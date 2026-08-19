ENERGIEWENDE-IRRSINN! Bürger sollen Sonne und Wind schlucken – während für KI-Rechenzentren neue Gaskraftwerke gebraucht werden sollen!

Deutschland redet seit Jahren von Energiewende, Klimaschutz und einer Zukunft mit Windkraft und Sonnenenergie – doch ausgerechnet der explosionsartig wachsende Stromhunger von künstlicher Intelligenz und riesigen Rechenzentren könnte die schöne grüne Rechnung gewaltig durcheinanderbringen. Während Hausbesitzer mit Solaranlagen, Wärmepumpen, energetischen Sanierungen und steigenden Anforderungen auf eine möglichst klimafreundliche Energieversorgung eingeschworen werden, wächst gleichzeitig der Bedarf an Strom, der rund um die Uhr verfügbar sein muss. Rechenzentren können schließlich nicht einfach abgeschaltet werden, wenn nachts keine Sonne scheint oder bei Windflaute die Rotoren stillstehen. Genau hier beginnt die politische Brisanz: Für eine sichere Stromversorgung werden regelbare Kraftwerke und andere gesicherte Leistungsquellen benötigt. Neue Gaskraftwerke werden deshalb als mögliche Absicherung eines zunehmend von Wind- und Solarenergie geprägten Stromsystems diskutiert und geplant. Für viele Bürger entsteht damit ein kaum vermittelbarer Widerspruch: Privat soll möglichst jedes Kilowatt fossile Energie eingespart werden, während gleichzeitig für die Digitalisierung und den gigantischen Energiebedarf moderner KI-Infrastruktur zusätzliche Kraftwerkskapazitäten bereitstehen müssen. Aus diesem Spannungsfeld wächst der Vorwurf einer regelrechten Bürger-Volksverarschung: Die einen sollen investieren, verzichten und ihre Energieversorgung umbauen – die anderen brauchen für ihre Hochleistungscomputer eine Versorgung, die unabhängig von Wetter und Tageszeit funktioniert. Dabei ist allerdings entscheidend, zwischen politischer Polemik und technischer Realität zu unterscheiden: Gaskraftwerke werden nicht ausschließlich für KI-Rechenzentren errichtet, sondern können grundsätzlich der Absicherung des gesamten Stromnetzes dienen. Trotzdem verschärft jedes zusätzliche Rechenzentrum den Strombedarf und damit die Frage, woher jederzeit verfügbare Energie künftig kommen soll.

Doch der Stromverbrauch ist längst nicht das einzige Problem, das der Boom gigantischer Rechenzentren mit sich bringen kann. Besonders brisant ist der enorme Kühlbedarf leistungsstarker Serveranlagen. Tausende Prozessoren arbeiten auf engstem Raum und erzeugen große Mengen Wärme. Diese Wärme muss zuverlässig abgeführt werden, weil die empfindliche Technik ansonsten überhitzen würde. Je nach Bauweise, Standort und eingesetztem Kühlsystem kann dafür Wasser eine zentrale Rolle spielen. Genau hier wächst die Sorge in Regionen, die bereits mit Trockenperioden, sinkenden Grundwasserständen oder Nutzungskonflikten zwischen Bevölkerung, Landwirtschaft, Industrie und Natur kämpfen. Werden sehr große Wassermengen entnommen, kann dies lokal erhebliche Auswirkungen haben. Allerdings lässt sich nicht pauschal behaupten, jedes KI-Rechenzentrum würde automatisch den Grundwasserspiegel „extrem“ absenken. Entscheidend sind die Herkunft des Kühlwassers, die tatsächlich verbrauchte beziehungsweise verdunstete Menge, die technische Kühlung, die Wiederverwendung von Wasser, die örtlichen Grundwasserreserven und behördliche Entnahmegenehmigungen. Genau deshalb müsste vor dem Bau großer Anlagen transparent offengelegt werden, wie hoch Strom- und Wasserbedarf tatsächlich sind und welche Auswirkungen die Anlage auf die jeweilige Region haben kann. Bürger haben ein berechtigtes Interesse daran zu erfahren, ob Wasser gespart werden soll, während gleichzeitig ein Großverbraucher in unmittelbarer Nähe enorme Mengen benötigt. Besonders explosiv wird die Debatte, wenn Kommunen einerseits zum Wassersparen aufrufen und andererseits Industrie- oder Rechenzentrumsprojekte genehmigen, deren Bedarf für die Öffentlichkeit nur schwer nachvollziehbar ist. Ohne transparente Zahlen, Umweltprüfungen und nachvollziehbare Genehmigungsverfahren entsteht zwangsläufig der Eindruck, dass mit zweierlei Maß gemessen wird.

Damit steht die Politik vor einem Glaubwürdigkeitsproblem, das mit jedem neuen KI-Großprojekt wachsen dürfte: Wer den Bürgern eine tiefgreifende Energiewende abverlangt, muss erklären können, nach welchen Regeln gigantische neue Strom- und Wasserverbraucher behandelt werden. Es reicht nicht, Eigenheimbesitzer zu Photovoltaik, effizienteren Heizungen und sinkendem Energieverbrauch zu bewegen, während gleichzeitig eine neue digitale Infrastruktur entsteht, deren Energiebedarf erheblich sein kann. Genauso wenig wäre es seriös, Wind- und Sonnenenergie grundsätzlich für ungeeignet zu erklären, nur weil Rechenzentren eine kontinuierliche Stromversorgung benötigen. Die eigentliche Herausforderung liegt darin, schwankende erneuerbare Energien mit Stromnetzen, Speichern, flexiblen Verbrauchern und zuverlässig verfügbaren Kraftwerken so zu kombinieren, dass jederzeit genügend Leistung vorhanden ist. Wenn dabei vorübergehend oder längerfristig Erdgas eingesetzt wird, muss die Politik offen sagen, welche Rolle diese Kraftwerke spielen, wie lange sie benötigt werden und wie sie mit den eigenen Klimazielen zusammenpassen sollen. Dasselbe gilt für Wasser: Rechenzentren dürfen nicht zum blinden Fleck der Umweltpolitik werden. Wo Wasser knapp ist, müssen Auswirkungen auf Grundwasser, Trinkwasserversorgung und Natur besonders streng geprüft werden. Sonst droht aus der viel beschworenen Energiewende tatsächlich eine Akzeptanzkrise. Denn Bürger werden kaum Verständnis dafür haben, wenn ihnen Einschränkungen, hohe Investitionen und immer neue Vorgaben auferlegt werden, während der gigantische Energie- und Ressourcenbedarf der KI-Wirtschaft scheinbar unter anderen Voraussetzungen behandelt wird. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Deutschland Digitalisierung oder Energiewende will – sondern ob für Bürger, Industrie und milliardenschwere Rechenzentren am Ende dieselben ehrlichen Maßstäbe gelten.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24