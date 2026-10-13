ENERGIE-PAUKENSCHLAG IN ITALIEN! GIORGIA MELONI WILL ATOMKRAFT ZURÜCK – EIGENES ÖL UND GAS STATT IMMER NEUER ABHÄNGIGKEITEN!

Mailand/Rom/Brüssel – Energie-Alarm mitten in Europa! Während steigende Strompreise, internationale Krisen und die Abhängigkeit von ausländischen Energielieferanten Wirtschaft und Verbraucher zunehmend unter Druck setzen, kündigt Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni einen grundlegenden energiepolitischen Kurswechsel an. Die neunundvierzigjährige Regierungschefin will Italien unabhängiger machen und setzt dafür auf eine Strategie, die in Deutschland seit Jahren für heftige politische Auseinandersetzungen sorgt: die Rückkehr zur Atomkraft und die stärkere Nutzung eigener Öl- und Gasvorkommen! Bei ihrem Auftritt vor Unternehmern des Mailänder Industrieverbandes Assolombarda schlug Meloni angesichts der internationalen Entwicklung Alarm. Die Krise im Iran, die Sperrung der strategisch bedeutenden Straße von Hormus und die anhaltende Instabilität im Roten Meer hätten dramatische Folgen für die europäischen Volkswirtschaften. Energie, Rohstoffe und internationale Transporte würden immer teurer. Die daraus entstehende Inflation belaste Unternehmen und private Haushalte und könne sich zunehmend der politischen Kontrolle entziehen. Besonders gefährlich sei dabei, dass Europa durch seine starke Abhängigkeit von internationalen Lieferketten immer wieder von neuen Krisen getroffen werde. Wenn wichtige Handelsrouten blockiert, Öltransporte behindert oder Gaslieferungen verteuert würden, seien die wirtschaftlichen Auswirkungen innerhalb kürzester Zeit auch in europäischen Fabriken, Unternehmen und Haushalten zu spüren. Meloni fordert deshalb von der Europäischen Union entschlossene Antworten, die nicht nur kurzfristig die Folgen steigender Preise abmildern, sondern langfristig die Ursachen der Energieabhängigkeit bekämpfen. Vor dem anstehenden EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel verlangt sie Maßnahmen, die Industrie und Verbraucher finanziell entlasten. Gleichzeitig warnt sie davor, sich dauerhaft mit immer neuen staatlichen Hilfsprogrammen durch die nächste Krise zu retten. Ohne langfristige strukturelle Lösungen drohe Europa zunehmend von Notmaßnahmen abhängig zu werden. Für die italienische Regierungschefin steht deshalb fest: Eine eigenständige nationale Energiepolitik muss neben europäischen Maßnahmen eine zentrale Rolle spielen. Dabei geht es um bezahlbaren Strom, eine verlässliche Energieversorgung und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie. Gerade energieintensive Betriebe leiden unter hohen Produktionskosten, während Unternehmen in anderen Weltregionen teilweise deutlich günstigere Energie beziehen können. Der italienischen Regierung geht es daher auch um die Frage, ob Europa seine industrielle Stärke langfristig bewahren kann. Melonis politische Botschaft lautet: Ein moderner Industriestaat braucht eine zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung, die nicht bei jeder internationalen Krise erneut ins Wanken gerät. Die italienische Regierungschefin fordert damit eine Debatte über Energieversorgung, Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Eigenständigkeit, die weit über die Grenzen Italiens hinausreichen dürfte.

