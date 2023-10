+++ Eilmeldung +++ Vergewaltigung einer Rentnerin in Soest!

Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Soest

Zu einer Vergewaltigung einer Rentnerin aus Soest kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Das Opfer hörte gegen 01:15 Uhr im Garten ihrer Wohnung das Umfallen einer Blumenvase. Um zu verhindern, dass diese im weiteren Verlauf der Nacht durch die Witterung zu Bruch geht, hat sie ihre Terassentür aufgeschlossen und wollte die Vase herein holen.

Dabei ist sie von einem 42-jährigen, derzeit in der ZUE in Soest wohnenden, türkischen Tatverdächtigen überfallen und zu Boden geworfen worden.

Die Rentnerin versuchte noch sich zu wehren, hatte aber gegen den kräftig gebauten Mann keine Chance. Es kam in der Wohnung zu sexuellen Handlungen an der Rentnerin.

Als der Tatverdächtige, nach gutem Zureden durch das Opfer die Wohnung verlassen hat, konnte sie sofort den Notruf absetzen.

Aufgrund der guten Täterbeschreibung und stark eingesetzter Kräfte der Polizei Soest konnte der bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Noch am gestrigen Sonntag wurde er dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in der JVA Hamm ein.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.