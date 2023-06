Erfuert: Streit auf der Straße eskaliert!

Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr kam es in Stotternheim am Luthersteinweg zu einer folgenschweren Auseinanderstzung zwischen den Insassen eines Pkw und eines Wohnmobils. Der Pkw blockierte offenbar aufgrund einer Panne die Straße, worüber sich der Fahrer des Wohnmobils samt seiner Beifaherin aufregte, da er nicht weiterfahren konnte. Nach forscher werdenden Aufforderungen in Richtung der beiden Männer am Pkw, die Straße zu räumen, schlug einer der Beiden schließlich gegen den Außenspiegel des Wohnmobils. Dies wiederum wollte sich der Fahrer des Wohnmobils nicht gefallen lassen, stieg mit einem Schlagstock bewaffnet aus und stellte sich bedrohlich vor die beiden Männer. Allerdings wussten die sich zu wehren, schlugen den Mann nieder, enwaffneten ihn und schlugen dann mit dem Schlagstock auf den Fahrer des Wohnmobils ein. Der wurde dadurch schwer im Gesicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Auch seine Beifaherin wurde im Gesicht verletzt als sie sich in die Auseineinanderstzung einmischte. Die beiden Männer flüchteten nach der Tat in einem grauen Pkw Opel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.(TL)