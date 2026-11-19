Symbolfoto – Bild KI-generiert

London – Der US-Forensiker Michael Freeman hält den Tod von Jeffrey Epstein für ein Tötungsdelikt, nicht für einen Suizid. Das sagte er der BBC-Sendung Newsnight, nachdem er am Montag, 16. November 2026, in London seine Auswertung der New Yorker Autopsie-Akten vorgestellt hatte. Die Unterlagen und Fotos stammen von Epsteins Bruder Mark, Freeman hat den Leichnam nie gesehen, seine Arbeit ist nicht begutachtet. Offiziell gilt weiter: Epstein starb am 10. August 2019 durch Suizid, er erhängte sich.

Freeman ist laut BBC Professor und hat in Fällen von Todesfällen in Polizeigewahrsam als Gutachter zur Todesursache für US-Generalstaatsanwälte gearbeitet, unter anderem im Fall George Floyd in Minnesota. Nach Prüfung der Akte des New Yorker Gerichtsmedizinischen Instituts, des Office of Chief Medical Examiner, sei er zu dem Schluss gekommen, Epstein sei erdrosselt worden, „höchstwahrscheinlich von hinten“. Er hat seine Analyse und die Unterlagen der Gerichtsmedizin nach eigenen Angaben veröffentlicht, damit jeder sie prüfen könne. Er sagt, er arbeite unabhängig und sei von Mark Epstein nicht bezahlt worden.

Als Befunde nennt Freeman nach BBC-Darstellung eine tiefe Einblutung in der linken Schulter und Verletzungen im Gesicht, die mit Schlägen vereinbar seien. Oberhalb der Strangmarke am Hals sieht er offenbar Fingernagelspuren, die „vereinbar mit einer Strangulation, insbesondere von hinten“, und mit dem Versuch des Opfers wären, die Schlinge vom Hals zu lösen. Am wahrscheinlichsten sei, dass Epstein mit einer Schlinge erdrosselt und mit demselben Hilfsmittel anschließend am Etagenbett aufgehängt worden sei. Sein Fazit laut BBC: „Die Verletzungen und die Art, wie die Leiche gefunden wurde, passen nicht zusammen. Dann bleibt nur eine Erklärung, nämlich dass der Tod die Folge eines Tötungsdelikts war.“ Wer Epstein getötet haben könnte, dazu habe er „keine Ahnung“, sagte Freeman. Das sei nicht Teil seiner Untersuchung.

Die Gegenseite ist ebenso klar. Die Gerichtsmedizinerin, die die Autopsie durchführte, sagte laut BBC dem Generalinspekteur des US-Justizministeriums, die Verletzungen seien eher vereinbar mit einem Suizid durch Erhängen als mit einem Tötungsdelikt durch Strangulation; Abwehrverletzungen, wie man sie bei Strangulationsopfern sehe, habe es nicht gegeben. Die damalige Chefgerichtsmedizinerin Barbara Sampson, die den Tod als Suizid einstufte, hatte erklärt: „Ich stehe fest hinter unserer Feststellung der Todesursache und der Todesart von Herrn Epstein.“ Schon 2019 sagte sie, Brüche des Zungenbeins und des Kehlkopfknorpels könnten generell sowohl bei Suiziden als auch bei Tötungen vorkommen.

Der Generalinspekteur des Justizministeriums, Michael Horowitz, legte im Juni 2023 seinen Bericht 23–085 über Epsteins Haft im Metropolitan Correctional Center in New York vor. Er fand „zahlreiche und schwerwiegende Versäumnisse“ des Personals: Epstein blieb nach einer Selbstmordbeobachtung im Juli ohne Zellengenossen, die vorgeschriebenen Rundgänge nach etwa 22:40 Uhr fanden nicht statt, Zählprotokolle wurden gefälscht, Kameras zeichneten teils nicht auf, und in der Zelle lagen zu viele Laken und Decken. Von etwa 22:40 Uhr am 9. August bis etwa 6:30 Uhr am 10. August war Epstein unbeobachtet. Zugleich hielt der Bericht fest, man habe keine Beweise gefunden, die der Feststellung des FBI widersprächen, es habe keine Straftat im Zusammenhang mit dem Tod gegeben. Kein befragter Mitarbeiter und kein Häftling lieferte glaubwürdige Hinweise auf etwas anderes als Suizid.

Im Juli 2025 bekräftigten Justizministerium und FBI in einem zweiseitigen Memo ihre Linie. Es gebe keine belastende „Kundenliste“, keine glaubwürdigen Hinweise auf Erpressung prominenter Personen und keine Grundlage für Ermittlungen gegen nicht angeklagte Dritte. Epstein sei durch Suizid gestorben. Gestützt wurde das auf Videomaterial aus dem Gemeinschaftsbereich der Sondereinheit: Zwischen etwa 22:40 Uhr und 6:30 Uhr habe niemand einen der Zellentrakte betreten. Das veröffentlichte Video sprang allerdings von 23:58:58 Uhr auf Mitternacht. Das befeuerte Zweifel. Später veröffentlichte Unterlagen zeigten nach Berichten von CBS und Fox News, dass das FBI das Material aus zwei Dateien zusammengesetzt und dabei 62 Sekunden nicht erfasst hatte. Ein Datenpaket des Kontrollausschusses des Repräsentantenhauses füllte die Lücke; nach diesen Berichten zeigt die fehlende Minute nichts Auffälliges.

