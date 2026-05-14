ELEKTROSCHOCK-ALARM! „THERAPIE ODER FOLTER?“ – ENTHÜLLUNGSBERICHT LÖST WELTWEIT ENTSETZEN AUS!

Ein neuer Enthüllungsbericht über die sogenannte Elektrokrampftherapie sorgt für heftige Diskussionen und emotionale Reaktionen. Kritiker sprechen von einer erschütternden Methode, die bis heute weltweit angewendet werde, obwohl sie von Betroffenen als „Explosion im Körper“ beschrieben werde. Besonders brisant: In dem Bericht wird behauptet, die Wirkung eines Elektroschocks auf das Gehirn gleiche der Wucht eines schweren Betonblocks, der mit voller Kraft auf den Kopf trifft. Aussagen ehemaliger Patienten zeichnen ein düsteres Bild aus Angst, Kontrollverlust und schweren Erinnerungsproblemen. Gegner der Methode sprechen deshalb längst nicht mehr von Therapie, sondern von einem medizinischen Skandal mit erschreckender Tragweite.

Für zusätzliche Empörung sorgt die Aussage des bekannten Neurochirurgen Norman Shealy, der die Elektrokrampftherapie massiv kritisiert haben soll. Der Enthüllungsbericht beschreibt eine milliardenschwere Industrie rund um die Schockbehandlung und wirft die Frage auf, warum diese Praxis trotz jahrzehntelanger Kontroversen weiterhin durchgeführt wird. Besonders erschütternd: Nach Darstellung der Autoren werde die Methode jedes Jahr an unzähligen Menschen angewendet. Kritiker werfen den Verantwortlichen vor, Risiken herunterzuspielen und schwere Folgen für Gedächtnis, Persönlichkeit und Lebensqualität nicht ausreichend offenzulegen. Befürworter hingegen verweisen darauf, dass die Therapie in bestimmten schweren psychiatrischen Fällen eingesetzt werde. Genau dieser Konflikt sorgt jetzt weltweit für hitzige Debatten.

Der Bericht „Therapie oder Folter“ will nach eigenen Angaben wachrütteln und Druck auf Politik, Medizin und Öffentlichkeit ausüben. Die Autoren erklären offen, dass sie die Elektroschock-Behandlung nicht nur kritisieren, sondern ihr endgültiges Ende erreichen wollen. In sozialen Netzwerken überschlagen sich inzwischen die Kommentare. Während manche Nutzer von einer „erschreckenden Wahrheit“ sprechen, warnen andere davor, medizinische Verfahren pauschal zu verteufeln. Doch eines steht fest: Die Diskussion um Elektroschocks in der Psychiatrie ist mit voller Wucht zurückgekehrt – und sie trifft Kliniken, Ärzte und Gesundheitsbehörden mitten ins Herz.

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