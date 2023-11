Ein Kilogramm Drogen im Kühlschrank – zwei Tatverdächtige in Haft!

BAMBERG. Nachdem sich bei einer Kontrolle Donnerstagnacht Hinweise auf einen Drogenhandel im Stadtgebiet Bamberg ergeben haben, entdeckten Beamte der Polizei Bamberg ungefähr ein Kilogramm Amfetamin im Kühlschrank eines zu diesem Zeitpunkt 17-Jährigen. Er und sein mutmaßlicher Komplize im Alter von 19 Jahren befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, kurz nach Mitternacht, am Margaretendamm eine 18-jährige Frau und einen jungen Mann im Alter von damals 17 Jahren. Zu dieser Kontrolle kam ein 19-Jähriger hinzu, der beim Anblick der Beamten die Flucht ergriff. Nach einer kurzen Verfolgung nahmen ihn Beamte der Polizei Bamberg fest und stellten mehrere Drogen, sowie eine größere Menge Bargeld bei ihm sicher. Da sich Hinweise auf einen Drogenhandel der kontrollierten Personen ergaben, durchsuchten die Polizisten die Wohnung des damals 17-Jährigen. Dabei fanden die Polizisten im Kühlschrank über ein Kilogramm Amfetamin. Aufgrund der Feststellungen der Beamten besteht der Verdacht, dass die beiden Männer gemeinsam einen Drogenhandel betreiben. Bei der Frau fand man einen Joint.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Ermittlungsrichter am Freitagmittag Haftbefehl gegen die jungen Männer. Sie sitzen in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die 18-jährige Frau wurde auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgrund des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge übernommen.

Polizeipräsidium Oberfranken