Einsatztag im sicheren Hessen: Schusswaffen, Zwangseinweisung, Messer, Super Halloween, Autorennen, Polizeiunfall und Todesopfer!

Größerer Polizeieinsatz in Aßlar – offenbar mehrere Personen verletzt

Aktuell kommt es in einem Ortsteil von Aßlar zu einem größeren Polizeieinsatz, in dessen Rahmen unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wird.

Nach aktuellem Kenntnisstand waren am Nachmittag zwei Personengruppen aus noch ungeklärten Gründen im Bereich der Hauptstraße in Streit geraten. Im Rahmen der Auseinandersetzung sind offenbar mehrere Personen verletzt worden.

Laut Zeugenaussagen soll eine Person dabei eine Schusswaffe mitgeführt haben, daher wurden auch Spezialeinsatzkräfte der hessischen Polizei hinzugezogen. Die Polizei nahm insgesamt sechs Personen fest.

Aufgrund aktuell andauernder Ermittlungen sind derzeit keine weiteren, gesicherten Auskünfte möglich. Es wird nachberichtet.

Bad König: Nachtragsmeldung zu „Schüsse vor Haus lösen großen Polizeieinsatz aus Mehrere Personen verletzt“

29-jähriger Tatverdächtiger festgenommen!

Nach einem größeren Polizeieinsatz in Bad König am Sonntagabend (23.10.), bei dem zwei Männer durch Schüsse verletzt wurden (wir haben berichtet), hat die Polizei einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann aus Michelstadt hatte sich am Freitagmittag (28.10.) bei dem 1. Polizeirevier gestellt und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt bereits am Samstag (29.10.) einem Haftrichter vorgeführt. Der bereits bestehende Untersuchungshaftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der Mann befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Im Zuge der Ermittlungen hatten sich rasch Hinweise auf den Tatverdächtigen sowie einen weiteren mutmaßlichen Begleiter ergeben. In diesem Zusammenhang waren am Mittwoch (26.10.) zwei Anwesen in Groß-Umstadt und Michelstadt von Polizeikräften, unterstützt durch Spezialkräfte der Polizei Hessen, durchsucht worden.

Den Durchsuchungen lagen Beschlüsse des Amtsgericht Darmstadts zugrunde. Die beiden Tatverdächtigen konnten bei diesem Einsatz in den frühen Morgenstunden vor Ort nicht angetroffen werden. Bezogen auf die möglichen Hintergründe liegen den ermittelnden Beamten Hinweise vor, dass es im Vorfeld der Tat zu einem Streit der beteiligten Männer wegen einem angeblich falsch geparkten Auto gekommen sein soll.

Mit Hinblick auf die noch andauernden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Kommissariats 10 der Odenwälder Kriminalpolizei können derzeit keine weiteren Angaben zu dem Sachverhalt gemacht werden.

Frau in Stadtallendorf getötet!

Nachdem in der Nacht vom 29.10.2022 auf den 30.10.2022 eine 28 Jahre alte Frau in der Theodor-Heuss-Straße in Stadtallendorf tot aufgefunden worden war, wurde der noch in der Nacht vorläufig festgenommene 34jährige Beschuldigte am heutigen Montag, 31. Oktober, der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen Mordes. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Beschuldigten um den Ehemann der getöteten Frau handelt und beide seit jedenfalls Januar 2022 in Trennung lebten. In der Nacht vom 29.10.2022 auf den 30.10.2022 sollen der Beschuldigte und seine Ehefrau in einer Bar in Stadtallendorf aufeinandergetroffen sein. Dort soll der Beschuldigte sie aufgefordert haben, die Bar gemeinsam mit ihm zu verlassen, um mit ihm zu reden, was sie jedoch ablehnte. Der Beschuldigte soll sodann die Bar verlassen haben. Nach derzeitigem Kenntnistand verließ die 28jährige Frau die Bar zu einem späteren Zeitpunkt und fuhr mit einem Taxi zu ihrer Wohnung in der Theodor-Heuss-Straße 10. Dort soll der Beschuldigte auf sie gewartet haben. Als die Frau im Begriff war, die Haustür zu öffnen, soll der Beschuldigte von hinten an sie herangetreten sein und als diese sich zu ihm umdrehte mehrfach mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen haben. Anschließend begab sich der Beschuldigte zur Polizeistation Stadtallendorf. Dort gab er an, dass er seine Ex-Frau umgebracht habe, woraufhin er gegen 03:30 Uhr vorläufig festgenommen wurde.

