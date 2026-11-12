ELLWANGEN: RICHTER ENTSCHULDIGT SICH BEIM MISSBRAUCHSOPFER

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Ellwangen – Das Landgericht Ellwangen hat am 11. November 2026 den Vater und die Mutter eines inzwischen 13 Jahre alten Mädchens wegen schweren sexuellen Missbrauchs und weiterer Delikte zu langen Haftstrafen verurteilt. Der Vorsitzende Richter Jochen Fleischer entschuldigte sich am Ende der Urteilsverkündung bei dem Kind dafür, dass das Gericht im Juli Haftbefehle außer Vollzug gesetzt hatte; der als „Familienfreund“ bezeichnete dritte Beschuldigte nutzte das und tauchte unter. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Kammer selbst weist auf die nach wie vor geltende Unschuldsvermutung hin. Die BILD-Überschrift, die das Opfer als 12-Jährige bezeichnet und den Eindruck eines abgeschlossenen Falls erweckt, ist in beiden Punkten ungenau: Laut gerichtlicher Mitteilung ist das Mädchen mittlerweile 13 Jahre alt, und binnen einer Woche kann Revision eingelegt werden. Namen von Kind, Eltern und dem flüchtigen Mann gehören nicht in die Öffentlichkeit.

Das steht in der Pressemitteilung des Landgerichts Ellwangen vom 11. November. Die 2. Große Jugendkammer unter dem Vorsitz von Vorsitzendem Richter am Landgericht Fleischer hatte seit dem 21. Oktober gegen den 45 Jahre alten Vater und die 41 Jahre alte Mutter verhandelt, unter anderem wegen gemeinschaftlichen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zum Nachteil der gemeinsamen, inzwischen 13 Jahre alten Tochter. Am Mittwochabend verkündete die Kammer eine Gesamtfreiheitsstrafe von 11 Jahren und 6 Monaten gegen den Vater und von 9 Jahren und 6 Monaten gegen die Mutter. Der Vater befand sich der Mitteilung zufolge bereits in anderer Sache in Strafhaft, die Mutter in Untersuchungshaft. Es sei ein „besonderes Verfahren“ gewesen, betonte der Vorsitzende in der Begründung, sowohl wegen der Fülle der Taten als auch weil beide Elternteile aktiv zum Nachteil des eigenen Kindes gehandelt und die elterliche Autorität ausgenutzt hätten. Beide Angeklagten hatten auf Freispruch plädiert. Die Plädoyers und andere Teile des Verfahrens fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Urteil ist ausdrücklich nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft war höher gegangen: Sie hatte 13 Jahre für den Vater und 11 Jahre und 6 Monate für die Mutter beantragt. Das berichten der SWR und weitere Prozessbeobachter übereinstimmend. Die Verteidigung blieb beim Freispruch. Nach der Beweisaufnahme sah es das Gericht als erwiesen an, dass die Eltern ihre Tochter über mindestens ein Jahr hinweg missbraucht und vergewaltigt beziehungsweise zu sexuellen Handlungen mit einem 54 Jahre alten Bekannten der Familie gezwungen hatten. In die Strafe des Vaters bezog die Kammer nach Angaben eines Gerichtssprechers gegenüber Agenturen noch eine elfmonatige Freiheitsstrafe wegen versuchten Betrugs und Urkundenfälschung ein. Beide Eltern müssen der Tochter ein angemessenes Schmerzensgeld zahlen und für weitere Schäden haften. Die Mutter war zu Prozessbeginn noch auf freiem Fuß; am Montag erging Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts und Fluchtgefahr, sie wurde im Saal festgenommen.

