erkennen, wie ernst die Lage wirklich ist und dass die USA bereit sind, weit über reine Militärschläge hinauszugehen, sollte der Iran nicht endlich einlenken. Die Worte des Präsidenten wirken wie ein letzter Warnschuss vor einem möglichen totalen Zusammenbruch aller Verhandlungen und verdeutlichen, dass das Kapitel der Diplomatie für ihn vorerst abgeschlossen ist.Die neue Welle der US-Angriffe und die harten Drohungen aus dem Mund des Präsidenten zusammen ergeben ein beängstigendes Bild einer sich immer weiter zuspitzenden Krise, in der die Vereinigten Staaten entschlossen sind, den Iran in die Knie zu zwingen und die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus endgültig zu sichern. Während das CENTCOM klarstellt, dass man den Iran für die Angriffe auf unschuldige Handelsschiffe und ihre Besatzungen verantwortlich macht und genau deshalb die militärischen Maßnahmen fortsetzt, um dessen Bedrohungspotenzial zu reduzieren, untermauern Trumps Aussagen beim Nato-Gipfel die politische Rückendeckung für diese Operationen.

Die Ankündigung, notfalls zivile Kraftwerke, Entsalzungsanlagen und die zentrale Öl-Insel zu treffen, zeigt, wie weit die USA zu gehen bereit sind, um den Iran von weiteren Provokationen abzuhalten und das gescheiterte Abkommen nicht noch einmal als Fehlschlag enden zu lassen. Diese Entwicklung versetzt die ganze Welt in eine Phase der Ungewissheit und Angst, denn jeder weitere Schritt könnte den Konflikt auf eine Ebene heben, die für Millionen Menschen verheerende Folgen hätte. Die klare Sprache des Militärkommandos und die kompromisslosen Worte des Präsidenten senden ein einheitliches Signal: Amerika wird nicht ruhen, bis die Bedrohung für die internationale Schifffahrt nachhaltig ausgeschaltet ist und der Iran seine aggressiven Handlungen einstellt.

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