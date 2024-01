Einflussreiche demokratische Spender gaben eine verdächtige Menge Geld aus, um Kunstwerke von Hunter Biden zu kaufen

Hunter Bidens Kunsthändler hat bestätigt, dass einflussreiche Spender der Demokratischen Partei die Hauptkäufer der Kunstwerke des Präsidentensohns waren, was stark darauf hindeutet, dass eine Form von Geldwäsche und Einflusshändler an den Geschäften beteiligt gewesen sein könnte.

Georges Berges, der fragliche Kunsthändler, bestätigte die Bestätigung während eines transkribierten Interviews mit Ermittlern des Kongresses im Rahmen der laufenden Amtsenthebungsuntersuchung des House Oversight Committee gegen Präsident Joe Biden. (Verwandte: Bankaufzeichnungen zeigen, dass Biden 200.000 Dollar in die Tasche gesteckt hat, nachdem dieser Bruder versprochen hatte, “Türen” für ein gescheitertes Unternehmen zu öffnen.)

Berges weigerte sich, direkte Fragen des Ausschusses zur Identität der Spender zu beantworten, die Hunters Gemälde gekauft haben.

Trotz Berges’ Weigerung, dem House Oversight Committee Namen zu geben, zeigen frühere Untersuchungen von Hunters Kunstgeschäften, dass zwei bemerkenswerte demokratische Spender, die Gemälde kauften, Kevin Morris und Elizabeth Hirsh Naftali waren.

Morris ist ein persönlicher Freund von Hunter. Im Oktober wurde bekannt, dass Morris Hunters Beteiligung an der chinesischen Investmentgesellschaft Bohai Harvest RST erwarb, indem er 250.000 Dollar Schulden aus einem unbezahlten Darlehen übernahm, das Hunter von seinen chinesischen Geschäftspartnern gegeben wurde. Dieses Darlehen war bemerkenswert für die Auflistung des Hauses des Präsidenten in Delaware als Empfängeradresse.

Morris kaufte Hunters Kunst für 875.000 Dollar. Dokumente, die von Whistleblowern innerhalb des Internal Revenue Service veröffentlicht wurden, zeigen auch, dass Morris Hunter von 2020 bis 2022 4,9 Millionen Dollar an Darlehen gegeben hat.

In der Zwischenzeit zahlte Naftali im Februar 2021 42.000 Dollar für ein Kunstwerk und im Dezember 2022 erneut für 52.000 Dollar. Zwischen dem ersten und zweiten Kauf wurde Naftali vom Präsidenten in die Kommission für die Erhaltung des amerikanischen Erbes im Ausland berufen.

Hunter weiß, dass die Leute, die seine Kunst gekauft haben, demokratische Spender sind

Laut Quellen, die mit dem Washington Examiner sprachen und mit dem transkribierten Interview vertraut waren, sagte Berges aus, dass demokratische Spender das meiste Geld für Hunters Kunst ausgegeben haben, aber nicht unbedingt die meisten Stücke insgesamt gekauft haben. Er betonte im Interview, dass die Spender nicht die Mehrheit der einzelnen Käufer ausmachten und dass demokratische Spender nicht für Einkäufe ins Visier genommen wurden.

Berges bestätigte im Interview, dass er Hunter nicht über die Identität einzelner Spender informiert habe. Quellen fügten jedoch hinzu, dass Hunter sich der Identität einiger Menschen bewusst war, die etwa 70 Prozent des Wertes der verkauften Kunst gekauft haben, darunter Morris und Naftali.

Laut einer der Quellen sagte Berges im Interview auch aus, dass Hunters Name, der mit den Kunstwerken verbunden war, die Festlegung des Preises für seine Kunst beeinflusste, was, wenn wahr, einen großen Weg zur Erklärung der massiven Summen leisten könnte, die Morris und Naftali für die Kunstwerke bezahlt haben, und schlägt vor, dass sie glauben, dass sie diese Kunstwerke aufgrund ihrer Verbindung mit der Biden-Familie in Zukunft für höhere Summen weiterverkaufen könnten.

Berges selbst stellte fest, dass er noch nie Kunstgeschäfte wie die gemacht hatte, die er zwischen Hunter und Morris und Naftali ausgehandelt hatte. Er wies sogar darauf hin, dass Hunter Berges eine 40-prozentige Provision für den Verkauf mit Morris zahlte.

In einem Brief, der Mitte letzten Jahres an den Vorsitzenden des House Oversight Committee, James Comer aus Kentucky, geschickt wurde, behauptete ein Anwalt von Naftali, dass die angeblichen Verbindungen zwischen ihr, Hunter und dem Präsidenten mit “zahlreichen” Unwahrheiten gefüllt sind.

“Jede Unterstellung, dass ihr Kauf von Kunst ungewöhnlich oder irgendwie unangemessen war, wird völlig nicht unterstützt”, sagte der Anwalt. “Um es klar zu sagen, Frau Naftali kaufte das Kunstwerk nur, weil sie die Kunst mochte und die Preise angemessen waren … sie hatte zu keinem Zeitpunkt direkten oder indirekten Kontakt mit jemandem im Weißen Haus bezüglich einer gekauften Kunst.”

“Das Weiße Haus von Biden scheint das amerikanische Volk getäuscht zu haben, eine Ethikvereinbarung für den Verkauf von Hunter Bidens Kunst zu ermöglichen”, sagte Comer. “Hunter Bidens Gallerist hatte nie eine Kommunikation mit dem Weißen Haus über eine solche Vereinbarung, um sicherzustellen, dass es überhaupt irgendeine Art von Ethik-Compliance gab, und er stellte dem Ausschuss Informationen zur Verfügung, die enthüllten, wie Hunter Bidens Amateurkunstkarriere ein ethischer Albtraum ist.”

“Das Weiße Haus hat viel zu erklären, um das amerikanische Volk in die Irre zu führen”, fügte er hinzu.

Erfahren Sie mehr über die mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten von Hunter Biden und die mögliche Beteiligung von Präsident Joe Biden unter BidenCrimeFamily.news.

Sehen Sie sich diesen Clip von “The Bottom Line” auf Fox Business an, in dem Hunter Bidens plötzlicher Auftritt im Kongress diskutiert wird.

Dieses Video stammt vom News Clips-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

“Schuldig” Joe frustriert über die Untersuchung seines Sohnes Hunter und Vorwürfe der Bestechung, Schmiergelder.

Hunter Biden droht, aus dem Land zu fliehen, wenn Trump die Präsidentschaftswahlen 2024 gewinnt.

Hunter Biden INDEXED auf 9 Steuerbelastungen, könnte bis zu 17 Jahre im Gefängnis verbringen.

SMOKING GUN: Hunter Biden schickte Joe Biden “direkte monatliche Zahlungen” von einem Geschäftskonto, das Gelder aus China erhielt.

UMFRAGE: 60% der Amerikaner glauben, dass Joe Biden Hunter bei seinen Auslandsgeschäften geholfen hat.

Zu den Quellen gehören:

ThePostMillennial.com

WashingtonExaminer.com

Brighteon.com

newstarget.com