Seit 2020 ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einem Flaggschiff für die schlimmsten Arten von bürokratischer Tyrannei geworden. Die WHO hat nichts anderes getan, als Propaganda zu propagieren und die Souveränität der Nationen mit Fuß zu zu trampeln, während sie den Impfstoff-Holocaust vertuscht hat, der der Welt vorgeschrieben wurde. Die WHO hat nicht nur die globale Gesundheit verwüstet, sondern auch Diskriminierung und Segregation mit ihren Impfpassvorschlägen verschärft, während sie Bioterror und medizinischen Betrug mit PCR-Testmandaten und Massenquarantäne, denen es an Beweise und an einem Pflichtverfahren mangelt, verstärkt hat.

Die Maßnahmen der WHO während des COVID-19-Skandals, angetrieben von Unternehmensinteressen, haben zu einem beispiellosen Angriff auf individuelle Freiheiten und gesellschaftliches Wohlergehen geführt. Die individualisierte Behandlung wurde für eine Einheitsgröße von öffentlichen Gesundheitsmandaten, die das menschliche Leiden verschlimmerten, aufgegeben. Die bloße Beendigung einer Beziehung mit der WHO wird jedoch niemandem gerecht. Ein souveräner Staat muss mit der Weltgesundheitsorganisation in den Krieg ziehen und sich gegen eine heimtückische globale Gesundheitsindustrie und einen Biosicherheitsstaat wehren, der von Macht, Profit und menschlicher Ausbeutung lebt.

Der Bau der WHO ist nur der Anfang; wir müssen uns dem Zustand der Biosicherheit in den inländischen Gesundheitssystemen stellen

Während sich die Entwirrung von der WHO wie ein Sieg anfühlen mag, ist sie ein hohler, es sei denn, sie ist Teil einer umfassenderen Überarbeitung der gesamten globalen öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur, die von Hysterie, Betrug und rechtswidrigen Mandaten lebt. Die WHO ist nur ein Roten in einer Maschine, die Unternehmensgewinne und die politische Kontrolle über die Gesundheit und Würde der einfachen Leute schätzt. Es ist ein Instrument für Biosicherheitsagendas und gewinnorientierte Politiken. Einfach die WHO zu verlassen, wird dieses giftige System nicht beenden. Dieses giftige System der menschlichen Ausbeutung ist in das westliche Gesundheitswesen eingebettet. Wir müssen uns von räuberischen Impfstoffexperimenten und der Angstmacherei von Infektionskrankheiten trennen und eine Ausstiegsstrategie aus der gesamten korrupten öffentlichen Gesundheitsbranche finden.

Im Jahr 2020 hat die WHO nicht nur die Welt im Stich gesäumt – sie wurde zu einem aktiven Teilnehmer an der Erleichterung von medizinischem Betrug, medizinischen Fehlern und unrechtmäßigen Todesfällen. Auf Geheiß wohlhabender Sponsoren und politischer Eliten überwachte die Organisation Maßnahmen, die die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen überproportional betrafen. Der Gigant drängte auf Lockdowns, die die Wirtschaft dezimierten, die Armut verschärften und Millionen mehr in die Ernährungsunsicherheit drängten. Die rücksichtslosen Aktionen der WHO zwangen Kinder aus der Schule, verweigerten denjenigen mit nicht COVID-bedingten Beschwerden die medizinische Versorgung und verschärften die Schuldenkrisen der Entwicklungsländer. Vielleicht am ungeheuerlichsten war, dass die Organisation einen unschäflichen Transfer von Wohlstand von den am stärksten benachteiligten zu den pharmazeutischen und unternehmerischen Eliten erleichterte.

Das war kein unglücklicher Fehler – es war eine kalkulierte, absichtliche Reaktion auf eine erfundene Krise. Anstatt sich auf den Schutz der Schwächsten zu konzentrieren, ermöglichte die WHO eine globale Machtergreifung, zensierte Meinungsverschiedenheiten und bot ihren Unternehmenssponsoren beispiellose Privilegien an. Die WHO förderte ein Klima der Angst und Kontrolle und bereitete die Voraussetzungen für zukünftige Ausbeutung. Das Ergebnis? Eine Generation junger Menschen mit gestohlenen Möglichkeiten, verarmten Nationen, die mit unüberwindlichen Schulden belastet sind, Milliarden von Dollar an Gewinnen, die an Pharmagiganten geleitet werden, und ein Holocaust, der ignoriert wird.

