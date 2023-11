Eindrucksvolle Bilder von Frontex und dem Pateras-Betrug

So funktioniert die Schlepperei im Mittelmeer:

1️⃣ Illegale Migranten werden mit Schlepperschiffen in internationale Gewässer gebracht.

2️⃣ Dort auf Boote umgeladen.

3️⃣ „Seenotretter“ werden verständigt.

4️⃣ Sie laden die Illegalen um und steuern Italien an.pic.twitter.com/BV2MKzdAM7

