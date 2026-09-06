Einladung: KINDERLACHEN MEININGEN E.V. STELLT SICH VOR AM 16.09.2026!

Wir laden herzlich zur Vorstellung unseres
neu gegründeten Vereins Kinderlachen Meiningen e.V. ein.
Lernen Sie unseren Verein, seine Ziele und die Menschen dahinter kennen
und erfahren Sie, wofür Kinderlachen steht und was wir gemeinsam bewegen möchten.
DATUM:
16.09.2026
UHRZEIT:
17:30 Uhr
ORT:
Sächsischer Hof
Meiningen
DAS ERWARTET SIE:
- Vorstellung des Vereins
- Gastredner Kent Bridgewater
(Gründer von „Mein-Einzelfall.de“)
und Thomas Keller
(Familienrechtsanwalt)
- Zeit für Ihre Fragen und Anregungen
- Interessante Gespräche und Begegnungen
- Zeit für Austausch und Vernetzung
Wir freuen uns auf einen informativen und abwechslungsreichen Abend,
auf einen offenen Austausch und vor allem auf SIE!
Gemeinsam für Kinder. Gemeinsam für eine starke Zukunft.
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