Das Scheitern der WHO ist nicht nur ein Fall von schlechter Führung oder schlechten Entscheidungen – es ist ein Spiegelbild einer tief verwurzelten strukturellen Korruption. Die ursprüngliche Mission der 1946 gegründeten Organisation bestand darin, gesundheitliche Chancengleichheit zu gewährleisten und die Schwächsten der Welt zu schützen. Aber im Laufe der Zeit ist es zu einem grotesken Schatten dieses Ideals geworden. Seine Führungskräfte, die durch verschwenderische Gehälter isoliert und von genau den Unternehmen finanziert werden, die sie angeblich regulieren, sind zunehmend von den Menschen losgelöst, denen sie dienen sollten. Diese Korruption ist nicht zufällig – sie ist inhärent in der Existenz der WHO.

Die Elite von Davos wird weiterhin die Freiheit und die Gesundheit der Menschen bedrohen und gleichzeitig vorgeben, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten

Es ist eine tragische Farce zu sehen, wie die Staats- und Regierungschefs der WHO an Elite-Gipfeln in Davos teilnehmen, während Millionen auf der ganzen Welt unter der von ihnen auferlegten totalitären Politik leiden. Diese Eliten arbeiten nicht für die Weltbevölkerung – sie arbeiten für die Interessen multinationaler Konzerne, internationaler Finanzen und der politischen Eliten, die von einem System der globalen Kontrolle profitieren.

Nehmen wir zum Beispiel das jüngste Vorstoß der WHO, die Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) unter dem Deckmantel der Pandemievorsorge zu ändern. Diese Änderungen, die von Unternehmensinteressen und politischen Eliten vertreten werden, würden der WHO noch umfassendere Befugnisse geben, um in zukünftigen Krisen die nationale Gesundheitspolitik zu diktieren. Die WHO, einst ein Vermittler der globalen Gesundheitsgerechtigkeit, ist zu einem Instrument für eine Biosicherheitsagenda geworden, die der globalen Kontrolle und den privaten Profit Vorrang vor der Gesundheit und Freiheit des Einzelnen einräumt.

Die Hand der WHO wird von der Pharmaindustrie und den wohlhabenden Persönlichkeiten, die aus Impfstoffinvestitionen profitieren, gezwungen. Je mehr Geld diese Unternehmen in die Organisation pumpen, desto mehr Einfluss haben sie auf ihre Politik. Und die Ergebnisse sind verheerend. Die Beratungsrichtlinien der WHO zu Dingen wie Abtreibung, Geschlechtsidentität, Impfskepsis und Klimawandel spiegeln diese unheiliche Allianz wider. Sein Vorstoß für einen universellen Zugang zur Abtreibung bis zur Geburt, ohne dass Fragen gestellt werden, und seine Befürwortung der extremen Geschlechterideologie zeigen eine verblüffende Missachtung der biologischen Wahrheit und der grundlegenden Menschenwürde.

Die WHO ist nur ein Teil eines viel größeren, systemischen Problems. Die globale Gesundheitsbranche, in der die WHO eine zentrale Rolle spielt, wird zunehmend von einem rohstoffbasierten Ansatz dominiert, der das Gesundheitswesen als Waffe einsetzt. Marktexklusivität und andere Gewinnmotive schränken den Zugang zur Gesundheitsversorgung ein. Eine korrupte Versicherungsbranche eliminiert alternative, ganzheitliche und individualisierte Ansätze für das Gesundheitswesen und verhindert die Akzeptanz des Fortschreitens von Heilungsmodalitäten. Von Big Pharma bis hin zu privaten Spendern, die internationale Gesundheitsinitiativen finanzieren, wird diese Branche vom Endergebnis angetrieben – sei es, dass das bedeutet, gefährliche Impfstoffe zu verkaufen, Lieferketten zu kontrollieren oder Sparmaßnahmen für arme Nationen zu drängen. Um das Gesundheitswesen zu reformieren und das Vertrauen in medizinische Fachkräfte wiederherzustellen, muss die WHO abgebaut und ihre schmutzigen Einflüsse aus allen Gesundheitssystemen entfernt werden.

