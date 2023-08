Ein Tag in der No-Go Area Limburg!

1. Körperverletzung, Limburg-Eschhofen, Kirmesplatz, Freitag, 11.08.2023, 23:57 Uhr

Im Verlauf der Kirmesveranstaltung in Eschhofen kam es zu einer Körperverletzung. Hierbei schlug ein 17-Jähriger aus Hadamar mehrfach mit der Faust gegen den Kopf des 30-jährigen Geschädigten aus Merenberg. Die Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Obwohl der Beschuldigte zunächst vom Tatort floh, konnte er durch die eingesetzten Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

2. Trickdiebstahl und Widerstand gegen Polizeibeamte, Limburg, Neumarkt, Freitag, 11.08.2023, 14:25 Uhr

Fünf Personen suchten gemeinsam eine Parfümerie am Neumarkt auf. Während sich ein Teil der Gruppe an die Beschäftigten wandte, um diese abzulenken, steckte sich eine Person Parfüm in seine Hosentasche. Dies konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Bei der Festnahme der Personen leistete einer der Täter Widerstand gegen die eingesetzte Streife. Der 24-jährige Beschuldigte aus Gießen hatte versucht nach den Polizisten zu treten. Die Gruppe wurde zur Polizeistation Limburg verbracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

3. Unerlaubter Umgang mit Abfällen, 65614 Beselich, Niederstein Nord, zwischen Donnerstag, 10.08.2023, 13:00 Uhr und Freitag, 11.08.2023, 19:50 Uhr

In der Zeit zwischen Donnerstag, 10.08.2023, 13:00 Uhr und Freitag, 11.08.2023, 19:50 Uhr wurde in 65614 Beselich auf dem Gelände des Abfallwirtschaftsbetriebs unbefugt Bauschutt abgelagert. Unter dem Bauschutt befanden sich auch 8-10 Asbestplatten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden