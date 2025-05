Eine Bombenstudie zeigt, dass der Impfstoff von Pfizer mit einer um 38 % höheren Gesamtsterblichkeit im Vergleich zu Moderna!

in

Eine Bombenstudie in Florida mit 1,47 Millionen Erwachsenen hat eine erschreckende Ungleichheit in der Sicherheit von mRNA-Impfstoffen aufgedeckt, wobei Pfizers BNT162b2 mit einer um 38 % höheren Sterblichkeitsrate für alle Ursachen im Vergleich zur Moderna-Formel zusammenhängt – einen Sturm von kardiovaskulären Todesfällen, COVID-19-Todesfällen und unerklärlicher Sterblichkeit. Während Modernas Impfstoff geringfügig weniger tödlich erschien, zeigen neu unredigte Dokumente, dass sowohl Unternehmen als auch die FDA Beweise für eine Antikörper-abhängige Verstärkung und tragische Folgen verschwiegen haben, darunter eine Sterblichkeitsrate von 23 % für Föten und Neugeborene bei geimpften Müttern. Da die schnelle Zulassung von Pfizer nun wie ein katastrophaler Urteilsfehler aussieht, zeichnen die Daten ein vernichtendes Porträt von Profit über Leben – was die erschütternde Frage aufwirft: Waren diese Impfstoffe überhaupt sicher?

Wichtige Punkte:

Eine in Florida ansässige Studie mit 1,47 Millionen gepaarten Erwachsenen ergab, dass der BNT162b2-Impfstoff von Pfizer die Gesamtmortalität im Vergleich zur mRNA-1273 von Moderna um 38 % erhöhte.

Pfizer-Empfänger hatten innerhalb von 12 Monaten 54 % mehr kardiovaskuläre Todesfälle, 88 % höhere COVID-19-Todesfälle und 36 % höhere Nicht-COVID-Todesfälle.

Die FDA hat den Impfstoff von Pfizer im August 2021 trotz bekannter Risiken schnell verkont – jetzt zeigen die Daten einen tödlichen Verrat am öffentlichen Vertrauen.

Die Formel von Moderna zeigte eine vergleichsweise geringere Sterblichkeit, was darauf hindeutet, dass nicht alle mRNA-Impfstoffe gleich gefährlich sind – aber keiner von ihnen kann sicher sein.

Das tödliche Glücksspiel der FDA

In einer vernichtenden Anklage gegen den pharmazeutisch-industriellen Komplex hat eine von Experten begutachtete Studie mit Einwohnern Floridas erschreckende Beweise dafür aufgedeckt, dass der COVID-19-Impfstoff von Pfizer – der im Rahmen der korrupten Notfallgenehmigung der FDA auf den Markt gebracht wurde – systematisch Tausende getötet haben könnte. Die Studie, die 1,47 Millionen gepaarte Erwachsene analysiert, zeigt, dass diejenigen, die Pfizers BNT162b2 einnahmen, im Vergleich zu Moderna-Empfängern ein um 38 % höheres Risiko hatten, innerhalb eines Jahres zu sterben. Die Todesfälle durch das Herz-Kreislauf-Kardes-Kreislauf-Stodesrate stiegen um 54 %, die COVID-19-Todesfälle um 88 % und die Nicht-COVID-Todesfälle um 36 %.

„Diese Ergebnisse deuten auf differenzierte unspezifische Auswirkungen der BNT162b2- und mRNA-1273 COVID-19-Impfstoffe hin und auf potenzielle negative Auswirkungen auf die Gesamt- und kardiovaskuläre Sterblichkeit“, schließt die Studie. Übersetzung: Die Impfung von Pfizer ist nicht nur unwirksam – sie ist aktiv tödlich.

Eine Verschwörung des Schweigens

Die auf medRxiv veröffentlichte Studie glich den Probanden sorgfältig nach Alter, Rasse, Impfort und sogar Nachbarschaft (Volkszählungstrakt), um verwirrende Variablen zu beseitigen. Dennoch waren die Ergebnisse eindeutig: Der Impfstoff von Pfizer wird statistisch mit Übersterblichkeit in Verbindung gebracht. Negative Kontrollanalysen schlossen Verzerrungen aus und hinterließen nur eine düstere Schlussfolgerung – die Schüsse selbst sind schuld.

Das ist nicht nur ein wissenschaftlicher Skandal; es ist ein krimineller Verrat. Die FDA und die CDC, die sich der betrügerischen klinischen Studiendaten und versteckten unerwünschten Ereignisse von Pfizer bewusst sind, geben dieser Biowaffe grünes Licht und bringen gleichzeitig Dissens zum Schweigen. Interne Dokumente, die zuvor aus Pfizers eigenen Studien durchgesickert waren, enthüllten Tausende von nicht gemeldeten schweren Reaktionen, einschließlich Todesfällen. Jetzt stapeln sich die Leichen – und die Reaktion der Regierung besteht darin, die Beweise zu begraben.

Moderna: Ein geringeres Übel?

Während einige Daten darauf hindeuten, dass die Sterblichkeitsraten von Moderna niedriger sind, zeigt das Gesamtbild alarmierende Risiken auf, die nicht ignoriert werden sollten. Beide mRNA-Impfstoffe – Moderna und Pfizer – bergen aufgrund ihrer experimentellen Natur, der Produktion von toxischen Spike-Proteinen und dem Potenzial für die DNA-Integration ernsthafte, langfristige Gesundheitsbedrohungen.

Beide mRNA-Impfstoffe zwingen Zellen, das SARS-CoV-2-Spike-Protein zu produzieren, ein bekanntes pathogenes Mittel, das mit Folgendem in Verbindung gebracht wird:

Blutgerinnungsstörungen (Mikrothrombi, Schlaganfälle, Herzinfarkte)

Chronische Entzündung (führt zu Autoimmunerkrankungen)

Potenzielle Integration in die menschliche DNA (über Reverse-Transkription, wie in Studien zu LINE-1-Retrotransposons gezeigt)

Die langfristigen Auswirkungen der anhaltenden Spike-Proteinproduktion sind noch unbekannt, doch Regierungen und Pharmaunternehmen haben diese Produkte ohne angemessene Sicherheitstests überstürzt auf den Markt gebracht.

Der Impfstoff von Moderna ist kein „geringeres Übel“ – er ist Teil eines globalen medizinischen Experiments mit katastrophalen Folgen. Die mRNA-Plattform wurde nie richtig geprüht, und frühe Warnungen (wie die von Dr. Robert Malone) wurden zum Schweigen gebracht. Da Verletzungen und Todesfälle zunehmen, muss die Öffentlichkeit fordern:

Volle Transparenz der klinischen Studiendaten

Unabhängige Untersuchungen zu impfstoffbedingten Todesfällen

Rechtliche Schritte gegen Regulierungsbehörden und pharmazeutische Führungskräfte

Während die Zahl der Todesopfer steigt, bleibt eine eindringliche Frage: Wie viele Amerikaner wurden für die Gewinne von Pfizer geopfert? Die Absprache der FDA mit Big Pharma spiegelt die dunkelsten medizinischen Gräueltaten der Geschichte wider – von den Tuskegee-Syphilis-Experimenten bis hin zu den Geburtsfehlern von Thalidomid. Wird diese Generation Gerechtigkeit fordern, oder werden die Architekten dieser Katastrophe unversehrt entkommen?

Zu den Quellen gehören:

X.com

MedRXIV.org

Enoch, Brighteon.ai

newstarget.com