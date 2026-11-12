EMPELDE: AUTO IN PERSONENGRUPPE – ABSICHT NOCH UNKLAR

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Empelde – Am Mittwochabend, dem 11. November 2026, ist im Ronnenberger Ortsteil Empelde ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Personengruppe gefahren. Das teilt die Polizeidirektion Hannover in einer Mitteilung vom frühen 12. November mit. Der Vorfall ereignete sich gegen 22:00 Uhr in der Straße Am Sportpark. Drei Männer wurden verletzt, einer davon schwer; Lebensgefahr besteht nach Angaben einer Polizeisprecherin nicht. Fahrer und Fahrzeug waren nach dem Geschehen flüchtig. Ob die Person am Steuer absichtlich in die Gruppe gefahren ist, ist nach den Worten der Sprecherin Teil der Ermittlungen – und bleibt eine offene Frage. Feststehende Absicht, feststehende Straftatbestände und eine identifizierte Täterschaft hat die Behörde öffentlich nicht mitgeteilt.

Die schriftliche Meldung der Polizeidirektion Hannover erschien um 01:44 Uhr über den Polizeikanal von presseportal.de. Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen 22:00 Uhr in eine Personengruppe, die sich in der Straße Am Sportpark aufhielt. Durch die Kollision wurden drei männliche Personen verletzt. Eine schwer- und eine leichtverletzte Person mussten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere leichtverletzte Person konnte nach Erstversorgung vor Ort entlassen werden. Die Behörde spricht von einem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit, nicht von einem bereits bewiesenen gezielten Angriff. Den Typ des Fahrzeugs, ein Kennzeichen oder eine Beschreibung der fahrenden Person nennt die Mitteilung nicht. Auch eine öffentliche Zeugenhotline mit gesonderter Rufnummer ist in dem Text nicht enthalten; die Ermittlungen liegen beim Kriminaldauerdienst.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Neben dem Verkehrsunfalldienst war der Kriminaldauerdienst Hannover am Tatort; er übernahm die Ermittlungen. Zur Spurensicherung leuchtete die Feuerwehr den Unfallort aus. Erste Zeugen wurden direkt vor Ort vernommen. Zum Zeitpunkt der Nachmitteilung lagen der Polizei nach eigenem Bekunden noch keine Hinweise auf die fahrende Person oder das genutzte Fahrzeug vor. Die Ermittlungen zum Hintergrund und Tatmotiv dauerten an. Eine eigene Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft zu diesem Vorgang war bei der Prüfung nicht auffindbar. Öffentlich benannte Straftatvorwürfe – etwa gefährliche Körperverletzung oder ein Tötungsdelikt – liegen damit bislang nicht vor. Es gilt die Unschuldsvermutung, auch gegenüber einer noch nicht identifizierten Person am Steuer.

Am Morgen des 12. November ergänzte der NDR den Stand um Aussagen einer Polizeisprecherin. Sie bestätigte, dass von den drei Männern einer schwer verletzt wurde und ins Krankenhaus kam; Lebensgefahr bestehe nicht. Die beiden anderen seien leicht verletzt, einer von ihnen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, die dritte Person vor Ort behandelt worden – das entspricht der schriftlichen Polizeimeldung. Zugleich sagte die Sprecherin: „Ob die Person am Steuer absichtlich in die Menschengruppe gefahren ist, ist Teil der Ermittlungen.“ Genau diese Frage darf deshalb nicht in eine fertige Antwort umgebogen werden. Die BILD-Überschrift „War es Absicht?“ ist als Frage zulässig. Die Bildunterschrift derselben Zeitung, in Ronnenberg sei ein Auto „mutmaßlich mit Absicht“ in eine Menschengruppe gefahren, greift der Auskunft der Polizei vor.

Weitere Abweichungen betreffen Ort, Sprache und Verletztenbild. Die Polizei verortet das Geschehen präzise im Ortsteil Empelde der Stadt Ronnenberg, in der Straße Am Sportpark. Die BILD spricht vor allem von Ronnenberg bei Hannover und lässt Ortsteil und Straßennamen in der Darstellung aus. Aus „überhöhter Geschwindigkeit“ wird bei der Zeitung „raste“ und „hohe Geschwindigkeit“. Aus drei männlichen Verletzten wird eine „Gruppe Männer“, obwohl die Polizei nur das Geschlecht der Geschädigten mitteilt, nicht die Zusammensetzung der gesamten Personengruppe. Beim Krankenhaus schreibt die BILD, der Schwerverletzte sei eingeliefert worden, und erwähnt nicht, dass auch einer der Leichtverletzten in ein Krankenhaus gebracht und der Dritte vor Ort versorgt wurde. Die Wortwahl „Auto-Attacke“ und „mutmaßliche Attacke“ unterstellt bereits eine zielgerichtete Tat, die die Ermittler ausdrücklich noch prüfen.

Zu einem möglichen Streit vor dem Vorfall gibt es spätere polizeiliche Hinweise, aber keine nähere Schilderung. Der NDR berichtet unter Berufung auf erste Ermittlungen, vor dem Geschehen habe es Streit gegeben; genauere Angaben mache die Polizei bisher nicht. Dpa-Meldungen formulieren ähnlich, dem Vorfall seien „nicht näher erläuterte Streitigkeiten“ vorausgegangen. In der Nachtmitteilung der Polizeidirektion selbst kommt das Wort Streit nicht vor. Was der Anlass gewesen sein soll, wer daran beteiligt war und ob ein Zusammenhang mit der Kollision besteht, ist damit nicht belegt. Eine Zeitung, die daraus bereits den Vorspann zu einer „Attacke“ baut, vermengt eine offene Vorfrage mit dem ungeklärten Motiv.