ATOMKRAFT-COMEBACK NACH FAST VIER JAHRZEHNTEN! Besonders weitreichend ist Melonis Entscheidung, die Kernenergie wieder zu einem festen Bestandteil der italienischen Energieversorgung machen zu wollen. Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl hatte sich Italien infolge einer Volksabstimmung im Jahr neunzehnhundertsiebenundachtzig von der Atomenergie verabschiedet. Die bisherigen Kernkraftwerke wurden anschließend stillgelegt. Jahrzehntelang spielte die eigene Stromerzeugung durch Atomreaktoren damit keine Rolle mehr, während Italien unter anderem weiterhin Strom aus dem Ausland bezog, der teilweise in Kernkraftwerken benachbarter Staaten produziert wurde. Genau diese Situation will Meloni verändern. Ihre Regierung verfolgt das Ziel, innerhalb des kommenden Jahrzehnts erstmals wieder Strom aus neuen italienischen Kernkraftanlagen zu gewinnen. Der politische Grundstein dafür wurde bereits gelegt: Im September verabschiedete der italienische Senat endgültig ein Gesetz, das den Weg für eine Rückkehr zur Kernenergie eröffnet. Ende September wurde es als Gesetz veröffentlicht. Damit erhält die Regierung die rechtlichen Voraussetzungen, weitere Vorschriften für Planung, Genehmigung, Sicherheitskontrollen und Betrieb neuer Anlagen auszuarbeiten. Im Mittelpunkt stehen moderne Reaktortechnologien, insbesondere kleinere modulare Reaktoren, die nach den Vorstellungen ihrer Befürworter künftig einen Beitrag zu einer stabileren Stromversorgung leisten könnten. Allerdings bedeutet das verabschiedete Gesetz noch nicht, dass bereits neue italienische Atomkraftwerke gebaut werden oder ein verbindlicher Termin für die erste Stromproduktion feststeht. Standortentscheidungen, Finanzierung, technische Zulassungen, Sicherheitsanforderungen und die Entsorgung radioaktiver Abfälle bleiben entscheidende Herausforderungen. Dennoch sieht Meloni in der gesetzlichen Grundlage einen wichtigen politischen Durchbruch. Italien ist mit seinen Überlegungen nicht allein: Auch Frankreich, Polen und Tschechien verfolgen Ausbau- beziehungsweise Neubaupläne für Kernkraftwerke. Die Regierungen dieser Länder verbinden damit unter anderem die Hoffnung, ihre Versorgungssicherheit zu stärken und den Verbrauch fossiler Brennstoffe bei der Stromerzeugung zu reduzieren. Besonders auffällig ist der Vergleich mit Deutschland. Während Italien den Wiedereinstieg vorbereitet, hat Deutschland seine letzten kommerziellen Kernkraftwerke bereits abgeschaltet. Damit verfolgen die beiden Länder unterschiedliche Strategien. Deutschland setzt bei seiner Energiewende auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, den Umbau seiner Stromnetze sowie zusätzliche flexible Erzeugungs- und Speicherkapazitäten. Italien möchte dagegen künftig auch Kernenergie wieder nutzen. Befürworter der Atomkraft verweisen auf die Möglichkeit einer wetterunabhängigen Stromerzeugung und geringerer direkter Kohlendioxidemissionen im Betrieb. Kritiker warnen hingegen vor hohen Investitionskosten, langen Bauzeiten, ungelösten Entsorgungsfragen und wirtschaftlichen Risiken neuer Reaktoren. Ob Italiens Atompläne tatsächlich innerhalb des angestrebten Zeitraums umgesetzt werden können und langfristig niedrigere Strompreise ermöglichen, bleibt deshalb offen. Fest steht jedoch: Mit dem beschlossenen gesetzlichen Rahmen hat die Regierung Meloni einen bedeutenden Schritt unternommen, um die seit Jahrzehnten geltende energiepolitische Richtung ihres Landes zu verändern.

