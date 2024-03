Einbrüche in Einfamilienhäuser in Kronberg und Königstein!

Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Tatort: Kronberg, Guaitastraße Tatzeit: zwischen Freitag, den 29.03.2024, 13:00 Uhr und Samstag, 30.03.2024, 16:30 Uhr

Einbrecher drangen in ein Einfamilienhaus in der Guaitastraße in Kronberg ein. Hierbei gelangten sie vermutlich über das Garagentor in den rückwärtigen Bereich des Hauses und verschafften sich über die Terrassentür Zugang zum Objekt. Anschließend entwendeten die Täter einen Tresor aus dem Haus.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Tatort: Königstein-Schneidhain, Am Erdbeerstein Tatzeit: Samstag, den 30.03.2024, zwischen 11:40 Uhr und 14:50 Uhr

Unbekannte Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses und schlugen dort die Scheibe der Terrassentür ein. Im Anschluss wurden Wertgegenstände und Schmuck entwendet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.