Im Zuge der noch am 30.10.2022 durchgeführten Obduktion konnten bei der 28jährigen Frau 41 Stich- und Schnittverletzungen am gesamten Körper festgestellt werden. Durch die ihr beigefügten Stiche wurden auch innere Organe verletzt. Diese Verletzungen waren mit dem einhergehenden massiven Blutverlust todesursächlich. Als mutmaßliches Tatmittel konnte ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von ca. 19 cm sichergestellt werden.

Die Ermittlungen zum Tatablauf und insbesondere zu den Hintergründen der Tat dauern an. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass das Motiv der Tat die durch das Opfer erfolgte Trennung war.

Die Ermittler suchen dringend nach etwaigen Zeugen. Wer in der Nacht vom 29.10.2022 auf den 30.10.2022 in der Theodor-Heuss-Straße etwas gesehen oder gehört hat, wird dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg (Tel. 06421 406 0) zu melden.

Mörfelden: Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennens

22-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein 22 Jahre alter Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3113 zwischen Gräfenhausen und Mörfelden schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens. Nach bisherigen Ermittlungen befuhren der 22-Jährige und ein 20 Jahre alter Mann gegen 1 Uhr am frühen Dienstagmorgen (01.11.) mit ihren Autos die Strecke in Richtung Mörfelden. Im Verlauf eines Überholmanövers stießen beide Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache seitlich zusammen, woraufhin der 22-Jährige mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Er wurde hierbei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Sein 19 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen, der Unfallgegner blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Aufgrund erster Erkenntnisse besteht der Verdacht, dass es sich um ein illegales Kraftfahrzeugrennen gehandelt haben könnte. Die Staatsanwaltschaft ordnete deshalb eine Blutentnahme bei beiden Fahrern sowie die Beschlagnahme der Führerscheine sowie die Sicherstellung der Fahrzeuge an. Zudem wurde ein Sachverständiger zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen.

Rüsselsheim: Streifenwagen während Einsatzfahrt verunfallt!

Am Montagabend (31.10.) verunfallte ein Streifenwagen der Polizeistation Rüsselsheim während einer Einsatzfahrt auf dem Hessenring. Die beiden 28- und 25-jährigen Polizeibeamten befuhren den Hessenring mit Sondersignalen aus Richtung Adam- Opel- Straße kommend in Richtung Varkausstraße. Kurz vor der Einmündung zu der Virchowstraße wollte der Streifenwagen einen in gleicher Richtung fahrenden BMW überholen, begab sich aus diesem Grund auf die Gegenfahrbahn. Als der 47-jährige BMW-Fahrer nach links in die Virchowstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Streifenwagen. Bei dem Unfall wurden der 28-Fahrer des Streifenwagens sowie der 47-jährige BMW-Fahrer aus Rüsselsheim leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen aus Darmstadt.

Knapp vierzig Beschwerden über „feiernde“ Halloweenfreunde im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südhessen!

Mit Beginn des Nachtdienstes gingen am Montagabend (31.10.) bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen, den einzelnen Polizeidienststellen und auch über das Portal der Online-Wache knapp vierzig Meldungen und Beschwerden über „feiernde“ Halloweenpartygänger ein. In nahezu allen Fällen wurde Beschwerde über Eier- oder Böller werfende und lärmende junge Menschen geführt, teilweise wurden die Eier auch an Hauswände geworfen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten einige Personen überprüft werden, ein Zusammenhang mit den gemeldeten Vorfällen ließ sich allerdings nicht beweiskräftig dokumentieren.

Rüsselsheim: 37-Jähriger nach Festnahme in Klinik eingewiesen!

Ein 37-Jähriger wurde am Sonntagmittag (30.10.) nach seiner vorläufigen Festnahme in eine Klinik eingewiesen. Gegen 13.15 Uhr soll der Mann aus Rüsselsheim nach Zeugenaussagen eine Familie auf einem Feldweg im Bereich des Bauschheimer Wegs mit einem Messer bedroht haben. Hintergrund wäre der Umstand gewesen, dass deren Hund beim Spazierengehen nicht angeleint war. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeistreife den Beschriebenen antreffen, vorläufig festnehmen und das Messer sicherstellen. Da sich der Rüsselsheimer scheinbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen. Die Polizisten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung ein.