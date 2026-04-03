Europa zieht Notbremse: EU bricht mit USA & Israel komplett + China deutet das Ende von Israel an.
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Kommentare
Ein Kommentar zu „Europa zieht Notbremse: EU bricht mit USA & Israel komplett + China deutet das Ende von Israel an.“
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Wenn die blöden Ami`s keine Rüstungsgüter und Waffen mehr an andere Länder verkaufen wollen/können, wovon wollen Sie dann bitte leben ? Vor
100 Jahren hatte man die „Grosse Depression“, die nur durch den 2. Weltkrieg und die hierfür gigantische Rüstung beendet werden konnte. Ein 2. Mal wird dies aber nicht funktionieren ! Da werden Sie ihre Weltherrschaft-Ambitionen aber (endgültig) aufgeben müssen :o((
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