Freeman ist nicht der erste Fachmann, der widerspricht. Der Pathologe Michael Baden, früher selbst New Yorker Chefgerichtsmediziner, beobachtete die Autopsie am 11. August 2019 im Auftrag von Mark Epstein. Bereits am 30. Oktober 2019 sagte er in der Sendung „Fox & Friends“, die Befunde seien eher mit einer Strangulation durch Fremdeinwirkung vereinbar. Er verwies auf drei Brüche: einen am linken Zungenbein und je einen links und rechts am Schildknorpel. Solche Brüche seien bei Suiziden durch Erhängen „extrem ungewöhnlich“. Im Januar 2020 wiederholte er das in der CBS-Sendung „60 Minutes“. Dort waren sich weitere Pathologen uneinig: Einer stimmte Baden zu, ein anderer sagte, solche Verletzungen kämen sowohl bei Strangulation als auch beim Erhängen vor, besonders bei älteren Männern. Epstein war 66 Jahre alt.

Laut „60 Minutes“ hatte die Obduzentin Kristin Roman die Todesart zunächst als „ausstehend“ eingestuft; einige Tage später erklärte Sampson den Tod nach Prüfung weiterer Informationen zum Suizid. Freeman kritisiert außerdem, bei einem Erhängungstod in Haft hätte er ein Foto vor dem Abnehmen des Leichnams erwartet. Laut Bericht des Justizministeriums rief der Wärter, der Epstein fand, sofort einen Kollegen, ließ den Körper zu Boden und begann mit Wiederbelebungsversuchen. Epstein war wegen des Verdachts des Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt und wartete auf seinen Prozess. Bereits 2008 war er wegen Anstiftung einer Minderjährigen zur Prostitution verurteilt worden.

Der Bericht von Transition News, der die Debatte im deutschsprachigen Raum aufgreift, gibt Freemans Kernaussagen im Wesentlichen korrekt nach der BBC wieder. Er lässt aber wichtige Einordnungen weg, die in der BBC-Quelle selbst stehen: dass die Akten und Fotos von Mark Epstein stammen, der seit Jahren von Mord spricht; dass Freeman den Leichnam nicht gesehen hat; dass seine Arbeit nicht von Fachkollegen geprüft ist; und dass die Gerichtsmedizin ausdrücklich keine Abwehrverletzungen fand. Die Überschrift „Forensiker sieht Mord“ ist zudem schärfer als Freemans Wortwahl: Er spricht von „homicide“, also einem Tötungsdelikt. Ob es juristisch Mord wäre, ist damit nicht gesagt. Baden wird bei Transition News so dargestellt, als habe er „zu Beginn des Jahres“ eine Neubewertung gefordert; seine Thesen sind aber bereits seit Oktober 2019 bekannt.

Auch beim Video bleibt Transition News unvollständig. Dort heißt es, das Fehlen entscheidender Aufnahmen trage zu den offenen Fragen bei. Dass die fehlende Minute inzwischen durch den Kongress veröffentlicht wurde und nach den genannten Berichten nichts Ungewöhnliches zeigt, steht nicht im Text. Erwähnt wird eine „orangefarbene Gestalt“ auf Videos, ohne Herkunft oder offizielle Erklärung. Mark Epsteins Ankündigung aus einem NewsNation-Interview vom 9. Januar, weitere Autopsie-Fakten würden „im Februar“ Mord beweisen, wird nur zitiert, nicht eingeordnet. Eine behördliche Bestätigung solcher Fakten gibt es nicht. Neu ist an der Nachricht nur Freemans eigene Auswertung vom November; die Grundthese eines Tötungsdelikts vertritt die Familie seit 2019.

Was bleibt, ist ein echter Fachstreit über Verletzungen am Hals und an Schulter und Gesicht – und ein ebenso echter Befund über schweres Versagen im Gefängnis. Beides ist belegt. Ein Beweis für Mord ist Freemans Analyse nicht; sie ist die Einschätzung eines Gutachters auf Basis von Unterlagen, die ihm die Familie zur Verfügung gestellt hat. Freeman selbst lädt zur Prüfung ein: „Wenn Sie mich immer noch für einen Verschwörungstheoretiker halten, weil ich mir etwas ansehe, das wie eine Strangulation aussieht, und sage, ich glaube, es ist eine Strangulation, dann zeigen Sie mir, wo ich falsch liege.“ Die New Yorker Gerichtsmedizin hält an Suizid fest.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass ein erfahrener Gutachter öffentlich widerspricht, ist legitim und gehört zur Aufklärung. Dass seine Unterlagen aus den Händen der Familie stammen, die seit Jahren von Mord spricht, gehört aber ebenso in jeden Bericht. Wer diese Herkunft weglässt, verkauft eine Einschätzung als Gewissheit.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Misstrauen hat sich der Staat selbst eingebrockt. Gefälschte Protokolle, schlafende Aufsicht, nicht aufzeichnende Kameras und eine Ministerin, die eine fehlende Minute mit einer unbelegten Theorie erklärte – so entsteht kein Vertrauen. Wer Zweifel ausräumen will, muss alles offenlegen, statt Bruchstücke nachzureichen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und doch gilt: Versagen ist nicht dasselbe wie Mord. Ein Fachstreit über Knochenbrüche ersetzt keinen Beweis, und eine offene Frage ist noch keine Antwort. Wer den Opfern Epsteins gerecht werden will, sollte auf vollständige Akten und unabhängige Prüfung drängen – nicht auf die bequemste Geschichte.

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Quellen:

U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General: Bericht 23–085 zu Epsteins Haft im MCC New York (Juni 2023): https://oig.justice.gov/sites/default/files/reports/23-085.pdf

BBC News: Forensic expert says his analysis of autopsy photos suggests Epstein was killed: https://www.bbc.com/news/articles/c5n4exg1kkmyo

Transition News: Tod von Jeffrey Epstein – Forensiker sieht Mord statt Suizid: https://transition-news.org/tod-von-jeffrey-epstein-forensiker-sieht-mord-statt-suizid

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