Unklar blieb am Morgen auch der Stand der Fahndung. In der Mitteilung von 01:44 Uhr hieß es, die Suche nach dem flüchtigen Fahrzeug laufe auf Hochtouren, Hinweise auf Fahrer oder Wagen lägen nicht vor. Der NDR schrieb später, Stand 07:42 Uhr, die Fahndung sei mittlerweile beendet; was das konkret bedeute, dazu habe die Polizei zunächst keine weiteren Angaben gemacht. Das kann vieles heißen – und eben nicht automatisch, dass ein Beschuldigter festgenommen, ein Auto sichergestellt oder der Fall abgeschlossen wäre. Die BILD, veröffentlicht um 07:20 Uhr und damit vor diesem NDR-Stand, hält fest, der Autofahrer sei nach dem Zusammenstoß in seinem Auto geflüchtet und zunächst unerkannt entkommen. Als Quelle nennt die Zeitung NonstopNews. Das trifft den nächtlichen Kenntnisstand, nicht notwendig den Morgen. Eine Festnahme oder Identifizierung ist öffentlich nicht mitgeteilt und darf nicht unterstellt werden. Fahrer und Geschädigte bleiben hier unbenannt.

Ein anderer, früherer Vorfall in der Region darf mit Empelde nicht vermengt werden. Ende Oktober war in Neustadt am Rübenberge, ebenfalls in der Region Hannover, ein Auto in eine Menschengruppe gefahren; dort ermittelt die Polizei nach eigenen und nach NDR-Angaben in einem eigenen Verfahren, der mutmaßliche Fahrer sitzt in Untersuchungshaft. Die BILD stellt beide Ereignisse nebeneinander, behauptet für Neustadt Absicht als feststehend und fügt Herkunftsangaben hinzu, die in der Empelde-Akte der Polizei nicht vorkommen. Für den Fall vom 11. November liegen nach bisherigem öffentlichen Stand keine belegten Bezüge zu Neustadt vor; das räumt auch die BILD selbst ein. Herkunft oder Nationalität von Fahrer oder Verletzten in Empelde hat die Polizei nicht mitgeteilt. Solche Angaben gehören deshalb nicht in diesen Bericht.

Solange die Behörden keinen neuen, klaren Zwischenstand vorlegen, bleibt deshalb nur der belegte Kern. Weder eine abgeschlossene Klärung der Absicht noch eine öffentlich benannte Festnahme gehören dazu. Das gilt für den Stand am Vormittag des 12. November. Der gesicherte Stand ist damit eng und gleichwohl schwer: 11. November, gegen 22:00 Uhr, Straße Am Sportpark in Empelde, Stadt Ronnenberg, Region Hannover; ein unbekanntes Auto mit überhöhter Geschwindigkeit, drei verletzte Männer, einer schwer ohne Lebensgefahr, zwei leicht, zwei davon ins Krankenhaus, einer vor Ort versorgt; Fahrer und Fahrzeug nach der Nachtmitteilung flüchtig und zunächst ohne Hinweise; Motiv und mögliche Absicht Gegenstand der Ermittlungen; Kriminaldauerdienst führt, ein Großaufgebot sicherte den Ort, die Feuerwehr leuchtete aus, Zeugen wurden vernommen. Alles darüber hinaus – feststehende Absicht, benannte Straftatbestände, eine festgenommene Person, eine vermengte Vorgeschichte mit einem anderen Ort – ist entweder ungeklärt oder Zuspitzung und muss so gekennzeichnet bleiben.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer mit einem Auto in eine Gruppe auf offener Straße fährt, verletzt nicht nur die unmittelbar Getroffenen. Ein solcher Vorgang am späten Abend in einem Wohnort zerstört das elementare Gefühl, sich draußen bewegen zu können, ohne zum Ziel eines Fahrzeugs zu werden. Die Ermittlungen müssen vollständig und zügig geführt werden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ebenso falsch ist es, aus einer offenen Frage schon eine fertige Attacke zu machen. Die Polizei selbst sagt, ob absichtlich gefahren wurde, sei Teil der Ermittlungen. Wer die Überschrift als Frage stellt und in der Bildzeile bereits die Absicht andeutet, bedient die Erregung, nicht den Stand der Dinge. Unschuldsvermutung gilt auch dann, wenn der Fahrer noch nicht bekannt ist.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein beendeter Suchlauf ohne Erklärung ist keine fertige Lösung. Weder darf man daraus eine Festnahme dichten noch so tun, als sei der Vorgang erledigt. Die Öffentlichkeit hat Anspruch auf klare Auskunft, sobald sie möglich ist. Bis dahin zählen die Verletzten, die offenen Spuren und der Schutz vor Vermutungen, die sich später als falsch erweisen können.

Was meinen Sie: Informiert die Polizei klar genug über den Stand in Empelde – oder bleibt zu viel im Dunkeln? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Polizeidirektion Hannover: Ronnenberg (OT Empelde): Auto fährt in Personengruppe – Drei Verletzte, die Polizei fahndet nach flüchtigem Fahrzeug, Mitteilung vom 12.11.2026, 01:44 Uhr, über presseportal.de: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6388855

NDR: Empelde: Auto fährt in Menschengruppe – drei Verletzte (Stand 12.11.2026, 07:42 Uhr): https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/empelde-auto-faehrt-in-menschengruppe-drei-verletzte,empelde-100.html

BILD: War es Absicht? Fahrer rast in Menschengruppe (Frank Klauss, 12.11.2026): https://www.bild.de/regional/niedersachsen/war-es-absicht-fahrer-rast-in-menschengruppe-6af54a22c45061d752ba70aa

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