Schwere Vorwürfe brauchen eine klare Sprache – und klare Grenzen. Was das Gericht als Kern der Taten festgestellt hat, genügt, um das Strafmaß zu verstehen. Zusätzliche, nicht unabhängig bestätigte Einzelheiten über Drohungen oder sexuelle Abläufe gegen ein Kind haben in einer öffentlichen Darstellung nichts verloren, schon gar nicht mit Namen, Wohnort oder Fotos der Angeklagten, die ein Kind identifizierbar machen könnten. Das Mädchen hatte sich im Februar anvertraut; das Jugendamt nahm es in Obhut. Vor Gericht stützte sich die Kammer maßgeblich auf die Aussage des Kindes und auf ein aussagepsychologisches Gutachten. Der Vorsitzende sagte in der nahezu 90 Minuten dauernden Begründung, das Mädchen habe den Kern der Ereignisse klar, glaubhaft und weitgehend übereinstimmend berichtet. Weder eine Beeinflussung noch eine bewusste Falschaussage sei erkennbar gewesen. Die Eltern hätten die Schutzlosigkeit und Abhängigkeit der Tochter ausgenutzt und sie auch im Prozess nicht beschützt. Zu den Vorwürfen schwiegen sie.

Der dritte Beschuldigte steht nicht in diesem Urteil. Sein Verfahren wurde abgetrennt, weil der 54-Jährige flüchtig ist. Im Februar war er in Untersuchungshaft genommen worden. Am 9. Juli setzte das Landgericht Haftbefehle gegen ihn und gegen den Vater außer Vollzug, weil es keinen dringenden Tatverdacht mehr sah und Widersprüche in der Aussage des Mädchens annahm. Der Vater blieb nur deshalb hinter Gittern, weil er bereits eine andere Strafe verbüßte. Die Staatsanwaltschaft beschwerte sich. Das Oberlandesgericht Stuttgart setzte beide Haftbefehle im August wieder in Vollzug – zu spät für den dritten Mann: Er hatte die Zwischenzeit genutzt und sich nach Überzeugung der Justiz ins Ausland abgesetzt. Gesucht wird er nach Angaben eines Gerichtssprechers per europäischem Haftbefehl. Schon Anfang November hatte Landgerichtssprecher Maurice Graf die Juli-Entscheidung noch verteidigt: Die Kammer habe nach neuer Bewertung so handeln müssen, von einem Justizirrtum wolle er nicht sprechen, es sei „auch nicht empörend“. Das Oberlandesgericht hatte dasselbe Gutachten anders gelesen und das vom Mädchen geschilderte Kerngeschehen als glaubhaft und von hoher Aussagequalität bewertet.

Am Mittwoch klang der Ton des Vorsitzenden anders. Zum Abschluss der Begründung entschuldigte er sich dafür, die Haftbefehle im Juli außer Vollzug gesetzt zu haben. Ein örtlicher Prozessbericht gibt ihn mit den Worten wieder: „Ich habe das damals falsch eingeschätzt, das war ein großer Fehler.“ Er hoffe, dass der Mann gefunden werde. Ein Gerichtssprecher bestätigte Agenturen, der Vorsitzende habe sich am Ende des Prozesses ausdrücklich bei der Geschädigten entschuldigt. Die BILD legt ihm zusätzlich die Sätze „Ich habe einen schweren Fehler gemacht“, „Ich hätte es besser wissen müssen“ und „Für meine falsche Einschätzung bitte ich um Entschuldigung“ in den Mund; diese wörtliche Fassung ist so in den unabhängigen Prozessberichten nicht belegt und wird deshalb hier nicht als gesichertes Zitat übernommen. Der Sinn ist gleichwohl klar: Der Richter räumt eine Fehleinschätzung ein, die dem dritten Beschuldigten die Flucht ermöglicht hat. Wird der Mann gefasst, droht dem Mädchen ein weiteres Verfahren und möglicherweise eine erneute Aussage.

