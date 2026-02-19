EKEL-ALARM AM BAHNHOF! UNBEKANNTER BELÄSTIGER SORGT FÜR ANGST UND FASSUNGSLOSIGKEIT IN ASCHAFFENBURG

Aschaffenburg – Was Pendlerinnen hier erleben mussten, macht sprachlos. Seit Tagen treibt ein Unbekannter rund um den Bahnhof sein verstörendes Unwesen und sorgt für massive Verunsicherung. Der Mann spricht gezielt Frauen an, verwickelt sie in scheinbar harmlose Gespräche und fragt nach ihren Schuhen. Doch dann kippt die Situation auf bizarre Weise: Der Täter kniet nieder und beginnt, die Sohlen der Schuhe abzulecken. Mehrere Betroffene meldeten die Vorfälle der Polizei, die nun mit Hochdruck ermittelt.

Nach Angaben der Behörden wiederholt sich das Vorgehen immer nach demselben Muster. Der Mann sucht sich Frauen im Bahnhofsbereich aus, spricht sie direkt an und bittet darum, ihre Schuhe ansehen zu dürfen. Was zunächst wie eine schräge, aber harmlose Anfrage wirkt, entwickelt sich zu einer massiven Grenzüberschreitung. Die Betroffenen berichten übereinstimmend von Ekel, Schock und Angst. Viele seien völlig überrumpelt gewesen und hätten erst später realisiert, was eigentlich passiert war.

Die Bundespolizei hat inzwischen reagiert und wertet Videomaterial aus den überwachten Bereichen rund um den Bahnhof aus. Die Ermittler hoffen, den Tatverdächtigen so identifizieren zu können und bitten zusätzlich dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Klar ist: Der ungewöhnliche Fall sorgt nicht nur für Kopfschütteln, sondern auch für ein wachsendes Unsicherheitsgefühl bei vielen Reisenden. Jetzt setzen die Behörden alles daran, den Mann schnell zu stoppen und weitere Vorfälle zu verhindern.

