Einladung: KINDERLACHEN MEININGEN E.V. STELLT SICH VOR AM 16.09.2026!

Wir laden herzlich zur Vorstellung unseres

neu gegründeten Vereins Kinderlachen Meiningen e.V. ein.

Lernen Sie unseren Verein, seine Ziele und die Menschen dahinter kennen

und erfahren Sie, wofür Kinderlachen steht und was wir gemeinsam bewegen möchten.

DATUM:

16.09.2026

UHRZEIT:

17:30 Uhr

ORT:

Sächsischer Hof

Meiningen

DAS ERWARTET SIE:

Vorstellung des Vereins

Gastredner Kent Bridgewater

(Gründer von „Mein-Einzelfall.de“)

und Thomas Keller

(Familienrechtsanwalt)

(Gründer von „Mein-Einzelfall.de“) und Thomas Keller (Familienrechtsanwalt) Zeit für Ihre Fragen und Anregungen

Interessante Gespräche und Begegnungen

Zeit für Austausch und Vernetzung

Wir freuen uns auf einen informativen und abwechslungsreichen Abend,

auf einen offenen Austausch und vor allem auf SIE!

Gemeinsam für Kinder. Gemeinsam für eine starke Zukunft.