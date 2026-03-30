EU-MAULKORB-ALARM FÜR DEUTSCHLAND: WER DIE WAHRHEIT SAGT, DEM DROHT DAS AUS!

Die Angst geht um in unseren Wohnzimmern und auf den Straßen, denn wer es wagt, den Mund gegen die Mächtigen aufzumachen, lebt mittlerweile gefährlich. Früher gab es für harte Kritik am Abendbrottisch höchstens eine hitzige Diskussion mit dem Nachbarn, doch heute rücken bei Morgengrauen die Beamten an und stellen die Bude auf den Kopf. Es ist ein schleichendes Gift, das unsere Freiheit zersetzt, weil Kritik nicht mehr mit besseren Argumenten bekämpft wird, sondern direkt mit dem harten Griff des Gesetzes. Experten schlagen nun Alarm und warnen davor, dass der Staat seine schützende Hand zurückzieht und stattdessen die Faust ballt, um jeden mundtot zu machen, der nicht im Gleichschritt mit der offiziellen Meinung marschiert.

Besonders perfide ist der Angriff auf das Hab und Gut derer, die sich nicht verbiegen lassen wollen, denn ohne Moos ist in unserer Gesellschaft bekanntlich gar nichts los. Während zwielichtige Gestalten aus der Unterwelt oft unbehelligt ihre Geschäfte abwickeln können, werden kritischen Denkern und mutigen Analysten einfach die Bankkonten gekündigt oder der Zugang zum digitalen Leben komplett verwehrt. Es trifft Mediziner, die ihrem Gewissen folgen, und kluge Köpfe, die unbequeme Fragen stellen, die den Herrschaften in den hohen Ämtern gar nicht schmecken. Diese moderne Form der Verbannung sorgt dafür, dass Menschen plötzlich vor dem Nichts stehen, nur weil sie eine Meinung vertreten, die vom vorgegebenen Pfad der Regierung abweicht und so das Machtgefüge ins Wanken bringen könnte.

Wir stehen an einem Scheideweg für unsere Demokratie, an dem sich entscheidet, ob das freie Wort in Europa bald nur noch ein Märchen aus alten Zeiten ist. Wenn Gesetze plötzlich nicht mehr dazu da sind, den kleinen Mann vor Willkür zu schützen, sondern dazu dienen, die Sessel der Regierenden abzusichern, dann brennt die Hütte lichterloh. Wahre Freiheit ist kein gnädiges Geschenk von Politikern, sondern ein Geburtsrecht, das uns niemand nehmen darf, egal wie laut die Trommeln der Zensur auch schlagen mögen. Es ist höchste Zeit, die Augen weit aufzusperren und zu erkennen, wie tief die Kontrolle bereits in unseren Alltag eingreift, damit wir nicht eines Tages in einer Welt aufwachen, in der Schweigen die einzige Sicherheit ist.Die Angst geht um in unseren Wohnzimmern und auf den Straßen, denn wer es wagt, den Mund gegen die Mächtigen aufzumachen, lebt mittlerweile gefährlich. Früher gab es für harte Kritik am Abendbrottisch höchstens eine hitzige Diskussion mit dem Nachbarn, doch heute rücken bei Morgengrauen die Beamten an und stellen die Bude auf den Kopf. Es ist ein schleichendes Gift, das unsere Freiheit zersetzt, weil Kritik nicht mehr mit besseren Argumenten bekämpft wird, sondern direkt mit dem harten Griff des Gesetzes. Experten schlagen nun Alarm und warnen davor, dass der Staat seine schützende Hand zurückzieht und stattdessen die Faust ballt, um jeden mundtot zu machen, der nicht im Gleichschritt mit der offiziellen Meinung marschiert.

Besonders perfide ist der Angriff auf das Hab und Gut derer, die sich nicht verbiegen lassen wollen, denn ohne Moos ist in unserer Gesellschaft bekanntlich gar nichts los. Während zwielichtige Gestalten aus der Unterwelt oft unbehelligt ihre Geschäfte abwickeln können, werden kritischen Denkern und mutigen Analysten einfach die Bankkonten gekündigt oder der Zugang zum digitalen Leben komplett verwehrt. Es trifft Mediziner, die ihrem Gewissen folgen, und kluge Köpfe, die unbequeme Fragen stellen, die den Herrschaften in den hohen Ämtern gar nicht schmecken. Diese moderne Form der Verbannung sorgt dafür, dass Menschen plötzlich vor dem Nichts stehen, nur weil sie eine Meinung vertreten, die vom vorgegebenen Pfad der Regierung abweicht und so das Machtgefüge ins Wanken bringen könnte.

Wir stehen an einem Scheideweg für unsere Demokratie, an dem sich entscheidet, ob das freie Wort in Europa bald nur noch ein Märchen aus alten Zeiten ist. Wenn Gesetze plötzlich nicht mehr dazu da sind, den kleinen Mann vor Willkür zu schützen, sondern dazu dienen, die Sessel der Regierenden abzusichern, dann brennt die Hütte lichterloh. Wahre Freiheit ist kein gnädiges Geschenk von Politikern, sondern ein Geburtsrecht, das uns niemand nehmen darf, egal wie laut die Trommeln der Zensur auch schlagen mögen. Es ist höchste Zeit, die Augen weit aufzusperren und zu erkennen, wie tief die Kontrolle bereits in unseren Alltag eingreift, damit wir nicht eines Tages in einer Welt aufwachen, in der Schweigen die einzige Sicherheit ist.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24