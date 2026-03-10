EKEL-ALARM AM HÄHNCHEN-WAGEN! POLIZEI STOPPT KNUSPER-IMBISS – ALLE LEBENSMITTEL VERNICHTET

Oldenburg – Der Duft von knusprigem Grillhähnchen gehört für viele zum Wochenende wie der Einkauf im Supermarkt. Doch eine Kontrolle der Polizei auf einer Rastanlage an der Autobahn brachte jetzt einen Fall ans Licht, der selbst hartgesottenen Hähnchen-Fans den Appetit verderben dürfte. Beamte stoppten einen mobilen Grillhähnchen-Wagen auf der Rastanlage Wildeshausen-Süd und stellten schnell fest: Hinter der vermeintlich appetitlichen Fassade verbarg sich offenbar ein mobiles Problem auf Rädern. Die fahrbare Imbissbude wies laut Polizei massive hygienische Mängel auf. Die Konsequenz fiel drastisch aus – sämtliche Lebensmittel an Bord mussten sofort vernichtet werden.

Der Betreiber des Wagens, ein Imbissunternehmer aus Bremen, war mit seinem Fahrzeug auf dem Weg zu einem Einsatzort in Niedersachsen, als die Beamten ihn kontrollierten. Doch was sie entdeckten, sorgte für Alarm. Der Wagen hatte keine gültige technische Prüfung mehr, die bereits seit langer Zeit fällig gewesen wäre. Noch brisanter: Auch die eingebaute Gasanlage soll gravierende Mängel aufgewiesen haben, sodass Gas unkontrolliert hätte austreten können. Gleichzeitig stellten die Einsatzkräfte erhebliche hygienische Probleme fest. Deshalb wurde sofort das Veterinäramt hinzugezogen, das den Einsatz begleitete. Am Ende blieb den Behörden keine andere Wahl, als alle Lebensmittel im Wagen zu entsorgen.

Für den Betreiber hat der Vorfall nun ernste Folgen. Gegen ihn wird ermittelt, zudem wurde das Gewerbeaufsichtsamt eingeschaltet. Der Imbisswagen durfte lediglich noch bis zum Betriebshof zurückfahren, danach wurde der weitere Betrieb untersagt. Die Kontrolle war Teil einer größeren Schwerpunktaktion der Polizei, bei der zahlreiche Fahrzeuge überprüft wurden. Das Ergebnis ist erschreckend: Ein Großteil der kontrollierten Transporter wies Mängel auf – von Problemen bei der Ladungssicherung bis zu Verstößen gegen Vorschriften im Transport. Der Fall des Grillwagens zeigt nun eindrucksvoll, wie schnell der Duft von knusprigem Hähnchen in einen handfesten Hygiene-Skandal umschlagen kann.

