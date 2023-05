Die deutsche Regierung arbeitet an einem Abkommen, um 250.000 kenianischen Migranten die Einreise in das Land zu ermöglichen und einen Mangel an Fachkräften zu füllen.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz kündigten der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der kenianische Präsident William Ruto an, dass Deutschland qualifizierte und halbqualifizierte Arbeitskräfte sowie Fachkräfte für die Arbeit im Land einbringen würde. Kenia drängt auch Deutschland, seine Einwanderungsbeschränkungen für diejenigen, die aus Kenia kommen, zu lockern, um den Prozess zu erleichtern.

Präsident Ruto erklärte: “Wir haben uns darauf geeinigt, ein technisches Team aus meinem Büro und den Außen- und Arbeitsministerien in beiden Ländern einzurichten, um Diskussionen einzuleiten, die Verfahren zügig zu steuern und einen geeigneten Rahmen für den Export von Arbeitskräften nach Deutschland zu formulieren”.

Die vorgeschlagene Vereinbarung würde auch Kenias technische und berufliche Ausbildungsschulen mit ihren deutschen Kollegen zusammenarbeiten, um Anreize für den Umzug nach Deutschland unter den Absolventen zu schaffen und die Akkreditierungsstandards aufeinander abzustimmen. Ruto sagte, dass Grund- und Hochschuleinrichtungen auch damit beginnen würden, Studenten Deutsch beizubringen, wobei Deutschland sich bereit erklärt, sie bei der Ausbildung von Ausbildern zu unterstützen.

Gleichzeitig beschwerte sich Ruto jedoch über die Art und Weise, wie Handelsabkommen zwischen den beiden Nationen Deutschland begünstigen. Er sagte, dass, während Kenias Exporte nach Deutschland 2021 insgesamt 130 Millionen Dollar betrugen, ihre Importe auf 392 Millionen Dollar geschätzt wurden.

“Ich habe daher die Kanzlerin aufgefordert, die Zollschranken zu überprüfen und kenianische Produkte sowohl in Deutschland als auch in den europäischen Markt einreisen zu lassen”, sagte er.

Die kenianische Wirtschaft könnte unter dem Verlust von Fachkräften leiden

Es ist jedoch nicht klar, wie sich der Verlust von einer Viertelmillion Fachkräften auf die kenianische Wirtschaft auswirken würde. Das Land hat es bereits mit extremer Armut, unzureichenden Gesundheitsdiensten und einer der höchsten HIV-Raten der Welt zu kämpfen. Mindestens 19 Millionen Kenianer trinken unsicheres Wasser, mit tödlichen Infektionen und Durchfall ein ständiges Problem und mehr als 5.000 Kinder sterben jedes Jahr.

Der “Brain Drain”, der auftritt, wenn Fachkräfte wie Ärzte in andere Länder gehen, könnte Kenia noch instabiler machen und auch die Sterblichkeit erhöhen.

Kenia hat auch eine der höchsten Kriminalitätsraten in Afrika, mit grassierende Korruption und Polizei, die direkt mit Kriminellen zusammenarbeitet, indem sie Banden Schusswaffen zur Verfügung stellt, beim Transport von gestohlenen Waren hilft und Kriminelle im Austausch für Bestechungsgelder freilässt. Darüber hinaus haben viele Menschen, die dort Zeugnisse von Universitäten erhalten haben, sie durch Bestechung, Betrug und andere unehrliche Mittel erhalten, was es den europäischen Behörden erschwert, festzustellen, wessen Qualifikationen legitim sind.

Weniger als ein Drittel der Deutschen unterstützt die Aufnahme von Migranten, die Arbeitsmöglichkeiten suchen

Es kursieren auch Fragen darüber, warum sich Deutschland eher an ein afrikanisches Land wenden würde, anstatt sich geografisch und kulturell näher zu wenden, um eine so große Menge an neuen Arbeitskräften zu rekrutieren.

Diese Nachricht kommt vor dem Hintergrund der deutschen Bevölkerung, die Rekordhöhen erreicht. Unterdessen haben Migranten, die sich bereits im Land befinden, mit sehr hohen Arbeitslosenquoten zu tun. Die Landesregierungen dort haben die Bundesregierung aufgefordert, die Einwanderung zu verlangsamen.

Eine kürzlich für Infratest Dimap durchgeführte Umfrage ergab, dass die meisten Deutschen glauben, dass die Einwanderung Nachteile für das Land darstellt, wobei mehr als die Hälfte der Deutschen sagte, dass sie möchten, dass ihr Land weniger Migranten und Flüchtlinge aufnimmt; nur 40 Prozent sagten dasselbe vor drei Jahren. In der Umfrage unterstützten nur 30 Prozent die Idee, Personen aufzunehmen, die Arbeitsmöglichkeiten suchen.

Deutschland ist das siebtbeliebteste Reiseziel für kenianische Migranten und liegt knapp hinter seinen Nachbarländern und englischsprachigen Ländern. Es wird derzeit angenommen, dass dort mehr als 14.000 Kenianer leben.

