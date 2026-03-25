ESELSWIESE-ALPTRAUM: WIRD BAUSCHHEIM JETZT ZUBETONIERT UND ZUGEPARKT?

Die Planer im fernen Rathaus haben entschieden: Rüsselsheims grüne Lunge soll fallen! Ein gigantisches Acker-Areal, größer als sechzig Fußballfelder, steht vor der gnadenlosen Versiegelung. Während die Bagger warmmlaufen, zittert ganz Bauschheim vor der düsteren Zukunft, die diesen beschaulichen Ortsteil wie eine Walze überrollen wird.

Die nackte Wahrheit aus den Planungsunterlagen ist ein Schock für jeden Anwohner: Eine unfassbare Lawine von zusätzlichen Autofahrten pro Tag soll sich durch die bereits jetzt völlig überlasteten Straßen wälzen. Brunnenstraße und Am Steinmarkt droht der totale Verkehrsinfarkt, wenn die Blechmassen aus dem neuen Viertel hier durchgeschleust werden, Tag für Tag, ohne Rücksicht auf Verluste. Doch das ist noch lange nicht alles, denn gleichzeitig planen die Verantwortlichen ein Parkplatz-Harakiri sondergleichen! Es sollen deutlich weniger Stellplätze entstehen als üblich, und die ursprünglich versprochenen großen Quartiersgaragen wurden klammheimlich und „vorerst“ gestrichen, während trotzdem davon ausgegangen wird, dass fast jede Familie ein oder mehrere Autos besitzt. Die dramatische Frage bleibt: Wo sollen all diese Fahrzeuge parken, wenn nicht Stoßstange an Stoßstange vor den Türen der alteingesessenen Bauschheimer?

Als ob dieses drohende Chaos nicht schon genug wäre, wird auch noch die altbewährte Strecke in die Nachbargemeinde kurzerhand gekappt und durch ein verwinkeltes Labyrinth quer durch ein Gewerbegebiet ersetzt, was zu noch mehr Kilometern und unnötiger Belastung führen wird. Die vage Hoffnung auf bessere Busverbindungen erweist sich bei genauerem Hinsehen als reine Luftnummer ohne jeden konkreten Plan für Taktzeiten oder gar Finanzierung. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass ein wertvolles Stück Natur unwiederbringlich verschwindet und die bestehenden Wohngebiete im Abgas- und Park-Chaos versinken werden. Wer jetzt nicht lautstark seine Stimme erhebt, wehrlos zusieht und sich nicht an der entscheidenden Bürgerbeteiligung beteiligt, wird sich bald in einem betonierten Alptraum wiederfinden, aus dem es kein Erwachen mehr gibt.

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