Genau deshalb darf aus dem Mittwoch keine Schlusspunktmeldung werden. Die Eltern sind erstinstanzlich verurteilt, das Kind ist nicht 12, sondern 13 Jahre alt, der dritte Mann ist nicht verurteilt, sondern flüchtig und bestreitet – wie die Eltern vor Gericht – die Vorwürfe durch Schweigen beziehungsweise durch fehlendes Geständnis. Die BILD nennt Vor- und Nachnamensinitialen, bezeichnet den flüchtigen Beschuldigten als Bosnier, der sich in sein Heimatland abgesetzt habe, und spricht nur von der Haftentlassung dieses einen Mannes. Belegt ist: Es wurden im Juli zwei Haftbefehle außer Vollzug gesetzt, das Oberlandesgericht korrigierte das im August und nicht „kurz darauf“, und eine Herkunftsangabe ist für das Verständnis des Fehlers nicht nötig. Ebenso wenig der Wohnort der Familie, der das Kind unnötig identifizierbar machen würde. Wer Hilfe braucht, erreicht das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch unter 0800 22 55 530 und das Opfer-Telefon des Weissen Rings unter 116 006.

Der gesicherte Stand am Abend des 12. November ist damit dieser: Die 2. Große Jugendkammer des Landgerichts Ellwangen hat den Vater zu 11 Jahren und 6 Monaten und die Mutter zu 9 Jahren und 6 Monaten verurteilt, jeweils nicht rechtskräftig. Der Vorsitzende hat sich bei dem inzwischen 13 Jahre alten Mädchen für die Aufhebung von Haftbefehlen im Juli entschuldigt. Der dritte Beschuldigte bleibt flüchtig. Alles, was darüber hinaus Namen, Alter 12 oder ein bereits kassiertes Gesamtverfahren behauptet, hält der Gerichtsakte nicht stand.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Gericht, das einem Kind in einem Missbrauchsverfahren erst nicht glaubt, einen Beschuldigten freilässt und ihn dann nicht mehr greift, hat ein schweres Problem. Dass der Vorsitzende das später offen benennt und das Opfer um Entschuldigung bittet, ist das Mindeste – nicht mehr. Vertrauen entsteht nicht durch Reue im letzten Satz, sondern durch Entscheidungen, die halten, wenn das Oberlandesgericht nachprüft.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ebenso falsch wäre der Eindruck, mit diesem Urteil sei die Sache erledigt. Ein erstinstanzlicher Spruch ist kein Schlusspunkt, solange Rechtsmittel offenstehen und ein Beschuldigter flüchtig bleibt. Wer aus einer Entschuldigung und einer Verurteilung schon den fertigen Schluss zieht, macht sich die Arbeit zu leicht und setzt ein Kind der nächsten Schlagzeile aus.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Kind hat ein Recht auf Schutz, auch vor der Öffentlichkeit. Namen, Fotos, Wohnort und ausmalende Einzelheiten nützen der Aufklärung nicht, sie gefährden diejenige, um die es geht. Wer Missbrauch benennen will, muss die Taten beim Namen nennen – und das Opfer unsichtbar lassen. Alles andere ist Voyeurismus im Gewand der Empörung.

Was meinen Sie: Reicht die Entschuldigung des Richters – oder braucht es Konsequenzen über das Urteil hinaus? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Landgericht Ellwangen: Pressemitteilung zum Urteil der 2. Großen Jugendkammer (11.11.2026): https://landgericht-ellwangen.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Aktuelles/Missbrauchsverfahren+Rot+am+See

SWR Aktuell: Eltern wegen sexuellem Missbrauch der Tochter zu Haft verurteilt (Jan Arnecke, 11.11.2026, 17:40 Uhr): https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/heilbronn/schwerer-sexueller-missbrauch-rot-am-see-elter-tochter-urteil-haftstrafen-100.html

BILD: Richter entschuldigt sich bei Missbrauchsopfer (Hagen Stegmüller, 12.11.2026): https://www.bild.de/regional/baden-wuerttemberg/prozess-richter-entschuldigt-sich-bei-missbrauchsopfer-12-6af59b6350175c81de7a31ea

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