ÖL UND GAS AUS DEM EIGENEN LAND! Neben dem geplanten Atomkraft-Comeback rückt Meloni auch die heimischen Energierohstoffe wieder stärker in den Mittelpunkt. Italien verfügt über eigene Öl- und Gasvorkommen, deren Nutzung nach Auffassung der Regierungschefin einen Beitrag zur Verringerung der Importabhängigkeit leisten könnte. Ihr Argument: Warum sollten Rohstoffe über Tausende Kilometer aus anderen Weltregionen herangeschafft werden, wenn ein Teil des Bedarfs möglicherweise im eigenen Land gedeckt werden kann? Hinter dieser Überlegung steht die Erfahrung, dass internationale Energieimporte nicht nur vom Weltmarktpreis abhängen, sondern auch von politischen Konflikten, Transportwegen und Entscheidungen ausländischer Lieferländer. Allerdings könnten zusätzliche heimische Fördermengen die internationale Abhängigkeit lediglich verringern und nicht vollständig beseitigen. Auch die Öl- und Gasförderung im eigenen Land verursacht Kosten, belastet die Umwelt und muss gegen klimapolitische Ziele abgewogen werden. Eine vergleichbare Diskussion gibt es in Deutschland, wo Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche von der CDU die Nutzung heimischer Erdgasvorkommen ins Gespräch gebracht hat. Dabei stehen unter anderem Lagerstätten in Niedersachsen nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen im Mittelpunkt. Besonders umstritten ist die Förderung mittels Fracking, bei der durch hohen Druck künstliche Risse im Gestein erzeugt werden, um eingeschlossenes Erdgas freizusetzen. Kritiker befürchten Auswirkungen auf Grundwasser, Umwelt und Klima, während Befürworter darin eine Möglichkeit sehen, die heimische Gasproduktion auszuweiten und Importe zu reduzieren. Die FDP hat sich für eine stärkere Erschließung heimischer Vorkommen ausgesprochen. Italien steht unterdessen vor einer besonderen Herausforderung: Die Strompreise gehören im europäischen Vergleich zu den höheren, weil die Stromversorgung des Landes stark von Erdgas geprägt ist und die Gaspreise damit erheblichen Einfluss auf die Kosten der Stromproduktion haben. Doch ausgerechnet hier zeigt sich auch eine weitere Seite der italienischen Energiepolitik. Obwohl die Regierung Meloni bei einzelnen energiepolitischen Entscheidungen dem Ausbau erneuerbarer Energien kritisch gegenübersteht, spielen Sonnen- und Windkraft eine zunehmend wichtige Rolle. Italien verfügt aufgrund seiner geografischen Lage über günstige Voraussetzungen für Solarenergie und in zahlreichen Regionen auch für Windkraft. Vor den Mailänder Unternehmern verwies Meloni ausdrücklich darauf, dass die Stromproduktion aus Wind und Sonne zuletzt um fast vierzig Prozent gestiegen sei. Ein bemerkenswerter Hinweis, denn damit macht die Regierungschefin deutlich, dass erneuerbare Energien weiterhin Bestandteil ihrer Strategie bleiben sollen. Statt ausschließlich auf eine Technologie zu setzen, verfolgt ihre Regierung einen Energiemix aus erneuerbaren Quellen, künftig möglicherweise wieder Kernenergie sowie der vorerst weiterhin notwendigen Nutzung fossiler Energieträger. Ob diese Kombination tatsächlich niedrigere Strompreise, mehr Versorgungssicherheit und eine geringere Importabhängigkeit bringt, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Entscheidend werden die tatsächlichen Fördermöglichkeiten, die Kosten neuer Kraftwerke, der Ausbau der Stromnetze und die Entwicklung der internationalen Energiemärkte sein. Eines ist jedoch bereits deutlich geworden: Meloni will die Energieversorgung ihres Landes stärker selbst gestalten und die Abhängigkeit von internationalen Krisen reduzieren. Während Deutschland und Italien unterschiedliche Wege zur langfristigen Sicherung ihrer Energieversorgung einschlagen, steht ganz Europa vor derselben grundlegenden Herausforderung: Wie können Industrie und private Haushalte zuverlässig mit bezahlbarer Energie versorgt werden, ohne Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz gegeneinander auszuspielen? Die italienische Regierungschefin hat ihre Antwort formuliert. Ob der eingeschlagene Weg die erhofften Ergebnisse bringt, wird sich an den tatsächlichen Projekten, Investitionen und letztlich an den Stromrechnungen der italienischen Verbraucher entscheiden.

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