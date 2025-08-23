Eklat in Mainzer Weinstube: Mann masturbiert vor Gästen

Ein Vorfall in der Mainzer Altstadt hat am Wochenende für Aufsehen gesorgt: In einer bekannten Weinstube belästigte ein Mann Gäste, indem er sich öffentlich entblößte und vor den Augen Anwesender masturbierte. Augenzeugen alarmierten umgehend die Polizei, die den stark alkoholisierten Täter wenig später festnahm. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um einen 37-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen sein soll.

Die Gäste der Weinstube zeigten sich schockiert und verließen teilweise fluchtartig das Lokal. „So etwas habe ich in all den Jahren hier noch nie erlebt“, erklärte ein Stammgast. Der Betreiber der Weinstube sprach von einer „unerträglichen Situation“, die sowohl seine Gäste als auch seine Mitarbeiter massiv belastet habe.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen und Belästigung ein. Der Mann wurde nach seiner Festnahme zunächst in Gewahrsam genommen. Ob er in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wird, prüfen die Behörden derzeit.

Der Vorfall hat in Mainz eine Debatte über Sicherheit im öffentlichen Raum entfacht. Während die Polizei betont, solche Taten seien selten, fordern Politiker und Bürger, dass Prävention und Präsenz im Nachtleben verstärkt werden müssten. Klar ist: Der Vorfall wird den Gästen und Betreibern der Mainzer Weinstube noch lange im Gedächtnis bleiben.